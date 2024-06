Rafael López Charques: «Pagaremos nuestra venta»

No queremos confundir al lector, ni se trata de que piense de que hablamos de imposibles. Por el contrario, expondremos una serie de razones que nos llevan a mantener lo dicho, aunque a primera vista parezca extraño.

Nuestro país está revuelto, más o menos silenciosamente, pero lo está, eso que no lo dude nadie. Si ya es malo que esté como está, aún es peor que no sepamos cómo acabará todo, porque por desgracia, cualquier final es posible.

En estos momentos lo único que le preocupa a “cum fraude” es la cuestión catalana, pero bajo su punto de vista. Es decir, cuanto tendrá que ceder para poder seguir en su sillón, porque no dudemos que lo hará.

No solo eso, sino que nos venderá gratuitamente a todos los españoles. En efecto, seguimos con el tema de la financiación autonómica, que a nuestro modo de ver no es más que una financiación catalana a la conveniencia de los separatistas de la comunidad. No miran si equitativamente puede ser, simplemente dicen queremos esto y arréglense como puedan.

No dudamos de que “cum fraude” cederá a sus pretensiones, con lo que nos encontraremos con una situación curiosa. A los ciudadanos españoles nos venden a los separatistas catalanes, pero seremos nosotros los que pagaremos el coste de esa venta. ¿Qué les parece? No duden que será así, porque el dinero que exige el separatismo saldrá indudablemente de reducir los fondos para las restantes regiones españolas.

Como en nuestro país sobra el dinero, no olvidemos que según “cum fraude” nuestra economía “va como un cohete”, seguimos gastando en lo primero que se nos ocurre por chocante que sea.

Así resulta que el gobierno incorporará próximamente a sus cuadros, más de medio centenar de asesores científicos. Con ello el número de asesores del citado se aproximará a los mil. Debemos estar contentos, con tanta ciencia nuestro país se pondrá a la cabeza del mundo. Por otra parte, no debemos preocuparnos por su coste, se pagará con dinero público, y como dijo en su día una ministra “el dinero público no es de nadie”

Quizás sea lo último la razón por la cual nuestro no querido dirigente, y sus sumisos aduladores, emplean los fondos públicos en asuntos verdaderamente esperpénticos, cuando no se los regalan un país que nos tiene en su ojo de mira, y que cualquier día nos puede dar una sorpresa desagradable.

¿Qué pretenden los que mangonean con todo ello? En primer lugar, vivir bien, cosa que ya hacen, porque son el espejo en el que debemos mirarnos. En segundo lugar, que renunciemos a nuestro modo de vida porque ellos nos conducen a uno mucho mejor, que en cuanto puedan implantarlo satisfará todos nuestros anhelos.

Lo están haciendo, disimuladamente, pero lo están haciendo. Solo tenemos que ver las maniobras de “cum fraude” para poder controlar a todos los poderes del Estado. Sus ansias por romper la unidad de España y convertirla en un conjunto de territorios que cada uno actúa por su cuenta.

Lo anterior nos lleva a una conclusión, y es que los mandamases tratan de convertir a nuestro país en una República Confederada. Ya lo hemos advertido en otras ocasiones, pero la hacemos una vez más.

Si no cortamos, por un sistema o por otro, dentro de poco estaremos en la III República Confederal Española, cuyo Presidente, el primero ¡qué gran honor! será quien todos sabemos. Indudablemente lo será solo de nombre, cara a la galería, pero le dará exactamente igual el caso es figurar.

Lo aún más grave es que querrán que esa república sea un ejemplo para las denominadas repúblicas bananeras. ¡Pobre de nosotros!