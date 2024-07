Pablo D. Escolar: «¿Sánchez decente?»

Todo aquel que conozca a nuestro Presidente y no se considere “comprado” con alguna de las limosnas que suele utilizar para chalanear, principalmente a los jóvenes, sabe dar una respuesta acertada a la pregunta del título. Los que vivimos el debate de aquel 14/12/15 entre Rajoy y Sánchez, y observamos la moral del segundo adjetivando al primero “Usted no es decente”, sabemos muy bien la calidad humana del más indecente de los mortales, Pedro I el mentiroso. Muy acertadamente le respondió Rajoy “Usted es ruin y miserable” y cuando le reprochó a Rajoy, perdiendo todos los papeles del respeto, que no hubiera dimitido por el caso Bárcenas, con toda naturalidad le sacó a relucir Rajoy el más grave de los casos de corrupción habidos en España, el de los ERES. Todo cuanto reprochaba Sánchez a Rajoy, lo hace él ahora, pero más acentuado.

Que Sánchez es lo peor de lo peor, es de dominio público y no precisa demostración alguna; él ya se encarga de mostrar su carencia de honorabilidad en todas sus actuaciones como jefe absoluto del Estado Español. Cuando a la recientemente fallecida Cristina Alberdi (socialista, pero no sanchista), exministra de Asuntos Sociales con Felipe González, el 16/12/22, llevándose las manos a la cabeza, ante las tropelías cometidas por Pedro Sánchez, Susanna Griso le preguntó por su opinión. Cristina fue contundente: Pues con una enorme preocupación, porque no se pueden hacer las cosas como se están haciendo; se están socavando los cimientos de la democracia; está modificando la legislación a su entero capricho. Le preocupan las ocurrencias de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez debe tener un grave problema con Marruecos, probablemente por lo que descubrieron con el caso Pegasus y de ahí la diligencia con la que sucumbió con el asunto del Sahara, sin justificación alguna y sin dar ningún tipo de explicaciones. Este caso saltó a la prensa en abril de 2022, pero a Sánchez ya le estaban expiando desde mucho antes. Pero no solo está el problema con Marruecos, también con Argelia, consecuencia también del Sahara. Posteriormente se enemistó con Israel, con Argentina y no sabemos hasta dónde llegarán sus enemistades.

Pablo D. Escolar