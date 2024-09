Ángeles Macías Mora: «La raza blanca se arrodilla»

En la pasada Eurocopa ganada por España era muy difícil encontrar un equipo que no tuviera, al menos, un jugador de color. Alemania y Francia, junto a Inglaterra, eran las que más jugadores de color alineaban. Francia llegó en algunos partidos a presentar un equipo en el que todos eran de origen africano. Europa, no solo necesita trabajadores foráneos en trabajos que los blancos europeos desprecian, también necesita de otras razas para poder competir en los JJOO. La raza blanca occidental se degrada.

España ha alcanzado un oro en el triple salto, lo ha logrado un cubano nacionalizado; en boxeo pesos pesados, un marsellés de origen marroquí se ha colgado la plata. Francia se ha colgado la plata en el fútbol con un equipo que, de salida, estaba formado por nueve jugadores de color y dos de raza blanca. La maratón ha sido así: oro un etíope, plata un belga de origen somalí y bronce un keniata. Insisto, no hablo de nacionalidades que pueden ser naturales o adquiridas; hablo de razas, de unas razas que emergen y otra que se hunde poco a poco. Podríamos seguir, pero vamos a verlo enumerando las medallas.

La raza blanca, vencida por la cortesía, lo políticamente correcto, el buenismo, la educación, la prudencia, el relativismo, la comodidad, los mimos de nenazas y bragazas que están haciendo del macho de la especie un sucedáneo de la hembra, la crianza entre algodones y vasitos de leche con cacao de sus hijos a los que hay que ahorrarle el esfuerzo que sus ancestros tuvieron que hacer para que ahora ellos vivan en el “dolce far niente”, tiene el semblante deformado por la falsa tolerancia, el medio ambientalismo más falso aún y la huida de todo lo que signifique esfuerzo, dedicación y mérito porque les han imbuido que ,por el mero hecho de nacer ya tiene todos los derechos y ningún deber.

Este es el progreso de una raza que daba latigazos y que está pasando paulatinamente a recibirlos, que se pudre al ritmo de la destrucción de las disciplinas seculares. La maldición bíblica: “trabajarás y ganarás tu vida con el sudor, el esfuerzo, el mérito y la determinación” ha sido arrojada al estercolero y sustituida por la comodidad, la aceptación de lo inaceptable, la permisividad de lo que no puede permitirse, la tolerancia hasta de lo intolerable. Jack London, ese hombre y escritor que trabajó en oficios durísimos decía que el sudor es la madre del espíritu, no su vasallo y Picasso pedía: “cuando me llegue la inspiración que me encuentre trabajando” ¿Trabajar hoy? ¿sudar? Nunca más la maldición bíblica para la raza blanca, Nunca más el sudor bañará las frentes blancas, blanquísimas de la raza blanca. La falta de coraje, la debilidad, la acomodación, la desidia, la falta de fe y la ascensión de los vicios y la podredumbre a lo largo de la columna hasta el corazón y el cerebro van, sin prisa, pero cada vez más rápidamente, justificando la modorra y la comodidad de esta raza blanca y lechosa que odia el esfuerzo, el mérito y la fe. Y esto es el progreso, un enfurecido progreso que debilita y humilla a la raza que ha ostentado la supremacía y que la está perdiendo mediante la exacerbación del mal, del vicio, de la corrupción, de un consumismo de locura y de un feminismo demencial. La raza blanca se desmorona como castillo de arena, porque desde hace años sus cimientos, ya de por sí arenosos, húmedos y débiles, están siendo socavados por la proliferación de los mensajes venidos de quienes buscan su destrucción, mensajes que llegan de todos los horizontes contrarios a la civilización cristiana atacada inmisericorde por quienes saben que hoy cualquier rata que busca medrar a costa de una raza en declive, muerde a la que está en decadencia, y esta es la raza blanca. Esta, no sabe defenderse porque lleva años entregada a una juventud sin médula a la que alaba, exaltando sus vicios, su impudor, su vanidad. Esta raza blanca que, elevando a la mujer por encima de los hombres, no busca la igualdad, haciendo de los países de raza blanca, países hembra y que ha conseguido que el macho de la especie haya devenido en nenaza.

Veamos el medallero: USA, 126 medallas. Aquí uno tiene que preguntarse cuantas han sido alcanzadas por la raza llamada afroamericana, incluso, en algunos casos han sido asiáticos nacionalizados. Pasa lo mismo con Alemania y Gran Bretaña que, habiéndose colgado la primera 33 medallas y la segunda 65, hemos de preguntarnos cuantas han sido alcanzadas por hombres y mujeres no pertenecientes a la raza blanca. China, cuya raza en la etnología se denomina raza han, 91 medallas todas conseguidas por chinos. Japón, raza nipona se ha colgado 45 medallas. Corea, cuya raza es originaria del Asia Oriental, ha subido al podio en 33 ocasiones. Kenia, raza negra, 11 medallas. Irán, mezcla de persas, azeríes y kurdos 12 medallas. Brasil, mezcla de razas, se ha llevado 20 medallas. Son los ejemplos más significativos.

La raza blanca se degrada. Quien no lo vea es que no quiere verlo. Unimos a la escasez de nacimientos la ausencia de lo que los viejos siempre han denominado “hambre” refiriéndose, no tanto al hambre física, sino al hambre de alcanzar un futuro que nos brindara una vida mejor a la que en nuestra niñez y juventud teníamos. Hoy, las nuevas generaciones – salvo excepciones que confirman la regla – buscan la comodidad, la huida de la responsabilidad y ese subsidio que va a permitir existir, pero no vivir. Todo esto unido a un egoísmo superlativo.

Termino con una frase arrancada del libro de Raoul Vergez titulado “Los yunques de cristal” Dice así: “La raza blanca se arrodilla…Vencida por la cortesía, la educación, la prudencia, la inactividad, la cultura intelectual, la raza blanca tiene aire de chiste” Se publicó en el año 1976. ¿Qué diría Vergez hoy?

MAROGA.