Pedro Manuel Hernández López: " ¡ Olivenza es española !"

Es bien sabido que «a perro flaco todo son pulgas»… y por si no fueran ya suficientes todas las «pulgas» con las que el Gobierno de Sánchez está mortificando a toda España con las frecuentes corruptelas, líos y problemas de los procesos «sub iudice» en los que se hayan inmersos la mujer de Sánchez, su hermano, su ex ministro Abalos y Koldo –su guardaespaldas y «criado para todo», como «Petra», el famoso personaje de Escobar en el tebeo «Pugarcito»– ; con la surrealista, pública y esperpéntica aparición/ desaparición –a lo «Pimpinela Escarlata»– de Puchy , el «noi» de Waterloo; con la muy discutida, muy discutible e impopular financiación «singular» de la «Catalunya qu’ ens roba» ; del casi diario y anárquico caos ferroviario que campea a sus anchas en España por culpa del PP( por supuesto) y de Talgo, pese a que –según el ministro de Transportes, el «Oscar-cerbero» de Sánchez– este es el mejor momento ferroviario de toda la historia del ferrocarril español ; con la super prometida amnistía a todos los chicos del «procès català»; con las graves y funesta consecuencias sociales de la Ley «del solo sí es sí»; de la letal y maquiavélica «máquina del fango» para conseguir esa nueva «discriminación positiva» que reactive y refuerce nuestra democracia; con el complicado problema social y económico que conlleva la inmigración «circular» e irregular sobre Canarias, Ceuta y Melilla y, que, de rebote, afecta de modo muy especial a España y al resto de la UE…

Para terminar con las «pulgas del gobierno sanchista, quiero hacer una mención especial al «status quo» de las tensas y complicadas relaciones diplomáticas con los gobiernos de Argelia, Israel , Argentina y Venezuela e incluso con nuestro vecino y «supuesto» amigo y aliado Reino de Marruecos, etc, etc…

Como si todas estas «pulgas» no fuesen ya suficientes –para que España, además de quitárselas de encima tenga también que estar rascándose de continuo– solo nos faltaba que, ahora nos venga el ex europarlamentario Nuno Melo –nuestro vecino luso y actual ministro de Defensa de Portugal– reclamando para el Gobierno luso el fronterizo y «pacense» municipio de Olivenza (Badajoz) y porfiando que no va a renunciar a el ante el Gobierno de España, porque esa localidad extremeña es portuguesa por antonomasia e historia.

Tengo la sospecha — que no la impresión– que el ministro Melo desconoce por completo la popularisima y tradicional jota extremeña oriunda de Olivenza, a pesar de ser su cuna y origen:

(…) << ¡ Las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal !

¡Tienen la dulce belleza, de la mujer lusitana, y la gracia y el salero de las mujeres de España!.>>

Así lo expresan en esa popular y tradicional jota extremeña los «oliventinos y resumen a la perfección el profundo sentir de Olivenza –este pueblo pacense fronterizo que es «per se», por «tradición» y por «historia»– cien por cien «español» en cuerpo y alma. Solo con el profundo mensaje de estas dos estrofas de la popular jota oliventina– bastaría para disipar cualquier duda que pudiera o pudiese existir en la política y calenturienta mente de cualquier luso anexionista a excepción de la del febril Nuno Melo, ministro de Defensa de Portugal.

Parece ser que el ministro luso no recuerda o desconoce que se trata de un pueblo fronterizo cuyos habitantes hacen uso, cada vez más, del derecho a contar con la doble nacionalidad española y lusa…

Parece ser que el ministro… no recuerda o desconoce que la República de Portugal permite a los habitantes de Olivenza– a sus cónyuges y descendientes del municipio– conseguir la nacionalidad lusa, al igual que lo hace España con todos los descendientes de la población judío-sefardita…

Parece que el ministro … tampoco recuerda o desconoce que no fue hasta 1668 cuando la Corona española reconoció la independencia de Portugal con el «Tratado de Lisboa»…

Parece ser que de nuevo el ministro … no recuerda o desconoce que el origen de Olivenza está muy ligado a la definitiva reconquista de Badajoz por Alfonso IX, el último rey de León –en la primavera del año 1230– y, que para gratificar la participación de los Templarios a su servicio en esa campaña, les cedió los enclaves de Burguillos y Alconchel…

Parece que el ministro… sigue sin recordar o desconoce que , posteriormente, Alfonso X «el Sabio» desalojó a los Templarios de aquella valiosa posición en la frontera y entregó el lugar al Concejo y Obispado de Badajoz. Más tarde, Olivenza sería cedida por Fernando IV de Castilla al Rey D. Dinis de Portugal en el «Tratado de Alcañices», en 1297…

Que tampoco… recuerda o no sabe que con la firma de este trata comenzó la histórica disputa entre España y Portugal por Olivenza y Taliga, terrenos que pertenecían a España. En la actualidad este proceso se encuentra congelado desde el Congreso de Viena (1815)…

Ni tampoco… sabe o recuerda que Olivenza –fundada en el siglo XIII por la Orden del Temple– fue portuguesa hasta 1801 y, más tarde, conquistada por los españolas y anexionada formalmente a España a través del correspondiente título jurídico del «Tratado de Badajoz»…

O no sabía… o no recordaba que en virtud del Art.º III de dicho Tratado –del 6 de junio de 1801, en el que se puso fin a la llamada»Guerra de las Naranjas» entre España y Portugal– España garantizaba a Portugal la conservación de todos sus territorios, con la única excepción de los territorios de «Olivenza» y «Táliga», que serían para España…

Ni tampoco se acordaba… o no sabía que dichoTratado no ha sido, a día de hoy, ni anulado ni tampoco derogado por ningún otro tratado de igual o superior rango o naturaleza…

Y por último, también se ha olvidado o no sabe … que Portugal, a pesar de la histórica evidencia y legalidad de los tratados firmados, no renuncia a que la española Olivenza– lusa «de iure» y española » de facto» según el Gobierno luso– vuelve a ser geográfica y políticamente portuguesa.

El ministro ha fundamentado toda su reivindicación en la impugnación de la validez del «Tratado de Badajoz» de 1801, cuya vigenciaha refutado, en base a esa naturaleza circunstancial en la que se firmó dicho tratado, y también por los términos del «Tratado de París» de 1814.

Nulo Melo, el ministro de Defensa Nacional portugués ha encendido la mecha de una vieja y polémica reclamación al afirmar –hace unos días en un evento institucional– que la localidad extremeña de Olivenza «es portuguesa y que deberia ser entregada al Estado portugués»(sic).

No obstante, su ardor guerrero y su revindicativa ímpetu le debió durar menos tiempo de lo que dura un pirulí en la puerta de un colegio público, pues al día siguiente, matizó en la «red social X»– antes Twitter– que se trataba solo de una opinión «personal» y no en calidad de ministro de Defensa… No obstante, ¡ la polémica estaba ya servida!

En la actualidad, Portugal ya no se plantea esta «cuestión» en sus relaciones diplomáticas con España, al ser calificada en 1999 por el embajador luso en España como un tema «carente de actualidad diplomática».

Como colofón a lo que supuso internacionalmente la defensa de la indiscutible «españolidad» de Olivenza , es muy digno de mencionar que, hace solo unos años, la americana Agencia Central de Inteligencia(CIA) nos sorprendió a todos al incluir a Olivenza como «zona de conflicto internacional»–muy similar a la región de Cachemira o a la franja de Gaza– al tener en cuenta la antigua reclamación lusa que cernía sobre el pueblo extremeño.

Sin embargo, “nada más lejos de la realidad”, pues en Olivenza se vive –de forma muy “apacible” y “enriquecedora”– su peculiar condición de “sumar” su historia española y portuguesa. Esto es algo que se valora también y mucho desde la vecina región del Alentejo, cuyos habitantes visitan con asiduidad y “cariño” esta ciudad hermana, donde el arte manuelino, los azulejos y la gastronomía delatan el rico pasado luso, compartido por el celebre escritor y poeta Luis de Camoens, «el tuerto de Lisboa» sin olvidar que en Olivenza «¡son auténticos hijos de España y nietos de Portugal ! «.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, lcdo.en Periodismo y ex senador por Murcia.