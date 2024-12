Manuel del Rosal: «Nos controlarán hasta cuándo y cómo debemos dormir»

“Aquellos que renuncian a una libertad esencial, para conseguir un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad” Benjamín Franklin

“El perro vende su libertad a cambio de un cuenco de pienso, algunos hombres también”

Me apoyo en el mostrador de la recepción del hotel para entregar mi DNI y pedir mi reserva. Me dicen que ahora, y por decisión unilateral del Gran Hermano socialista-comunista, me han de hacer una vivisección de los días de mi vida desde que vine a este mundo inmundo hasta ese momento en que espero me entreguen las llaves de la habitación. Doy todos mis datos y cuando creo que voy a poder pasar a mi habitación, me dice el conserje: ¡Lo siento! Acaba de llegar un fax urgente del ministerio de La Verdad. ¿Ha traído un análisis de sangre y otro de orina, recientes de esta misma mañana? Si no se los ha hecho, no puedo darle alojamiento.

Ministerio de La Verdad. Ese ministerio desempeña en la dictadura del Gran Hermano la función de falsificar precisamente la verdad y administrarla según los intereses del momento que benefician al Ingsoc, partido en el poder. Llega a tal estado de falsificación que hay momentos en los que hace creer a los ciudadanos que 2+2=5. Nos quieren hacer creer que diseccionar la vida de cada uno de nosotros cada vez que viajemos, es bueno para todos y no ataca a la libertad individual y al derecho a la intimidad, sino todo lo contrario. La verdad la diseña este ministerio y para ello emplea la neolengua.

Es tal la cantidad de requisitos que un ciudadano debe aportar cada vez que viaja que lo único que le falta exigir que entreguemos de nuestras vidas, es el pensamiento. Ya sabemos que los gobiernos totalitarios siempre han soñado con alcanzar a conocer, no ya las costumbres, los vicios, las aficiones, las tendencias de los ciudadanos, sino penetrar en las meninges de nuestros bombardeados cerebros con la toxina de la manipulación. Conociendo nuestros pensamientos, los modificarían a conveniencia de los intereses inconfesables del gobierno de turno. En la novela de Ray Bradbury “Fahrenheit 451” el partido totalitario que ostenta el poder absoluto prohíbe a los ciudadanos tener libros y, por supuesto, leerlos bajo castigos que pueden llegar a la muerte. Con esta medida el gobierno totalitario pretende que de esa manera se evite la “infección del pensamiento”, del pensamiento libre, porque el pensamiento de la doctrina única implantada por ese totalitarismo, ese pensamiento enlatado en latas gubernamentales que todos los días deben consumir los ciudadanos, ese pensamiento si debe estar implantado en los cerebros de los ciudadanos. El título “Fahrenheit 451” se debe a que la temperatura que alcanza el papel al arder es de 451 grados (ºF) equivalentes a 232,8 (ºC)

El sueño ancestral de todos los gobiernos autoritarios ha sido y es dominar las mentes de los ciudadanos de forma que puedan ser moldeadas a conveniencia de sus intereses. El primer paso para conseguirlo es conocer sus costumbres de las que, más tarde, deducen por donde van a ir sus preferencias políticas y sociales para, poco a poco, moldearlas al perfil adecuado y conseguir que se adapten de tal forma a la doctrina oficial que vean como la verdad que el resultado de 2+2=5.

Ahora quieren hacernos creer que es bueno que el gobierno conozca hasta nuestras costumbres para dormir porque, de esa manera, y fiel a las formas de gobernar autoritarias de los gobiernos dictatoriales, nos impondría los días y las horas en las que tendríamos que dormir cada uno con arreglo a nuestro perfil entresacado de toda la información que poseerían sobre todos y cada uno de nosotros desde que nos obligaron a abandonar el cálido y acogedor vientre de nuestras madres, hasta nuestra muerte que, al tiempo, podría ser también regulada de forma que no se nos ocurra morirnos antes de lo estipulado oficialmente.

Tengo 82 años, con un poco de suerte, los de mi generación no vamos a ver la imposición que llega amparada en esa arma infernal que todo lo va a saber y manipular llamada Inteligencia Artificial, y que va a ser empleada ¡cómo no! para disponer del arma más poderosa con la que intoxicar nuestros cerebros con el tóxico más letal que se conoce: el veneno de la información manipulada

MAROGA