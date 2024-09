Pedro Manuel Hernández López: «Por la boca muere el pez y también los mentiroso»

El 1 de junio del 2018 tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la moción de censura de Pedro Sanchez contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Curiosamente ha sido el único presidente que llegó a serlo sin ser diputado y, además, fue también la primera vez que un presidente del Gobierno de España abandonaba el cargo contra su voluntad sin mediar una petición del rey, un golpe de Estado o una convocatoria electoral reglada.

Esto fue lo que, el entonces secretario general del PSOE, le echó en cara a Rajoy para así justificar una moción de censura por «corrupción» y basada en la traición del PNV, ese partido nacionalista que fue capaz de vender su alma al mismisimo mefistofélico Pedro Sánchez y cambiar aquellos cicateros 5 votos por unas sustanciosas y pingües prebendas .

Entre todo lo prometido al portavoz del PNV en el Congreso –el bilbaíno Aitor Esteban—figuraba el que el nacionalismo vasco sería «socio preferente» para sus eventuales reformas legislativas y económicas, que su gobierna ejecutaría los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que habían pactado con el PP y Ciudadanos y, que incorporaría a la política española la capacidad de la política vasca de «consensuar en la fragmentación»(separación), lo que en román paladino se ha traducido por apoyar constitucional y oficialmente la independencia de Euskal Herria y todo lo que esto conlleva.

La reciente presencia y entrada de EH- Bildu en el Parlamento Vasco y en las Cortes Generales es la mejor prueba del cumplimiento de la promesa sanchista en agradecimiento a su apoyo.

Señorías, Señor Presidente del Gobierno:

(…) << En este momento tan grave, de crisis institucional y de crisis económica, la grave y mayor irresponsabilidad que se puede cometer sería la de no presentar esta moción de censura contra quien es merecedor de un evidente reproche político por parte de esta Cámara.

Esta es una legislatura que nació herida, a consecuencia de un Gobierno que venía herido y de un partido que venía herido también por los casos de corrupción que han ido atenazando y centrando la vida política y el debate público durante estos años, y que ahora se enfrenta a un capítulo –anunciado por pura lógica política– y del que estábamos sobradamente avisados.

Las tramas de corrupción que afectan al actual partido del Gobierno –se refería al de Rajoy, no lo confundan con el actual– suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio nacional de nuestro pais.

Desde nuestro partido afirmamos –ante todos aquellos que nos están mirando– que la ejemplaridad pública es innegociable y que el mayor enemigo de nuestro Estado es la CORRUPCION.

La corrupción actúa como un agente disolvente y resulta profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita, en consecuencia, a los poderes del Estado.

Pero también ataca de raíz a la cohesión social, en la que se fundamenta la convivencia de nuestra democracia si a la sensación de impunidad y a la lógica respuesta lenta de la Justicia, se une la incapacidad de asumir las más mínimas responsabilidades políticas por los actores concernidos y por la envergadura de los hechos que están siendo investigados.

La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad.

Un presidente del Gobierno debe ser, siempre y en todo momento, un referente, sobretodo, moral, para el conjunto de la sociedad. (Aunque no lo parezca ni se lo crean, Sánchez se sigue refiriendo a Rajoy).

¿Qué ejemplo está dando el actual presidente del Gobierno a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Usted se ha preguntado el alto precio reputacional que están teniendo que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas manteniéndose usted cómo presidente del Gobierno?

Señor presidente, si usted no pone fin a su agonia –que es la de todos los españoles– por desgracia acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. A si que solamente le queda una salida honorable.

Presente su dimisión oficial ante el Rey. Solo tiene un camino: ¡ Dimitir !. No arrastre a España en su caida, Señor presidente. Sus circunstancias personales, por así clasificarlas, no tienen por qué ser las mismas circunstancias de España .

Con usted la corrupción ya ha llegado a la Presidencia del Gobierno de España. Por dignidad y no la suya, sino por la de nuestra democracia, le exigimos desde el PSOE que dimita >>.

Un discurso tan claro, tan bien articulado, tan objetivo y conciso solo puede ser ideado y pronunciado por un experto maestro en el arte de la CORRUPCION POLÍTICA –como lo es el presidente Pedro Sanchez, «el Sum Tzu» de la corrupción– o bien por un «entre» maquiavélico dotado de una falsa e intencionada «amnesia» para quien «mentir es cambiar de opinión» y, que hoy, si no fuera por la gran y eficaz ayuda de las hemerotecas, ahora no podríamos saber «donde dijo digo» y compararlo con cuando «dice Diego».

El concepto de «corrupción política» es muy amplio. Al englobar, desde las exacciones a los ciudadanos y a las empresas para financiar campañas de concienciación feminista y LGBTI+ a través de miles de chiringuitos y cuya supervivencia depende, estrictamente, de recibir dichas subvenciones… hasta batir récords en el uso del Decreto- Ley con el fin de impulsar la agenda del PSOE sin pasar por las Cortes Generales.

En política, cualquier decisión tiene siempre el mismo límite:»la preservación del Estado y con él, su unidad política y territorial». Por eso, cualquier programa político que se salga de estos límites necesita ir acompañado de un enorme aparataje politico propagandístico. Esto, nuestros separatistas y golpistas lo saben muy bien.

También lo saben los del PSOE, que hacen enormes esfuerzos de demagogia para vendernos su modelo de Estado «confederal», donde ya no hablaríamos de España ni de españoles, sino de vascos, catalanes, gallegos, etc, etc.

Por tanto, no existe una mayor corrupción política que actuar en favor de la «secesión» desde las propias instituciones del Estado: de hecho, la secesión es la peor de las corrupciones políticas por antonomasia.

Justificarla en nombre de la democracia —porque les han votado— es olvidar que la Constitución del 78 está incluida en España, y no a la recíproca; es no entender que España ya existía antes de la Constitución de 1978, ya existía antes de Franco, antes de la II República y, por supuesto, mucho antes de la gaditana «Pepa» de 1812.

Con independencia de la grave corrupción del Gobierno de Sánchez y, que bastaría por si sola para destronarlo de la Moncloa, conviene no olvidar nunca los innumerables casos de corrupción y prevaricaciones cometidas por los hipócritas gobiernos de los de «Cien años de honradez» –de la que siempre han presumido y siempre han carecido de ella– tales como el caso Filesa, Rumasa, Aller, Seat, AVE, Arcos, Guerra, Roldán, los Gal, los EREs de Andalucía, el caso Campeón, Mallén, Matsa, ACM, Feval, la Operación Madeja y los recientes casos de Delcy, Tito Berni, Koldo y, sobretodo, el de su esposa Dª Begoña Gómez por presunto delito de corrupción y tráfico de influencias junto con el de su hermano, David Sánchez

Señor Presidente: le recomiendo encarecidamente que tome Ud. tisanas de «rabo de pasas» junto con una cápsula de Memorino 750 mgrs. cada 12 horas. Ya se imagina para qué. Acto seguido, léase lo que Ud. le echó en cara al expresidente Rajoy hace ya seis largos años en aquella vergonzosa y traicionera moción de censura y, si después siente un mínimo de vergüenza y aún conserva algo de dignidad : ¡ los españoles le exigimos, no por su dignidad, sino por la de nuestra DEMOCRACIA, que dimita hoy! ¡Mañana puede ser demasiado tarde!.

¡Ah! y no olvide que siempre «por la boca muere el pez» aunque Andrés Calamaro y Fito & Fitipaldis nos digan, ahora en su canción, que: «Alguien dijo alguna vez… por la boca vive el pez».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.