Manuel del Rosal: «El caso del Sambre: Treinta años de impunidad»

Acabo de ver el último capítulo de la serie “Los casos del Sambre”

Soy poco aficionado a las series, pero la profundidad en el sufrimiento de las víctimas y la estética respetuosa con ellas que nos hace ver claramente, y sin esa necesidad de escenas explícitas que nada aportan y mucho ensucian, como el mal puede llegar a ser tratado como una banalidad por la sociedad a todos los niveles y a la víctima como algo que nos molesta en nuestra vida cotidiana. Volvería a ver sin el más mínimo hartazgo la serie Los casos del Sambre, para mí una obra maestra dentro del cine-reportaje sobre el crimen; lo que se ha dado en llamar “true crimen”

La ineptitud monumental de la policía, la cobardía cómplice de los ciudadanos y la indiferencia y desidia de la justicia permitieron a un monstruoso depredador sexual actuar impunemente durante treinta años. ¿Cómo pudo un criminal actuar con tanta libertad a lo largo de 30 años si no fue por un fallo sistémico de la sociedad, la policía y la justicia?

Entre 1988 y 2018 un ciudadano “ejemplar” violó a 56 mujeres que son las oficialmente reconocidas, aunque se sospecha que hubo muchas más, pues son muchas más las que sufrieron violaciones en la misma zona del rio Sambre entre el norte de Francia y Bélgica.

Hay un refrán que dice así: “Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro yo”

Enzo residía en el pueblo de Port-su-Sambre (2.250 habitantes) en la frontera entre Francia y Bélgica. El pueblo recibe el nombre del río Sambre que lo baña. Enzo era el padre, marido, amigo y compañero perfecto; el yerno que todas las madres desean. Enzo siempre se mostraba amable, sonriente, atento con todo el mundo; no negaba ayuda a nadie. Pacífico, de modales suaves… En definitiva, Enzo era “el agua mansa que esconde el maremoto que no se ve venir”

Enzo actuaba con una impunidad que desafía todo planteamiento y pensamiento lógico. Una policía que tiraba la documentación al sótano del olvido, una ciudadanía que vivía en la algodonosa nube del país de la abeja Maya y una justicia que, desde el minuto uno, banalizó los flagrantes y repetidos casos de violación con el mismo modus operandi, los mismos lugares, las mismas horas y el mismo método.

Como siempre, los ciudadanos que durante treinta años convivieron diariamente con el criminal – sobre todo sus compañeros de trabajo –escondieron su cobardía tras la cortina de que nada vieron, nada oyeron, nada olieron, ni nada se preguntaron. La policía adujo que carecían de medios y la justicia que los casos se le amontonaban en las estanterías… ¡pero fueron treinta años y 56 víctimas sin contar los casos no resueltos! La verdad demostró tras una espera de 30 años que las carencias no fueron la falta de medios, los casos acumulados ni la desidia y comodidad del pueblo, las carencias fueron carencias morales y sociales de la gente del común y de los servicios públicos que – todos, todos ellos – banalizaron el mal llevándolo a la categoría de anécdota…Y el mal encontró el terreno adobado para campar a sus anchas para arruinar las vidas de 56 mujeres – algunas niñas – sin contar los casos no resueltos.

Y llegó la actuación de la justicia: ¡¡20 años de prisión!! Que, con toda seguridad, podían verse reducidos a menos. Ni medio año de pena por cada mujer vejada, humillada y violada que tuvo que afrontar su futuro con la carga sentimental, física y moral del atropello de un monstruoso depredador sexual que no fue visto por sus vecinos, no fue ni sospechado por la policía y no fue castigado como debería haberlo sido por una justicia que, a la hora de dictar sentencia, la dictó con la premisa de premiar al criminal.

MAROGA