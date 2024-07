Pedro Manuel Hernández López: "El Presiden--"tisimo" del Tribunal Constitucional"

El Presiden–«tisimo» del Tribunal Constitucional y excelentísimo señor don Cándido Conde-Pumpido Tourón ha barrido de un plumazo la pestilente «basura» de las sentencias de los EREs y ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a pasar por las «Horcas Caudinas» anulando y rebajando las condenas de Chaves y Griñán por el fraude de los 680 millones de los EREs para, así, respetar los derechos fundamentales, de los entonces condenados, que en su día, fueron «violentados»(¿…?).

Para quienes no lo recuerden las «Horcas Caudinas» fueron esa especie de yugo formado por las lanzas de los invictos guerreros samnitas que –entre los años 343 y 341 a. C, al mando del comandante Cayo Poncio, hijo del rey Samnio– y tras vencer al ejercito romano de los cónsules Espurio Postumio Albino y Tito Veturio Calvino, les obligaron a pasar uno a uno por debajo de ese histórico y elemental yugo –formado por una lanza horizontal apoyada en dos lanzas verticales– con solo una túnica por vestimenta. Como la altura de la lanza era tan baja, a propósito, los romanos tenían que inclinarse para poder pasar por debajo de ella, quedando así humillados ante el vencedor pueblo de los Samnitas.

Desde entonces, la expresión «pasar a alguien por las horcas caudinas» nos ha llegado con el significado concreto de << tragar o aceptar unas condiciones deshonrosas o que alguien se vea forzado a someterse y hacer por la fuerza aquello que no quería hacer, sufriendo por ello una considerable humillación >>.

Podríamos citar un gran número de acciones, decisiones o, tal vez, incluso dejaciones del actual Gobierno de Sánchez, en las que ha obligado a políticos, empresarios o instituciones a someterse a la humillación personal, política o social de sus «personales, progresistas y políticas horcas caudinas»; pero como para muestra un botón es suficiente, solo aludiré al reciente affaire del TC con respecto a las condenas de los ex presidentes Chavesz, Griñán y a toda la cúpula del mayor caso de corrupción en la historia de España por su «voluntaria» y «consciente» aparticipación en el fraude multimillonario de los EREs.

Con su «fundamentada», «justa», «objetiva», «democrática» y «constitucional» decisión judicial, el excelentísimo señor Conde Pumpido ha pasado –literal y judicialmente por sus personales y constitucionales «Horcas Caudinas» al TSJA al completo, con su presidente, Jesús del Río Fernández, a la cabeza — y que a la vez tiene la consideración de Magistrado del Supremo– y sus siete Salas. En esta ocasión, ni el Presidente del Río ni los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determina la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones, han tenido que agacharse para pasar por debajo de ellas. De momento, solo han tenido que agachar la cabeza ante Conde Pumpido como inequívoco símbolo de jurídica sumisión y de manifiesta y pública humillación, aunque mientras lo hacían, seguramente sus mentes estaban fijas en otra de las históricas y legalistas consideraciones –del gran Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu– en la que afirmaba que «no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia».

Esto es, ni más ni menos, lo que ha hecho –a plena luz y con taquigrafos– el democrático e infalible TC de Conde Pumpido al anular las sentencias de los EREs: ha ejercido de vector judicial y de transmisor activo del poder de un presidente autócrata y tirano a la sombra de las leyes que le interesan y le benefician a él y a sus paniaguados amigos y compañeros de partido. Aunque eso sí, siempre bajo el calor de su megalómano espiritu justiciero… porque… ¿de quien depende el Poder Constitucional y «casi» todo el Poder Judicial…? La respuesta por obvia resulta capciosa y, por si alguien lo duda, les recuerdo que dependen del mismo sombrío e histriónico «personaje» de quién depende la Fiscalía General. ¡Pues eso! A demás, como bien saben, estos son sus principios y… si no les gustan, tiene otros.

Que pronto se ha olvidado el excelentísimo señor Conde Pumpido de que la deriva del TC es la que aparenta y es la que es, nada menos que un tribunal nombrado por Sánchez, copado por una mayoría sanchista y que se dedican a exculpar a otros socialistas, a otros sanchistas, los del ERE y los delincuentes golpistas socios del mismo Sánchez. Tampoco parece recordar lo que en 2006 dijo en su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta: «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino».

Estamos ante un tribunal político, nombrado por políticos que actúa como Tribunal de casación del Tribunal Supremo, que ese sí que es poder judicial independiente. Todo esto es una situación absolutamente grave e inaceptable, a demás de ser una golfería y corruptela política que el sanchismo está llevando a cabo con todos y cada uno de los peones que ha colocado en todas las instituciones del Gobierno, incluido don Cándido Conde-Pumpido».

Llegado a este punto, es cuando me viene a la memoria — y por supuesto, no a la histórica ni a la democratica– la inolvidable, lapidaria y homicida frase de : <<¡Montesquieu ha muerto!>> Esta se le atribuye a Alfonso Guerra y, parece ser, que la pronunció en el año 1985, cuando el PSOE, aprovechó su mayoría parlamentaria para reformar la «Ley del Poder Judicial». En aquellos días se habían cargado la independencia del poder judicial y se jactaban de haber enterrado para siempre a Montesquieu, el filósofo que –defendió la independencia de los tres poderes del Estado– y que llegó a decirnos, en su no menos famoso tratado «Defense de l’esprit des loix», aquello de : «no hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo».

Si Montesquieu levantase la cabeza y viera la actual situación jurídica de la política sanchista, quizá no reconocería su propia visión de las leyes y mucho menos su «espiritu» en el caso de España, gracias a su felón , trilero y megalómano presidente y, con toda certeza, se volvería a su tumba.

Aunque, en su Tomo I, nos ofrece las pautas para determinar — en el contexto actual de nuestro ordenamiento jurídico– el auténtico espíritu de las leyes, Sánchez y su gobierno de coalición social-comunista parecen haberse olvidado también –o no y esto sería mucho peor– de que: uno, el auténtico espíritu de las leyes es servir al pueblo y al interés general desde la racionalidad para consdguir la estabilidad (lo que aveces es utópico), y no servir al becerro de oro del populismo mediático y demagógico, de la respuesta cortoplacista y del servilismo de partido (lo que suele ocurrir con mucha frecuencia) ; dos, la Constitución es una formidable carpa –de todos los principios, garantías y criterios de organizacion– que deposita la confianza en los legisladores, y ampara múltiples desarrollos posibles, desde los lógicos a los absurdos, desde los beligerantes a los neutros y, desde las soluciones más técnicas a las políticas.

En suma, quien tiene de verdad la llave para aprobar unas u otras leyes es una maquinaria parlamentaria –muy compleja y legitimada de pleno por la elección democrática– pero cuyo sueño suele producir monstruos, como afirmaba Goya hablando de los sueños de la razón.

El TC acusa al TS de sentenciar los EREs sin argumentos válidos constitucionales y de saltarse a la torera la férrea separación de poderes, ya que según sus recientes sentencias la Audiencia Provincial de Sevilla y el TS estimaron erróneamente la existencia de los delitos de prevaricación y malversación por haber participado los consejeros condenados en la elaboración de los anteproyectos y proyectos de Ley de Presupuestos.

Desde ahora y no se va a poder decir que los EREs han sido el mayor escándalo de corrupción de España, porque El TC está para velar por los derechos constitucionales pero no para valorar la interpretación de los delitos o la valoración de las pruebas en las causas penales. Pero todavía es peor esa extralimitación porque se hace de forma evidente en favor de los intereses políticos del gobierno .

La deriva que está tomando el TC es la que es — muy grave– y está afectando a todo nuestro sistema constitucional y al democrático. La deriva consiste nada menos que en la del TC nombrado por Sánchez, relleno de sanchistas, que forman una mayoría y que se dedican a exculpar a otros socialistas, a otros sanchistas –los del EREs y los delincuentes golpistas– los socios del mismo Sánchez.

Resulta, altamente paradójico por lo inveraz e sumamente increíble por lo absurdo, afirmar que todos los magistrados y los jueces –que participaron en los juicios de la Audiencia de Sevilla y en las deliberaciones del TS– estaban todos equivocados porque así lo ratifica y certifica un tribunal nombrado por los políticos de turno.

Como colofón a todo lo aquí expuesto, vuelvo a afirmar con Montesquieu –el padre de la separación de los tres poderes de todo Estado que se precie de democratico– que:

<< No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia, ya que no hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo >>.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.