Manuel del Rosal : «¡Pobres alfombras! Siendo inocentes se valen de ellas para ocultar sus tropelías»

“Estos chapotean en el lodazal de la ignominia”

España huela a pestilencia. Si levantáramos la piel de toro, como si de una alfombra se tratara, el hedor que nos invadiría sería insoportable; y las larvas, el pus verdoso y espeso, las purulentas heridas de este país, todo provocado por una corrupción de espanto que ha convertido España en un paraíso para los que han hecho de las corruptelas una mafia bien organizada que les reporta pingues beneficios.

Hay alfombras persas, turcas, indias y también españolas que nada tienen que envidiar a ninguna fabricadas en la real Fábrica de Tapices. Cita en Madrid, los artesanos tejen verdaderas maravillas que visten nuestros suelos cubriéndolos de belleza y colorido, además de crear ambientes cálidos. Siendo inocentes, en estos últimos años han sido y están siendo utilizadas por gentes sin escrúpulos para esconder bajo ellas la suciedad maloliente, putrefacta y ya corrompida que albergan en sus podridos pechos. Las pobres alfombras que fueron creadas para aportar comodidad, calor y belleza a los hogares, llevan años siendo utilizadas por estos profesionales de la malversación, el robo, el choriceo para ocultar toda su miseria moral, toda su mierda, todos sus gusanos, toda la codicia que albergan en sus pechos convertidos en albañales y desagues de aguas sucias.

Las alfombras nada tienen que ver con los privilegios, los subsidios, los enchufes, los amiguismos, las empresas gubernamentales creadas ad hoc para enriquecerse unos cuantos de esos que mercadean hasta con sus familiares más allegados, Las alfombras son inocentes de tanta mandurria y perversidad, no así todos los que cosechan las inmundicias en forma de dineros y los que, viéndolo, callaban y callan y se tapaban la nariz mientras recibían la parte del botín. La pútrida corrupción hace ricos a unos mientras a otros les facilita la subsistencia; así que, todos a callar. Mientras, la opinión pública la controlan con el reparto de las migajas que caen del pantagruélico banquete que se montan, donde no falta de nada, ni siquiera putas. “Que viva la economía, que viva el dinero negro, a vivir que son tres días, si te he visto no me acuerdo” como cantaba Carlos Cano. No olvidemos que la maloliente y asquerosa corrupción existe porque unos la practican y otros la consienten.

La corrupción en España está llegando a tales niveles y es cometida por tales personajes que la necesidad de mascarillas de la pandemia son pan pintado en comparación con las que vamos a necesitar los ciudadanos del común, los que nada escondemos bajo las alfombras, para poder soportar el hedor nauseabundo que invade cada rincón de esta piel de toro. Es un hedor semejante a restos orgánicos de cadáveres abandonados, pues en cadáveres están convirtiendo todas las instituciones tras años y años de ser esquilmadas y succionadas por los que chapotean en el légamo untuoso de la corrupción. Y un detalle curioso: en esto de la corrupción “ad nausean”: se ha alcanzada la tan anhelada igualdad entre mujeres y hombres. Tanto en cantidad de corruptos como en calidad, se dan de mano los hombres como las mujeres. Y esto es así porque la malversación y la corrupción forman parte de la condición humana, sea femenina o masculina, de izquierdas, de derechas y del centro. Podemos decir en términos progres que hay corruptos y corruptas, chorizos y chorizas, ladrones y ladronas, malversadores y malversadoras, delincuentes y delincuentas… ¡Que cosas!

MAROGA