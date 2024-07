Pedro Manuel Hernández López: "¿Nueva amnistia "encubierta..."?"

Aunque las funciones del Tribunal Constitucional (TC) son conocidas por la mayoría de la ciudadanía, me permito recordarlas en aras a entender un poco mejor este artículo.

El TC es una institución estatal separada y distinta de las demás y sus funciones principales son:

1ª. Garantizar la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos.

2ª. Controlar que los Tratados internacionales y las leyes se ajusten a su constitucionalidad.

3ª.Resolver los conflictos de competencias entre las instituciones centrales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

4ª. Resolver los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

5ª. Preservar la autonomía de los entes locales y salvaguardar, en última instancia, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Sus relaciones con los otros poderes estatales se reflejan en el nombramiento de sus jueces y miembros: el Gobierno, las Cortes Generales –por mayorías muy amplias– y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponen a 12 de sus miembros a los que él Rey les nombra por un periodo de 9 años. De esta forma se garantiza su legitimidad democrática y la independencia en el ejercicio de sus funciones.

En teoría, dicho así, queda todo bastante claro y hasta bonito, pero la realidad es otra muy distinta y el problema surge, ya en la práctica, cuando sus miembros toman decisiones que son contrarias a las del Tribunal Supremo (TS) y revocan sus sentencias. ¿Por qué ocurre esto?.

Sencillamente porque a diferencia del TS, en el que todos sus jueces suelen ser «independientes» y «elegidos»por el CGPJ, mientras que los del TC son propuestos directamente por el Gobierno, con quien mantienen un vínculo muy especial y, según en qué casos, suele resultar bastante sospechoso, pues la legitimidad democrática queda bastante en entredicho al no garantizarse ni la legitimidad democrática ni la independencia.

Si ir más lejos, vuelven a ser objeto de plena actualidad los principales encausados y condenados en el mayor caso de corrupción y malversación de fondos públicos de toda la historia de España –conocido como la «pieza política de los ERE»‘ o el caso por el que se juzgó a 21 altos cargos del PSOE andaluz — por el presunto gran fraude de 855 millones de euros para ayudar (lucrar) de modo ilegal a numerosas empresas de la Junta de Andalucia que con frecuencia «carecían de actividad y de empleados».

Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un «sistema fraudulento» de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales. Recordemos las andanzas de Francisco Javier Guerrero — el ex director de Trabajo ya fallecido en 2020– quien llegó a conceder a su chófer, Juan Francisco Trujillo, en un solo día, 1,3 millones de euros de las subvenciones públicas.

Durante la vista, Trujillo, llegó a declarar que gran parte de ese dinero –que era para paliar la crisis y ayudar a los parados andaluces– se destinó a pagar «cocaína, fiestas y copas» en puticluebes y locales de alterne a los que asistió con su jefe Guerrero.

En el pasado y famoso mitin de Sánchez en Benalmádena –al que asistió en calidad de dama de honor y de acompañante su esposa , Begoña Gomez, sentada en primera fila junto su querido y solicito esposo– no sé si su presencia se debió a una mera y accidental coincidencia o a una explícita intencionalidad, pero, he aquí , que apareció, como por arte de biribirloque, Magdalena Alvarez (La «Maleni» pa los amigos) — la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra del nefasto y vengativo ZP — diciendo que «ella no esperaba asistir a dicho mitin y que no se imaginaba que el mismisimo presidente Sánchez la iba a nombrar’ y a vaticinar — como en la antigua Grecia y en sus mejores días solía a hacer Pitia en el Oráculo de Delfos– que el TC le iba a anular su condena por los ERE y que ya había ordenado a la Audiencia de Sevilla que le rebajara la pena de esos 9 años de inhabilitación. Según ella misma manifestó en Antena 3TV posteriormente, se sorprendió y muy gratamente con las palabras del presidente Sánchez .

Ante tan magna y clarividente profecía emanada de las palabras de Sánchez sobre el benévolo futuro de la condena de Álvarez, una de dos: o «supuestamente» había recibido una previa filtración desde el imparcial y justo TC o él es ell nuevo «oráculo» del Palacio de la Moncloa.para todos los españoles.

Al igual que en la antigua Grecia la encargada de presidir el Oráculo del Dios Apolo y de predecir e interpreta el futuro era la sacerdotisa «Pitia», en la España del siglo XXI y durante el turbio gobierno de Sánchez –a el siempre le ha gustado ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro– por eso , además de ser «el puto amo y señor» de tofo lo que se mueve en España, él se ha convertido en el supremo «sacerdote» encargado de las cada día, más frecuentes profecías y vaticinios políticos del Oráculo de Moncloa y, al parecer, apenas se equivoca gracias a los hilos directos que, se supone, mantiene con el dios Apolo bajo la forma del TC.

Gracias a su profetico poder es capaz de anticipar resoluciones judiciales que nadie sabe y hacerselas saber a los propios interesados, casi siempre en actos públicos, donde pueda ser aplaudido y entronado, un poco mas si cabe. Eso es lo que le ha ocurrido a la política «jerezana» Magdalena Alvarez –la que afirmaba «que el dinero público se puede malgastar libre e impunemente porque no es de nadie»‘–a pesar de que en su oráculo de Benalmádena Pedro Sánchez se refirió a ella como a la «malagueña» ex ministra. ¡Y luego critican a Joe Biden por sus frecuentes despistes y desorientaciónes, olvidándose de que en todas partes cuecen habas! ¡Presidente Sánchez, no le vendría mal tomar infusiones de «rabos de pasas»…por aquello de la memoria de evocación!

Me da la impresión y en eso coincido con los magistrsdos del Tribunal Constitucional cuando nos alertan de que se está produciendo una «amnistía encubierta» para seguir rebajando o anulando las penas a Chaves, Griñan y Martínez Aguayo , en principio, y seguir con el resto de los 21 implicados en los ERE, aunque sabemos que «ninguno tiene nada que ver con el «Pròces català»… ¿o sí..?.

Dado que el proceso de los ERE’ de la Junta de Andalucia ha conllevado una sentencia de 1821 páginas, con sus recientes actuaciones a favor de los cabecillas andaluces, da la impresión, que más que ser el TC, se trata, a todas luces, de un auténtico » Tribunal de Casación» en el que su presidente don Cándido Conde-Pumpido — quién , en 2016, dijo en el Senado aquello de que: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino»– de momento, ya ha anulado una de las condenas de Magdalena Álvarez.

¿Y las de los demás…? Tiempo al tiempo, ya que «con el tiempo y una caña, hasta los verdes se alcanzan» o «caen» ( a gusto del lector).

Poco a poco veremos como esa nueva «amnistía encubierta» que nos impone «a la chita callando» el Sanchísmo, va a ir rebajando las condenas a todos esos andaluces «eréticos»–de EREs y sin «h», para no confundirlos con heréticos– sobre todo, si Inmaculada Montalban Huertas, la actual vicepresidenta del TC desde el 2023– sea una de las encargadas de decidir si el ex presidente andaluz, Antonio Griñán, se va a benificiar de una anulación parcial de su condena en los ERE siguiendo el ejemplo de la ex ministra Magdalena Álvarez.

No olvidemos que la susodicha magistrada –en 2012, cuando era vocal del CGPJ recibió del entonces presidente de la Junta de Andalucia, Antonio Griñan , la Medalla de Andalucia– será la la encargada de redactar la ponencia sobre los recursos de amparo promovidos por los condenados en el caso ERE, y entre ellos el propio Griñán. Una sentencia que podría anular la condena dictada en el 2019 por la Audiencia de Sevilla. Y no olvidemos aquello de que «El que regala bien vende… si el que recibe lo entiende».

Todas estas actuaciones han puesto en guardia a la oposición que preside y encabeza Nuñez Feijóo y a muchos magistrados alertando y preguntándose sobre si el TC –presidido por Cándido Conde-Pumpido– es una «intoxicada» institución más al servicio del «puto amo» de España.

Son palmariamente conocidas y a nadie se les escapan las sórdidas maquinaciones y truculentas manipulaciones llevadas a cabo personalmente por Sanchez para colocar a Cándido Conde-Pumpido al frente del TC y, de que, éste tuviera una mayria favorable a sus intereses personales , con 7 vocales progresistas frente a 4 conservadores.

El sanchismo ha convertido el TC en un órgano que «hace política», que con bastante frecuencia le enmienda la plana al TS y que toma decisiones que no le competen, ninguneando las competencias judiciales de las CC. AA.

Esto no deja de ser –ni más ni menos– que la sutil y sibilina crónica de una acreditada «amnistía anunciada» por parte del TC para todos los que fueron condenados en la sentencia de los ERE.

Para conseguir eso, el TC está «desmontando» las sentencias de los 21 condenados en dos tiempos: uno, limitando las culpas exclusivamentea a la Consejería de Empleo de la Junta deAndalucia– que a lo largo de una década utilizó los fondos públicos para fines ajenos al interés público y general– y dos, rematando la faena con el principio de «non bis in idem», por el que una persona no podrá ser juzgada o sancionada dos veces por la comisión de los mismos hechos delictivos.

Ya dije en un artículo publicado en este mismo medio, que a partir de haberse aprobado la chantajista Ley de «Amnistia de Puigdemont» ha desaparecído de nuestra Constitución el Art. 14, pues: << ya ningún español es igual ante la Ley, porque si que prevalece una injusta y muy grave «discriminacion política», la de ser, pertenecer y militar en el Partido Sanchista» (antes PSOE).

Solamente con esto — como si se tratase del santo sacramento católico de la Confesión– todo delito cometido en nombre del Partido Sanchista queda automáticamente absuelto y o condonado, gracias a los tribunales sometidos al poder del << PUTO AMO>>

¡ Ya saben » que esos son sus principios y que si no nos gustan… no pasa nada! ¡Tienen otros!

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.