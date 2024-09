Pedro Manuel Hernández López: "¿Concierto, pacto, financiación singular o convenio catalán...?¡Póngase de acuerdo! Recibidos Pedro Manuel Hernández López"

Con motivo del actual debate político derivado del polémico y futuro «concierto», «convenio», «pacto económico», «financiacion singular» para Cataluña o como quieran llamarlo — que goza, tanto, de las entusiastas bendiciones de la «farruqita de Triana», ministra y vicepresidenta primera del Gobierno como de su presidente Sanchista, «El puto amo»– la histórica figura de Tomás de Iriarte (1750-1791) me viene a la memoria por haber pasado a la historia merced a sus bucólicas y moralistas fábulas. De todas ellas, destaca por su naturalidad y moraleja, aquella a la que tituló «Los dos conejos» y que reproduzco a continuación:

(… ) » Por entre unas matas perseguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo: Tente, amigo, ¿qué es esto? ¿Qué ha de ser? responde: ¡ sin aliento llego… dos pícaros galgos me vienen siguiendo!. Sí, replica el otro, por allí los veo, pero no son galgos. ¿Pues qué son? ¡Podencos!.

¿Qué? ¿Podencos dices? ¡Sí, como mi abuelo!. Galgos y muy galgos; bien vistos los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo. Digo que podencos. En esta disputa llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos».

Moraleja: ¡ Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo !

Posiblemente, Sánchez– y su wonderful gobierno democrático, de «coalición progresista»– una de dos : o no conocían esta fabula entrañable del tinerfeño Iriarte o se habían ya olvidado de su existencia y sobretodo de su concluyente moraleja. De no ser así, en qué cabeza cabe que sigan mareando la perdiz con la tesis bizantina y el galimatias de que si lo que han pactado –con la Cataluña de «la Espanya ens roba»– se trata de «un pacto, un concierto, un convenio o de una financiación singular» para que la comunidad catalana tenga más dinero que el resto de las otras comunidades y beneficiar así a los catalanes en detrimento del resto de España.

Si deberían, al menos, leerse y tener siempre en cuenta su escueta y práctica moraleja para que «no dejen lo que importa» y, dejen de asir «el rábano por las hojas» como vienen haciendo desde la noche de los tiempos. Con esto nos están llevando a una federalización de nuestro Estado de las Autonomías. Un tema que es incuestionable constitucionalmente a pesar de que Sánchez haya encuadrado en el federalismo el acuerdo PSC-ERC por el que conceden a Cataluña la «soberanía fiscal».

Los republicanos catalanes han cantado ‘bingo’. Si la amnistía de «Puchy» y sus golpistas boys ha sido el precio a pagar para la investidura de Pedro Sánchez… ahora, la deseada independencia económica –bajo esa pretendida «financiación singular» de Cataluña– es el coste a pagar por la investidura del «nou i molt honorable president» Salvador Illa.

Este «neo-concierto económico solidario», que exigen los de Esquerra Republicana, es la viva reproducción del sistema fiscal vasco y navarro ; es decir, se trata, simple y llanamente, de la legal desconexión económica de Cataluña del resto de España por la vía política de la «soberanía fiscal», último peldaño de la escalera hacia la codiciada epública independiente de Cataluña.

De Puigdemont depende tratar de dinamitar un acuerdo que supone la culminación de la aspiración separatista y , que, según ellos mismos justificó en su día todo el «procés català» al negarse Rajoy , en el 2012, a negociar con Más un «pacto fiscal» especial para Cataluña por ser manifiestamente incompatible con el espíritu y la letra de nuestra Constitución.

En aquel momento Rajoy le expresó su manifiesta y serena oposición al privilegiado y exclusivo «concierto» económico invitandole a un multilateral y abierto diálogo con el resto de autonomías sobre la financiación económica y fiscal.

El reciente acuerdo, suscrito a tres partes entre el PSC-PSOE y ERC, lo define como un modelo específico que responde a las “particularidades y necesidades de Cataluña». Señor presidente, sino es Ud. capaz de responder a estas cuestiones, al menos, dígale a María Jesús Montero, su dicharachera y lenguaraz ministra de Hacienda– que, a la vez que nos instruye largo y tendido desde su escaño en la Cámara Alta –con esa claridez meridiana a la que nos tiene acostumbrados y que la caracteriza– sobre lo que dice o no dice el acuerdo económico con Cataluña, al menos ella si que debería responder a estas sencillas preguntas.

Lo que nos dijo el miércoles cuando compareció en el Senado no tiene parangón ni desperdicio alguno e, incluso, ha llegado a superar «cum laude» los grandes razonamientos políticos y filosóficos de su compañera, ex ministra y actual presidenta del Consejo de Estado –Carmen Calvo, la «egabrense»– cuando durante la XIV Legislatura siendo la número dos de Sánchez nos amenizó la crónica política con explicaciones, definiciones y giros lingüísticos que no dejaron indiferente ni a su partido ni a la oposición, desde aquel famoso «¡ el dinero público no es de nadie !”.

Para quien no escuchara, en vivo y en directo, a Montero en el Senado, esto fue lo que afirmó solemnemente y casi «ex catedra», todo de corrida y sin trabársele la lengua: (…) » lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, y lo que no dice el acuerdo, no lo dice el acuerdo». Con esta filosófica aclaración a lo Groucho Marx, me ha quedado muy claro por qué sigue al frente del ministerio de Hacienda.

Las preguntas a las que deberían responder –sí o sí y más pronto que tarde– son las siguientes :

¿No son igual de singulares las necesidades de todas y cada un una de las CCAA de España?

¿No se enfrentan todas ellas a los mismos o similares retos específicos?

¿Acaso el resto de ciudadanos de las otras comunidades autónomas no son tan suficientemente «singulares» como para merecer este mismo trato ?

¿Nos intentan tomar una vez más por ignorantes, por tontos del haba o ingenuos con esa deliberada ambigüedad conceptual, cuando no solo es un problema de terminología sino que se trata de un problema de trasparencia política y de qcoherencia económica?

¿Cómo se financiará la Cataluña del «procès» de manera ‘singular’ sin que esto implique un grave y desigual privilegio?

¿Cómo se armonizará esta financiación con la justa necesidad de un sistema igual de equitativo para todas las comunidades autónomas?”.

Y finalmente ¿por qué no nos explica con claridad y sin ambajes en qué consiste esta financiación y dónde están los detalles concretos sobre este acuerdo? y …

¿Por qué Cataluña, por qué ahora y por qué de esta manera?

Lo que transciende en el fondo de todo este totum revolutum es la imagen de un presidente preso de un chantaje y dispuesto a tragar y hacer cualquier cosa por seguir en el poder, incluso, si eso conlleva sacrificar los principios de igualdad, de equidad y de solidaridad que deberían siempre guiar la politica autonómica.

¿Cómo le llaman Uds. a la gestión, inspección, soberanía fiscal, la llave de la caja, la solidaridad limitada y la recaudación y liquidación de todos los tributos catalanes…? Aunque «esto» es lo que han firmado para todos los españoles, este «esto» tiene un nombre: es el cupo y el concierto que debemos pagar a los independentistas de ERC por el sillón de Salvador Illa en la Generalitat y el de Pedro Sánchez en la Moncloa.

Me da la impresión, que el resto de españoles –que no les bailan el agua y que han optado por votar al partido que dirige el «invicto galego do Peares, Núñez Feijóo– aparte de ser tomados por fachas, se les acusa de no importarles Cataluña ni de ser españoles ni de defender –con la misma intensidad que uds.– el interés general de Cataluña al igual que lo hacen con el de España.

A pesar de sus cicateras y partidistas opiniones, la mayoría de españoles –a los que uds.no dejan de calificar de fachas, fascistas y anticatalanistas—estamos a favor de Cataluña y a favor de la igualdad y solidaridad de todos los españoles; son uds. los que con este acuerdo hacen un «claro ataque» a la igualdad entre todos los españoles que recoge y defiende el Art. 14 de nuestra Constitución.

La «financiación singular» de Cataluña es una financiación independentista a la carta y un concierto económico insolidario porque se está rompiendo por la puerta de atrás y sin garantizar la igualdad el actual modelo de financiación.

La cesión del 100% de impuestos a Cataluña a cambio de una suerte de cupo por los servicios del Estado «es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo» y es, en esencia, un concierto económico insolidario y una financiación básicamente independentista a la carta, por mucho que el Gobierno intente, una vez más, disfrazarlo y venderlo como la «equidad» en su estado puro.

No va a suponer más recursos para los catalanes sino para el proyecto de independencia por mucho que la Sra.Montero se desgañite en defender que el pacto PSC-ERC supone un despliegue del Estatut de Cataluña que «garantiza la solidaridad interterritorial».

No podemos permitir que se siga jugando con el futuro de nuestro país, porque si dejamos que este acuerdo siga adelante sin oponer resistencia, estamos abriendo la puerta a un futuro incierto en el que la cohesión territorial y la solidaridad serán solo quimeras y recuerdos del pasado.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.