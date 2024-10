Victor Entrialgo de Castro: «Salir con las botas puestas»

El general Custer y su Séptimo de Caballería no fueron tan ejemplares como el cine nos mostró. Sanchez también intentó largarnos un Documental, pero no coló.

Ahora, cuanto más fea se pone la cosa, más se retuercen los ministros del Séptimo de caballería de Moncloa haciendo un círculo en torno al número uno, los que más le deben, los más arrastrados, los que dicen van a morir con las botas puestas, mientras se las estan poniendo.

Pero además de en botas y peluquería, a las cupletistas del círculo aún les da tiempo a gastar compulsivamente en conjuntos, con ese desaforado afán que tienen las comunistas que invocan a los descamisados, hasta que le cogen el punto al prêt a porter y la adefesio-costura con dinero público. Será por la ansiedad o porque no les llega el lazo de la blusa al cuello pero las ministras que tienen aterrorizadas con sus pingajos a las estatuas y a los leones de Palacio están ahora temblando porque se desestima la querella y abuso procesal de su amo contra Peinado e incluso el Fiscal General «va palante» por revelación de secretos que, no olvidemos, Lorailo facilitó.

Éstos no son ministros ni secretarios sino siervos, covachuelistas de un dictador que, sin un ápice de dignidad, van incluso a buscar a su cueva a un prófugo de la justicia. Siervos que repiten como cacatúas leninistas y gusanos goebbelsianos las frases que les transmite un coronel del gabinete desde Moncloa a primera hora de la mañana: transparencia, derecha, ultraderecha, itumás o cohete, incluso fuera de carta ofrecen Franco, según precio.

Y puestos a hablar de precio, que sepamos la bolsa de basura a Ferraz llevaba 90.000 euros, Aldama oro y 70 millones en el extranjero, como su hermano, mientras aparecen y desaparecen Pegasus, Wakaluas, Falcons y aeropuertos. Ésto se parece cada vez más a Little Big Horn, Pequeño Gran Cuerno, donde Sanchez y sus ochocientos asesores del 7.° Regimiento de caballería de Moncloa son rodeados por seis mil indios, y tras una encarnizada lucha su regimiento es aniquilado completamente. Pero eso sí, pretenden salir con las botas puestas.

Se está desmontando el sanchismo, el invento de un trepa amanerado y meritorio transicionando a dictador de los que no deja nada al albur y, como el general Custer, ha dispuesto en torno a él una defensa en círculo. Pero lo que se estrecha es el cerco porque el número uno estaba en todos los linimentos y todas las pomadas, así que no es posible, ni creible, que no se enterase de nada.

¿Cómo es posible que un general rodeado de ovejas de las cuales sólo se va a salvar una, como en Pequeño Gran Cuerno, sin cuyo visto bueno no se hace nada, no supiese que toda esta chusma pretendía salir con las botas puestas? ¿Y si ellos le

ponian en peligro, iba a permanecer el Numero Uno con los pies descalzos y las botas sin poner?

¿Cómo es posible que un dictador, que ha comprado el poder y vendido la patria, sus valores y principios sin tener una sóla idea propia; el mismo que soltó a los depredadores sexuales más peligrosos por ineptitud de las ovejas cuya lana para investirse necesitaba, el que para continuar en el poder saca ahora a Txapote y otros cuarenta terroristas infrahumanos no se enterase de nada? ¿Y aún con todo este pastel no se va? Alguien así es un ser amoral que carece de decencia, de dignidad y de vergüenza.

Están rodeados y debemos quitarles y vaciarles las botas. Aunque sólo fuera por una omisión que no se cree ni Caperucita Yoli debe largarse ya, antes de que el cerco se estreche más, porque si el país permite a este tirano y su tropa ponerse las botas y continuar en el poder, es que está más comprado de lo que parece y no es un país sino un rebaño de ovejas.

Eso sí, la España digna que aún queda en pie debe saber que quien pretende salir con las botas puestas no va a salir por su propio pie y habrá que proceder al lanzamiento, desalojarle de los pelos y descalzar a todos los que están tratando de salir con las botas puestas. Hay que pensar ya en una línea de autobuses que lleve directamente a Moncloa.

Víctor Entrialgo