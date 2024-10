Manuel del Rosal: «España alcanza el récord en una cosecha»

Por primera vez en toda su historia, España ha cosechado más tontos que aceitunas.

Un estudio realizado en 2023 en una universidad china orientado a clasificar a los países por el número de tontos, tontos, ha arrojado unos resultados que confirman lo que los ciudadanos normales de cada país perciben desde sus mentes con coeficientes de inteligencia normales raspando el 100%. Lo que diferencia a este estudio de otros en los que entretienen su tiempo los sesudos científicos, es que no se ha buscado el índice de felicidad, o de bienestar, o de criminalidad etc. sino el número de tontos, tontos que hay entre el total de ciudadanos de cada país. El resultado es asombroso: por continentes es Europa el continente en el que más tontos, tontos hay y va en aumento. ¡Pero cuidado! Y es aquí donde nos duele, España figura en segundo lugar tras un país que no voy a nombrar por no herir susceptibilidades ajenas,

En este estudio concienzudamente hecho, los investigadores han sabido diferenciar entre el tonto y el ignorante, El ignorante sabe que no sabe y por eso busca. Él no es tonto y sabiendo de su ignorancia y para salir de ella, busca. El tonto es aquel que piensa que sabe haciendo gala de ello, cuando no sabe nada de nada en absoluto. Los investigadores, basándose en esto, han descubierto que, en Europa en general y en España en particular hay muy pocos ignorantes mientras los tontos abundan como hongos y, lo más peligroso de todo, son ternes en su estupidez porque los tontos, al contrario que los ignorantes, están convencidos de que lo saben todo,

Ha sido la televisión, de la que los investigadores han hecho su principal herramienta, la que les ha aportado la mayor cantidad de pruebas para llegar a sus conclusiones, Para ello les basto tener delante de la pantalla de la televisión española (todos sus canales) 24 horas al día durante una semana a unos voluntarios. Parece ser que los voluntarios, nada más terminar su trabajo, tuvieron que ser ingresados en una unidad de salud mental, dado el estado en el que encontraban sus meninges.

Los hechos están ahí, las evidencias lo confirman según este estudio y, ya sabemos, que las evidencias no necesitan ser demostradas. En España cada día hay más tontos y han tenido que venir los chinos a decírnoslo, aunque en el cotidiano devenir algo nos decía por el comportamiento social, que llegaría el momento en que la cosecha de tontos del año correspondiente superaría cualquier otra cosecha. Y este estudio chino finalizado en diciembre de 2023 nos dice a la cara que ese año la cosecha de nuevos tontos superó a la cosecha de aceitunas, que ya es superar.

Dos colectivos de estos nuevos tontos me han llamado la atención: los tontos de las reformas y los tontos de las terrazas. Los científicos todavía no han puesto nombre a estas dos nuevas tontunas, pero no duden que encontrarán el nombre. De momento están en ello.

Alejandro Dumas decía que no llegaba a comprender porque siendo los niños tan inteligentes, los adultos son tan tontos. Yo añado; tan tontos y prolíficos en el número y en sus tontunas.

MAROGA