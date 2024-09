Manuel del Rosal: «España espera, señores políticos…?Hasta cuando?»

Cuarenta y seis años han transcurrido desde la llegada de la democracia, una democracia que, a lo largo y ancho de este tiempo, ha ido menguando en razón directa al crecimiento de los intereses bastardos de los partidos políticos enrocados en sus ambiciones y codicias. España espera, lleva esperando en la antesala del despacho presidencial cuarenta y seis años a que se abra la puerta para exponer ante el presidente de turno las carencias que la atenazan y las que la amenazan, pero solo recibe de tiempo en tiempo la misma contestación: “no es el momento”

Durante todos estos años ningún partido político ha priorizado a España y, por ende, a sus ciudadanos por encima de sus intereses de partido y personales. Los anglosajones tiene una frase que dice así: “last but not least” que podríamos traducir como “Ultimo, si bien no menos importante” Aquí y ahora y desde hace años, tantos como llevamos de democracia, los políticos en lo referente a España dirían: “Spain, last and unimportant” que podríamos traducir como “España, la última y sin importancia”

España espera, señores políticos. Está ahí sentada en la sala de espera cansada de ustedes, de sus codicias, de sus ideologías estúpidas, de sus ansias bárbaras de poder, de sus bastardos intereses. Cansada mientras observa como son incapaces de priorizarla a ella y a los españoles por encima de todo lo demás. Cansada y desesperanzada de querer ver llegar el momento en el que se levante de la silla a la que permanece atada desde hace 46 años.

El establecimiento de prioridades para nuestros políticos dibuja una ruta en la que el partido al que pertenecen ocupa el primer lugar, al que le siguen el acaparamiento de poder y los intereses particulares de cada uno. Al final de esa ruta, difuminada y desdibujada se vislumbra España.

En los despachos de los políticos, mientras España espera sentada, se habla de poder, privilegios, sinecuras y demás beneficios para ellos y para el partido al que pertenecen; en sus agendas la palabra España no tiene cabida. La palabra ciudadano tampoco, salvo cuando se acercan las elecciones.

Cuarenta y seis años nos contemplan. Es ese tiempo el que España y los españoles llevamos esperando a que un hombre o una mujer, revestidos de la necesaria valentía, gallardía, generosidad, coraje determinación… revestidos de la inteligencia al servicio del bien general y la verdad, abra la puerta del despacho presidencial y le diga a España lo que Jesús dijo a Lázaro: Levante y anda.

MAROGA