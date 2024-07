Juan Pérez de Mungía: «La mirada torcida del islamo-comunismo»

El etnocentrismo se refiere a esa experiencia de quien juzga el pasado, con los ojos del presente, y aplica las mismas categorías de su cultura a cualquier otra, suponiendo indebidamente que las diferencias son solo aparentes y superficiales. Sucede con el lenguaje. Hay quien piensa que se puede decir lo mismo en cualquier lengua, e ignora que cualquier lengua como expresión del pensamiento permite pensar y decir lo mismo, solo que lo hace con otras palabras. La ciencia desvela que no es así. El nominalismo bíblico de los políticos es confundir representación y lenguaje, y lenguaje y acción. En otras palabras, que la mentira no existe y que no es posible cometer un delito con bellas palabras. Los cambios de criterio no son mentira profusamente repetidos. Confunden las palabras con las cosas. El rey de entonces le dijo a Quevedo que pedir perdón no podía ser mas grave que la ofensa misma, y Quevedo le mostró al ignorante monarca que bien podría ser lo contrario, cuando después de haberle tocado el culo, le pidió perdón diciendo que le disculpara porque le había confundido con su señora. Si todas las expresiones son idénticas, ¿por qué censurar las palabras, por qué se puede silenciar al discrepante tratándole como si fuera el diablo? Signo de ese proceso de despersonalización es sentir piedad por el desconocido mientras se niega piedad hacia el prójimo. Llorar por quienes no llegan a ser y condenar a la muerte a los que ya son. Lloramos por Hamás, lo que Hamás nos hace llorar, hasta el punto de tratar con indulgencia a los asesinos que toman como rehenes al pueblo que usan a su favor, administrando su vida, su miseria y su muerte.

Instrumento de ese sentimiento de piedad abstracta es la fraternidad musulmana en dos procesos que son concurrentes, infiltración en la cultura e instituciones y la anulación identitaria de sus fieles. Cualquier ser humano nace musulman, así que quien no se somete a la verdad revelada de Mahoma es apóstata, un infiel, de donde nace el propósito yihadista de acabar con él. En la fe islámica se entra sin dificultad, y la salida se salda con la muerte del apóstata, se premia al creyente que le ajusticia y se castiga infinitamente la defección, es la secta perfecta. En el Corán no hay metáfora, solo lenguaje literal. Se pide la máxima sumisión, como revela el propio significado de la palabra islam. El sesgo etnocéntrico hace pensar al ignorante que el concepto de responsabilidad personal es propia de cualquier ser humano, que existe un instinto natural que empuja a la libertad, que cualquier humano desarrolla una identidad, que tiene una personalidad, y cree ingenuamente que el tiempo cambiará al fiel islámico. Nada mas lejos de la realidad.

La identidad personal no existe en la cultura islámica. La religión islámica es un sistema totalizante, un sistema totalitario y sectario que observa y controla cada acto humano, ordenando qué comer o como orinar, donde cada fiel es un guardián que persigue y delata al que no cumple todas las reglas infinitas que hace un mal musulmán, un infiel, un apóstata. Cuando alguien se comporta como un individuo, se extiende una fetua que determina su destino. Mosab Hasan Yousef, hijo de alguno de los fundadores de Hamás, lo relata con crudeza, no hay vínculo entre individuos, ni siquiera entre padres e hijos, padres que utilizan a sus hijos para que se autoinmolen y cobrar la pensión de mártir que paga la Autoridad Palestina. O el padre que mata a la hija que ha sido violada, porque su imagen social vale más que la vida de su hija. Cualquiera puede cumplir esa orden de un imaginario Al-lah que representa la umma que se impone a creyentes y descreidos, y quien cumple la amenaza viene a ser premiado con el paraíso porque la religión islámica adora la muerte como destino. Es la idolatría de la necrofilia del mártir. «La voluntad de Al-lah siempre prevalece, pero la mayoría de la gente no lo sabe» [Corán 12:21]. El islamismo se ufana de la decadencia occidental, vive de esa protección legal de la bondad occidental capaz de simular integración, y explota su sumisión expropiando cual sirviente a ese Goytisilo débil que se entrega a su amante marroquí y sostiene a su familia.

El islamo-comunismo de Melénchon y Yolanda Díaz convive sin conflicto, con la perspectiva de género, la pederastia talibán, la perversión sexual y la desviación genital, y el silencio cómplice con los que obligan a la mujer a servir como esclavas de sus machos alfa, enmascarándolas, vejándolas y velándolas al deseo, (https://islamweb.net/es/fatwa/) porque solo deben adornarse para sus maridos. Las mujeres para reproducirse, sin derecho a su desarrollo personals, los niños para gozar. Despotrican de la peineta y el velo de las Semanas Santas franquistas, despotrican contra las monjas consagradas, mientras silencian la sumisión de la mujer a su maltratador, el mismo que la asesina. El machismo es cultura, no un acto individual. Hay quien aspira a que la homosexualidad reconocida de Mohamed VI contribuya a una ley de familia que proteja a la mujer de sus machos alfa. Vana quimera para quien tomó a la mujer solo como vientre de alquiler de su descendencia. Cualquier duelo es jubiloso para el asesino yihadista y sus cómplices. Solo en la semana del 22 al 28 de junio (https://thereligionofpeace.com/) ha habido 25 ataques con motivación yihadista, con 116 asesinatos, y 78 heridos, en 13 paises. Las banderas palestinas ondean en las sedes comunistas.

El concepto de libertad personal, el concepto de sujeto, no existe en la religión islámica, ninguna mujer musulmana puede hacer valer su libertad personal. Qué comunista se acuerda de Fatemeh Sepehri o quien sabe de Marjane Satrapi, quien de Ayaan Hirshi Ali o de Mossab Hassan Yousef hijo del fundador de Hamas, amenazado de muerte por desertor y apóstata. Cuando Amal le exigió el divorcio a su esposo, como tantas mujeres que al amparo jurídico de la civilización occidental toman conciencia de sus derechos, su marido asesino Mahdi decidió su muerte y la de sus hijos, Adam e Hiba en las Predoñeras. La carencia de reflexión de los islamo-comunistas concede a los islamistas el beneficio de la duda con su complicidad, como si pudiera haber alguna. Frente a la barbarie que silencian los cómplices del islamo-comunismo debe prohibirse el uso del velo en el espacio público, debe prohibirse la exposición pública de la fe islámica, debe acabarse con la propaganda que favorece la implantación islámica, deben restringirse los movimientos societarios que amparan la defensa del terrorismo islámico, y debe ofrecerse protección individual, extenderse la persecución policial y penal, y ofrecer con rigor la información que pone de manifiesto la barbarie que promueven los salafistas y las fraternidades islámicas. Es una evidencia que el islam es una ideología totalitaria, destructiva, que sólo promueve el culto a la muerte. El Gobierno dio 1,3 millones a la Comisión Islámica de España, cuyo líder Aiman Adlbi resultó ser el máximo responsable de una red que transfirió fondos a milicias yihadistas.

En el conflicto que pervive en una especie social como la humana, la afirmación de la individualidad que se expresa contra el colectivismo, la afirmación de la competitividad y el mérito contra el gregarismo socio-comunista es el fundamento clave del desarrollo humano que arrasará cualquier forma de un falso pietismo y el ebionismo del que hacen gala todos los que defienden la miseria y la pobreza de los pueblos en su propio beneficio. La fascinación de la serpiente yihadista deriva de esa necesidad de la psicología de masas del fascismo de Gustave Le Bon: «Para vencer a las masas hay que tener en cuenta primeramente los sentimientos que las animan, simular que se participa en ellos e intentar luego modificarlos provocando, mediante asociaciones rudimentarias, ciertas imágenes sugestivas; saber rectificar si es necesario y, sobre todo, adivinar en cada instante los sentimientos que se hacen brotar” (2020: 75). “No es la necesidad de libertad lo que domina siempre el alma de las masas, sino la de servidumbre” (Psicología de las masas, 2020, p. 79). Brotan los homenajes a la dictadura islámica como aquella otra que desfilaba ante Hitler en la misma Puerta de Brandenburgo.