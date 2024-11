Manuel del Rosal: «Mierda de los políticos y pellas de barro de los ciudadanos»

En Valencia, los ciudadanos tiramos pellas de barro a los políticos y se quejaron como niños asustados; ellos llevan años tirándonos mierda y, sin embargo, aguantamos.

¿Qué podemos esperar de unos políticos que hacen política de escarceos, retazos. Intrigas y tráficos buscando solo su beneficio personal y el de su partido, en vez de una política orientada a realizar todas las mejoras beneficiosas para su pueblo?

Este gobierno lleva todas sus legislaturas echándonos mierda encima. La mierda que ellos generan para tapar sus ansias de poder, su ineptitud, su falta de escrúpulos, su desprecio. Aquí algunos ejemplos de la mierda que esparcen: La mierda de los independentistas, la de la inmigración descontrolada, la de la amnistía, la del sí es sí, la de la rebaja de penas a los etarras, la de los gastos de representación y dietas en los prostíbulos y lupanares, la de la malversación, la del cohecho, la de las mascarillas, la de los trenes de pesadilla, la de Ábalos, Áldama y demás mercaderes de favores por euros. Y la última mierda en llegar, en la que también participa el gobierno de la comunidad valenciana, la mierda de la ineptitud mezclada con el lodo del sectarismo y el légamo de la falta de sensibilidad hacia los que sufren. No se quien dijo: “Quédate siempre detrás del hombre que dispara y delante del hombre que está cagando. Así estarás siempre a salvo de las balas y de la mierda. Debes procurar ser tú mismo para que, si te alcanza una bala, la recibas con dignidad y para que esa dignidad no se vea manchada de mierda de los políticos; déjasela a ellos para que siempre estén pringados de su exquisita mierda gourmet”

Ellos (los políticos) nos llevan echando mierda muchos años, nosotros – parece – que vamos despertando y los otros días entre la indignación y la certeza de que los políticos son tóxicos, les tiramos pellas de barro. El barro no es igual que la mierda, el barro es mucho más noble que los desechos de las malas digestiones políticas. El barro se presta a ser modelado y crear belleza, la mierda proveniente de los políticos, además de desprender un efluvio insoportable y fétido, es el producto de la digestión de las ideas perversas de quienes han sido elegidos por el pueblo para servirlo y no para aprovecharse de él con la sola intención de mantenerse en el poder. Los políticos nos llenan de mierda año tras año, nosotros – parece – que empezamos a usar el raciocinio y les tiramos pellas de barro porque nosotros – el pueblo – no destilamos mierda en nuestras acciones generadas por la indignación de las acciones de los políticos-

Las pellas de barro que recibieron los políticos en Valencia, deberían recibirlas en todas y cada uno de los legares que visitan, incluso en los lugares de sus vacaciones. Nuestro barro, el que nos embadurnó hasta las cejas, mientras ellos maquinaban la forma de salir de la catástrofe al tiempo que devoraban un entrecot regándolo con un buen vino, es la muestra de nuestra desesperación, de nuestra rabia, de nuestra legítima ira, de nuestra indignación por su falta de sensibilidad ante la muerte de unos, la desaparición de otros, la ruina de todos. Estos políticos han convertido el Estado en un lodazal, en un muladar, en una cochiquera donde se mercadea con la codicia, la ambición de poder y el fariseismo, convirtiendo todas las instituciones en patios de Monipodio, Y no olvidemos que la tóxica clase política es llevada en volandas por otra clase no menos tóxica: el periodismo, profesión que, al igual que la política, se dedica a esparcir su mierda periodística tan pestilente como la mierda política.

MAROGA