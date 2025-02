Manuel del Rosal: «Enrik Ibsen y Rudyard Kipling, mediado el siglo XIX, anticiparon como los pueblos serían manipulados por la política y los medios de comunicación»

Y en aquellos momentos, ni la política ni los medios de comunicación. habían alcanzado el grado de perversión que tienen hoy, ni muchísimo menos los medios para pervertir s loas pueblos de los que hoy disponen debido a las nuevas tecnologías.

Ibsen nació en 1828, Kipling en 1865. Ibsen, uno de los más grandes dramaturgos de la historia de la Literatura nunca alcanzó el Nobel porque la sociedad de su tiempo no podía consentir que, mediante sus obras en las que desnudaba la hipocresía de aquella sociedad, los pueblos abrieran los ojos. Kipling si, Kipling recibió el Nobel en 1907. Ibsen, para denunciar la hipocresía y la estupidez de los hombres, escribía dramas realistas, Kipling – como buen inglés – escribía sátira. Kipling denunció la perversión de la democracia en su inmortal obra: Un enemigo del pueblo. Kipling puso sobre la mesa, burlándose de la credulidad popular, la estupidez de las masas que se tragan todo, y sacando a la luz la manipulación informativa en connivencia con los poderes político y judicial en su sátira titulada El pueblo que votó que la Tierra era plana.

La trama de Un enemigo del pueblo es la viva representación de lo que hoy es la democracia en un mundo en el que priman los intereses de los poderosos a la justicia social. Ibsen expone el riesgo permanente de como las democracias degeneran en demagogias y el precio que pagan quienes, viendo la deriva autoritaria de los que juegan sin escrúpulos a demócratas, escondiendo como trileros sus verdaderas intenciones: un proyecto de tiranía. Intentan abrir los ojos a los ciudadanos.

Kipling desarrolla la trama de El pueblo que votó que la Tierra era plana en tono satírico presentando a los lectores la simpleza de una ciudadanía que no ve que, tras las farándulas, las noticias manipuladas, las falacias envueltas en las lentejuelas de vodevil, las romerías preparadas ad hoc para apoyar la tesis de la Tierra plana, se esconde una estudiada manipulación que llega hasta el Parlamento.

El mundo en el que aun imperan las democracias va a peor porque las democracias van a peor y avisan de la llegada de un nuevo autoritarismo que, naturalmente – y eso es lo más perverso – se sentirá legitimado por las urnas. Y no hay solución, no. No la hay porque la solución está en manos de quienes, con su voto, basado en la estupidez o el pesebrismo, están pervirtiendo la democracia. Es como si para apagar un fuego se llame al pirómano que lo ha provocado