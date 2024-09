Pablo D. Escolar: «Un autócrata sincero»

Nadie duda ya del totalitarismo de nuestro Presidente del Gobierno. Desde el origen de su actividad política, se le veía la propensión de hacer siempre su voluntad al frente del gobierno y disponer del control de todos los Organismos Públicos para que nadie le reprochara su actitud. Y para evitar que la oposición le censurase su proceder, se anticipó él a criticar, ofender y reprobar la conducta de esa oposición, apropiándose del cometido que es propio, en todas las democracias, precisamente de la oposición. En ningún país demócrata, el gobierno se ocupa en censurar la labor de la oposición, siempre es al revés. Cada día se parece más al dictador Nicolás Maduro.

Para corroborar su absolutismo, dias pasados expresó su intención de mantenerse en el poder “3 años más, sin el concurso del Legislativo» Y de nada sirve que el PP clame contra la amenaza de ignorar al Parlamento, así como que el pueblo le exija un respeto. Sánchez carece de ética democrática y tiene mucho tic autoritario

Son unos 50 Organismos Públicos los que ya controla nuestro Presidente, en los que ha puesto personas afines a él ; con este dominio en la estructura del Estado, ¿quién podrá toserle? Así se porta, que no da explicaciones de sus presuntas corruptelas, las de su mujer, las de su familia, etc. No le importa “vender” España a los que tanto la odian, como son los independentistas, acabar con el estado del bienestar que teníamos y tantas otras maldades para con el pueblo español. Es muy deplorable tener un gobierno que solo se ocupe de él mismo, de mantener el poder y de acosar a todo aquel que censure su penosa actitud.

Pablo D. Escolar