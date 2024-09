José Manuel García Albarrán: «Un gobierno ‘singular’ metido en ‘el fango’»

Llegó septiembre y con él la vuelta a la realidad, la vuelta al trabajo, la vuelta al colegio y la vuelta a ‘la gresca politica’ que se recrudece día a día y provoca urgentes reuniones del que, recuerden ustedes, no fue el primero si no el ‘segundo’ partido más votado en las pasadas elecciones generales del 23J-2023… el PSOE.

Pero la situación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha dado un giro brusco que complica en extremo la gobernabilidad de este País.

Sánchez convoca a sus militantes para darse otro ‘baño narcisista’ y comprobar cómo sus ‘palmeros incondicionales’ siguen, a pesar de la que está cayendo, agasajándole, riéndole sus gracias y aplaudiéndole como focas circenses histéricas, basta observar a su ‘primer fan’ la vicepresidenta -Montero- que intenta explicar lo inexplicable cada vez que le ponen ‘una alcachofa’ -alias micrófono- delante… recuerden cuando se cargó los mares afírmando que ‘el agua y la sal no se pueden mezclar’ ¿Seguro?

Pero todo ello va paralelo a esa cortina de humo que en tiempos convulsos suelen emplear los políticos ‘Sanchistas’ y socios afines para desviar la atención del ciudadano de a pie que, ideología política aparte, bastante tiene con llegar a fin de mes habiendo pagado el alquiler o la hipoteca, los libros de los niños, material escolar, luz, agua y cesta de la compra.

No señor Sánchez, no… ¡España no va como un cohete! y en todo caso, parangonando su propia afirmación, habría que añadir que va como un cohete… pero con ‘trayectoria invertida’, es decir ‘en caída libre’ aunque intenten ocultarlo.

Cuando aún colea el vergonzoso ‘pucherazo venezolano’ -cuyo escrutinio ‘casualmente’ se adjudicó por contrato a la empresa Indra- apoyado primero y silenciado después por miembros de este gobierno, incluido el ex presidente socialista -Zapatero- que después de una colaboración estrecha, larga y fructífera con la dictadura de Maduro, ahora quiere ‘colgarse la medalla’ de su intermediación por la que el presidente electo venezolano -Edmundo González- ha llegado sano y salvo a España, tras unas negociaciones no reconocidas por el gobierno español y sin embargo ratificadas por la dictadura de Maduro lo que deja la pregunta en el aire de… ¿Quien miente en esta ocasión?

Pero…dentro del secretismo con que se ha llevado a cabo el traslado de Edmundo González ha trascendido por las declaraciones hechas por él mismo, que estando en la Embajada de España le obligaron, bajo coacción, chantaje y amenazas en presencia de altos cargos del gobierno venezolano, a firmar un documento reconociendo a Maduro como ganador de las elecciones. ¿Pueden explicar cómo se permitió esto dentro de nuestra Embajada que tiene la consideración de ‘suelo español’?

Pero lo más llamativo han sido las declaraciones de Sánchez previas a la aprobación en el Consejo de Ministros de lo que han dado en definir como ‘Ley de Regeneración Democrática’ que consiste, según ellos en limpiar de bulos y falsas acusaciones a los ‘decentes’ miembros de su gobierno a los que la derecha y ultraderecha no dejan de introducir en ‘el fango’ para conseguir réditos políticos y electorales, pero lo que no dicen es que esta ley lo que pretende, al más puro estilo bolivariano comunista, es controlar de cerca a esa prensa disidente, cadenas de televisión no afines y medios de información digital a los que denomina ‘pseudo medios’ fichándolos para ‘a posteriori’ poder tomar represalias contra ellos o incluso cerrarlos. Tampoco dicen que está ley va a suponer ejercitar un estrecho seguimiento de esos jueces ‘disidentes’ y contrarios a su ideología para que dejen de molestar a familiares, amigos y miembros de este ‘transparente’ y ‘honrado’ gobierno.

Mire señor Sánchez… ya está bien de tratarnos como imbéciles o tontos del haba, porque la mayoría de los ciudadanos ya tenemos la yugular que nos explota cada vez que le vemos, le oímos o le soportamos dando un mitin ‘democrático’ con su voz impostada y haciendo gala de un victimismo que, por manido ya se nos hace insoportable.

Su invasión de puestos clave estatales, haciendo gala de un infame nepotismo, resulta intolerable e impropia de cualquier país que se precie y se quiera llamar democrático.

¿Como pueden seguir hablando de transparencia sin que se les caiga la cara de vergüenza? Claro que para eso lo primero que tendría que suceder es que la tuviesen.

Sí, señores del gobierno Sanchista y adláteres… la acusación de que están metidos en ‘el fango’ no es gratuita, porque no pueden negar que las corruptelas, mentiras y actuaciones ilegales de ministros, familiares y altos cargos salpican estos seis largos años de gobierno social comunista, mantenido y sustentado por republicanos, independentistas y sucesores del terrorismo etarra.

Aunque según ha dicho usted Sr. Sánchez en unos de sus ataques ególatras: “No necesita ni el poder legislativo ni el consenso de la Cámara para seguir gobernando” ¿Verdad?

Pues no soplan buenos vientos para abordar lo que les queda de legislatura echando un ‘órdago a la grande’ con solo Rey-Caballo como diría un jugador de mus.

Sus queridísimos y ‘poco interesados’ socios catalanes independentistas ya les han dejado en la estacada en varias votaciones y dudo mucho que pueda sacar adelante los presupuestos generales del 2025 aunque ahora parece que eso no es tan importante como cuando usted le dijo a Mariano Rajoy: “Sin presupuestos no puede seguir gobernando”¡Flaco favor le hace la hemeroteca! porque en realidad es la que les mete en ‘el fango’ una y otra vez aunque usted se empeñe en ’echarle la culpa al empedrado’ caída tras caída.

Y si me permite un consejo final debería bajarle los humos a sus voceros Patxi, Bolaños, Puente y a su mano ‘derecha’, ‘la vice’ Montero, porque bastante tiene usted que barrer ‘en su casa’ como para que además le ensucien ‘el portal’.

En inmigración ilegal seguimos ganando por goleada… Terminando de escribir este artículo he visto que hoy han entrado en Canarias más de 1.100 africanos. ¿Hasta cuando?

¡Suerte a todos… los que se la merezcan!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado