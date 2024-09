Pedro Manuel Hernández López: "Un Gobierno "sin presupuestos"...es tan inútil como un coche"sin gasolina"

Las hemerotecas que no están asalariadas ni vinculadas ideologicamente al Gobierno de turno suelen ser muy objetivas y de rebote muy críticas y lesivas para los presidente de esos gobiernos y para sus gabinetes ministeriales siempre que –pese a todo tipo de presiones a que las sometan los distintos poderes fácticos y, de un modo especial, los políticos– la libertad de expresión y de información sigan siendo su norte, su bandera y figurando en su ideario.

Gracias a ellas –los felones, los trapaleros, araneros y los que al mentir de continuo lo llaman con gran cinismo cambio de opinión– suelen quedar, mucho antes de lo que se imaginan, con sus «vergüenzas al aire». Si en la Europa de los 26 y en España hay un campeón maximo y un líder absoluto en este arcaico, especialísimo y rentable «oficio» –que no arte ni deporte– de la «mitomanía» sin que le importe un rábano el quedarse con sus diarias trolas, cicaterías, felonías, vergüenzas y renuncios al descubierto, este, es sin duda, el mismísimo Pedro Sánchez, en persona.

Aunque todos saben que una hemeroteca es, según la RAE, una especie de «biblioteca en la que se guardan principalmente y sirven al público diarios y otras publicaciones periódicas actuales», hoy día, creo que es muy razonable incluir en ese amplio término la recolección de «programas informativos y noticieros audiovisuales».

Las múltiples hemerotecas –que ni mienten ni se equivocan– nos lo demuestran cada día cuando es preciso recurrir a su audio y visual testimonio para contrastar con lo que nos venden a diario el «Ramonét» del Gobierno –Pedro Sanchez– y sus aventajados ayudantes –los ministros–.

Gracias a ellas hemos conocido las grandilocuentes y diarias mentiras del presidente Sánchez desde su vengativa moción de censura contra Rajoy hasta hoy, en pleno viaje a la gran República Popular China, la del comunista y genocida Mao Zedong –autor del conocido Libro Rojo»– y, que sobre sus espaldas recaen más de 50 millones de muertos.

Sánchez está tan acostumbrado a vivir «con» y «de» las mentiras que ya no se corta ni aunque esté en viaje oficial fuera de España. Sin ir más lejos, ha asegurado –en la rueda de prensa ofrecida al término de su visita oficial a China– que va a tratar de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, pero que pase lo que pase, va a seguir adelante y como «presidente» en esta legislatura «con o sin el concurso del Poder Legislativo y con o sin tener aprobados esos nuevos Presupuestos».

Una vez más, su «selectiva y cicatera amnesia política » se pone de su parte para no recordar lo que él mismo exigió hace seis años a su antecesor. Si alguien lo ha olvidado como él, se trató, ni más ni menos, de que el entonces presidente Rajoy convocase nuevas elecciones anticipadas si no era capaz de aprobar los Presupuestos Generales.

Llegó incluso a dictar –desde la Cámara Baja– su salomónica sentencia al afirmar que : << un Gobierno sin Presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina >>. ¡ Que lejos estaba entonces de su actual etapa de «falconear» a tuttiplén hasta para ir al baño! , de lo contrario en su comparación hubiera cambiado de vehículo y de combustible. ¿Adivinan cuál…?

Hoy, según el viejo adagio popular –ese que nos recuerda aquello de << consejos vendo que para mí no tengo>> — nos hubiera dicho que : << un Gobierno sin Presupuestos es tan inútil como el Falcon 900B sin queroseno>> ¡Ahí tienen la respuesta!.

Parece mentira y es de auténtica vergüenza que ahora sea él quien renuncie a presentar los Presupuestos para el 2025 tras el órdago del ex presidente Aragonès contra JxC. ¡Benditas hemerotecas que siempre suelen desenmascarar a los mitómanos empedernidos y profesionales…!

Gracias a ellas podemos dejarle con el «culo al aire» al constatar que donde más hincapié hizo –el entonces líder socialista– fue en atacar al Partido Popular, al que calificó como «un lastre para el país» ante su inacción en el buen gobierno de España.

Palabras que después remarcó con que los populares «no rinden cuentas ni ante el Parlamento ni ante los españoles» y, para más inri, criticó muy duramente a Mariano Rajoy y le exigió que presentara urgentemente un anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para así << dar confianza a los agentes económicos, una mayor seguridad a la ciudadanía y una gran credibilidad y estabilidad a la vida política de nuestro país>>

En condiciones normales, el Gobierno de España debiera presentar los Presupuestos Generales del Estado, como fecha tope, el 30 de septiembre, que es como quien dice, a la vuelta de la esquina.

El Art. 134.3 de la Constitución es claro: “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior”.

Así mismo, el Art. 134.4 abunda más sobre esto y nos dice que: “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del correspondiente ejercicio económico, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

El presidente del Gobierno, fiel al mandato constitucional, lo tiene –o más bien lo tenía– muy en cuenta y claro, cuando en 2018 le espetó un duro reproche a Rajoy y le disparó a bocajarro lo del «coche sin combustible». Pero… ¡se trata de Sánchez! Y ya saben que el nunca miente…sino que vuelve a cambiar de opinión y «donde antes dijo digo, ahora dice Diego» y, aquí paz y luego gloria.

Hoy ya no dice ni hace lo mismo que decía y hacía antes de okupar la Moncloa y, se pasa por el forro de sus presidenciales calzones lo recogido en los artículos de la Constitución sobre la aprobación en el Congreso de los Presupuestos, en plazo y forma establecidos.

A esto hay que añadirle un nuevo agravante: los Presupuestos del 2024 son los prorrogados del año 2023. El Falcon 900 B de Sánchez ya no tiene queroseno, lo pierde a borbotones y es muy previsible que a la vuelta de la esquina se quede para siempre sin su apreciado medio de viaje y de transporte habitual.

Cuando faltan pocos días para finiquitar la presentación de los Presupuestos del 2025, nada se sabe y ni siquiera han crecido los visionarios y futuribles «brotes verdes» glosados por Zapatero.

Si en 2023 el adelanto electoral en Cataluña gripó los del 2024, al quedar descabalgado un socio de investidura para aprobárselos, un socio que –como era de esperar, priorizó antes lo suyo que la gobernabilidad de España– y que le salió el tiro por la culata.

Los Presupuestos para el 2025 están mucho más gripados ahora que antes por la mayoría de sus interesados, actuales y necesarios socios de investidura.

Hay una salvedad, y esta es que –al mismo tiempo que no quieren apoyar las cuentas públicas– no desean tampoco, que Sánchez desaparezca del mapa nacional como presidente, ya que nunca tendrán otro aliado más rentable y proclive al populismo y al independentismo que él.

¡Es más!, esto suena a pitorreo, incluso a befa y a cachondeo puro, pues sabiendo –como sabe Sánchez– la extrema dificultad que hay para sacar adelante los Presupuestos del 2025, ¿cómo se atreve a lanzar esas soflamas públicas y comprometerse a dar más dinero a todas las CCAA? y , a la vez ¿cómo va a compensar el cupo catalán con una «justa», «necesaria» y «equitativa» financiación autonómica ?

Quizás, ante el objetivo escarnio y la visible crueldad de las hemerotecas que supuso la crítica –entre febrero y marzo del 2018, al entonces presidente Rajoy– basada en que debía, sí o sí, convocar nuevas Elecciones Generales y que «un Gobierno no puede hacer nada ni gobernar sin presupuestos», estoy seguro que Sánchez –tras verse reflejado y oírse en ellas– le diría a su jefe de gabinete, a modo de excusa : << cuando se haya dicho una cosa y llegue el momento en el que hay que decir la contraria… se dice tal cual y a continuación se explica como un simple cambio de opinión, burro”.

Aunque es obvio y es bien sabido por todos que estamos operando con los Presupuestos del 2023 , sin embargo, Sánchez no para de pregonar, a los cuatro vientos, lo de ese concierto especial o esa financiación singular o cupo o no sé qué acuerdo, concierto o privilegio económico –para la Cataluña de Puigdemont y se ha comprometido a dárselo, sin caérsele la cara de vergüenza– cuando sabe de sobra que sin los presupuestos aprobados y sin seguridad de tenerlos no hay nada que hacer.

Pero, a él esto ¡se la trae al pairo y le da igual ocho que ochenta!

¡Esta es la marca de la casa sanchista y su sello! y sabemos de lo que es capaz por seguir siendo el presidente en el Gobierno, el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro…

Cualquier aumento económico en la financiacion para Cataluña siempre irá en detrimento del de las otras CCAA y se traducirá en más desigualdad, en más deslealtad y mas insolidaridad… pero sera válido y muy necesario para que Sánchez pueda seguir «okupando» la Moncloa, seguir «falconeando» en el 900B y seguir «retozando» en las Marismillas y la Mareta.

Por todo esto y salvo con una convocatoria esperanzadora y deseada de adelanto de unas elecciones generales o de una moción de censura –por parte del invicto galego «do Peares» Núñez Feijóo– el megalómano y mitomano presidente Sánchez seguirá siendo <<el puto amo>> caiga quien caiga y le pese a quien le pese, ya que, al parecer el futuro de España está muy sometido y malvado por el mito de «Sisifo», el mitológico rey de Corinto.

El sanchismo –en su constante ida y vuelta a un pozo que cada vez se hace más profundo– es una fiel analogía de las diarias subidas y bajadas a la colina de Sisifo cargado con una enorme piedra.

El mito de «Sísifo» expresa muy bien la triste realidad nacional de la España sanchista en la que estamos todos inmersos: generaciones enteras que sufren una y otra vez las mismas políticas recesivas y represivas. Abuelos, padres y nosotros mismos siempre escuchando las mismas mentiras, pero muchisimo peor: con menos libertad, menos justicia, menos salarios, más inflación, más impuestos, más corrupción, más paro…, en resúmen, con más de lo mismo: ¡autorquia sanchista pura y dura bajo el slogan de » panem et

circenses» (pan y circo).

Si a esto le añadimos la histórica locución –acuñada por el satírico poeta romano Décimo Juvenal (s.I y II d. C)– : <<dadles pan y circo y así nunca se rebelarán>> entonces, tenemos la perfecta cuadratura del circulo sanchista en su más pura esencia social-comunista.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.