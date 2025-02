José Manuel García Albarrán: «La vergüenza sindical al servicio del Gobierno»

Los Sindicatos según la RAE, son la «Asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros» para afiliarse tienen que pagar una cuota mensual que se desgrava de hacienda.

Pero ya hace tiempo que muchos ciudadanos nos preguntamos por qué tenemos que pagar con el dinero público, es decir con nuestro dinero, las generosas y cada vez mayores subvenciones a los sindicatos y especialmente a los de izquierda UGT (PSOE) y CCOO (PC)

Es increíble y a la vez bochornoso ver como el gobierno social-comunista de Sánchez y sus ‘socios’ han multiplicado por cuatro el montante de las subvenciones para la “sostenibilidad” y la“mordaza” de los sindicatos mayoritarios de izquierda, porque han pasado a percibir de los 8 millones de euros asignados por el gobierno de Rajoy a los 32 millones de euros ‘donados’ altruistamente por Sánchez, procedentes del dinero público para el presente año 2025.

Los llamados despectivamente ‘Comegambas’, palmeros donde los haya del actual Gobierno, han abandonado la incómoda lucha callejera ya que, al parecer, los derechos de los trabajadores han pasado a un segundo plano dados los ‘grandes avances sociales’ que cacarean sus jefes y que distan mucho de la consecución de un pleno empleo -2.600.000 parados- y sobre todo de un empleo digno para los jóvenes que incluso con una carrera universitaria y algún que otro máster, con mucha suerte pululan en un marco laboral ‘mileurista’ y en la mayoría de las ocasiones, lejos de poder emanciparse, tienen que seguir viviendo en el hogar familiar o de alquiler en habitaciones de pisos cuya ocupación raya con el ‘overbooking’.

Lo que no se dice desde el ‘aparato propagandístico’ del Gobierno es que enmascaran la disminución del paro con los llamados ‘fijos discontinuos’ -cuyo número es el secreto mejor guardado- y su ocupación ha bajado a 45 días y el aumento del empleo público que ya supera los 3 millones de empleados, mientras se constata una destrucción o desaparición de miles de empresas que son el verdadero motor propulsor de la economía de cualquier país.

Esta situación que afecta principalmente a los jóvenes ha provocado un efecto colateral negativo en la meta para vivir en pareja, formar una familia y tener hijos o alcanzar una estabilidad que les permita vivir dignamente.

La drástica disminución de la natalidad en parejas españolas hace peligrar el futuro de las pensiones según el modelo actual. En contraposición el aumento masivo de la natalidad procedente de la inmigración subvencionada, amparada por los políticos ‘progresistas’, no es probable mejore o solucione económica ni socialmente la situación.

Pero estos ‘eficientes’ sindicalistas, entre mariscada y mariscada, para justificar los 50.000 euros que cobran, a veces sacan tiempo para salir a la calle con unas cuantas ‘pancartas rojas’ con sus siglas -UGT y CCOO- para reclamar algo que se les ocurra, eso sí siempre contra los partidos de la derecha por supuesto, como esta última payasada montada para criticar a los partidos de derecha por no haber apoyado al fabuloso ‘Decreto ómnibus’ cuyos 80 artículos que mezclando ‘churras con merinas’ formaban un aquelarre difícil de digerir y de relacionar.

Pero por probar si cuela el engaño que no quede… ¿verdad Sr. Sánchez? Ya les salió bien cuando el PP ‘picó’ por no leerse bien y a fondo una sustanciosa y sibilina modificación y votaron lo contrario de lo que querían… ¿Se acuerda Sr. Feijóo?

Pero el colmo del ‘cinismo sindical’ culmina con las manifestaciones convocadas el día 2 de este mes de febrero -cuyo fracaso ha sido sonado- contra PP y VOX por no apoyar el ‘súper decreto’, sin nombrar siquiera a JUNTS, verdadero culpable, que no cayó en la trampa y se negó a prestar sus 7 votos independentistas, demostrando una vez más quien manda en el Gobierno Sanchista, que cantando aquella canción interpretada por Amaral… “Sin ti no soy nada” puso en marcha a todos sus ‘negociadores’ para suplicar una vez más al golpista huido Puigdemont su apoyo y evitar una debacle parlamentaria más.

Según Sánchez, tras ‘arduas’ y ‘exitosas’ conversaciones con JUNTS y tras una espectacular nueva bajada de pantalones, ha conseguido una vez más que vuelvan al redil, presentando el acuerdo como un éxito y atreviéndose a decir que: “Se han aprobado la práctica totalidad de los artículos”…Una rara y falsa ‘totalidad’ pues, tras su ‘exitosa negociación’ quedan tan solo 29 de los 80 artículos que pretendía ‘colar’ camuflados en el ‘Decreto omnibus’.

Parece mentira que quiera seguir tomándonos por tontos aunque sus palmeros le jaleen, aplaudan y muevan la cabeza asintiendo detrás de su atril para que se les vea, en todas las comparecencias y mítines a los que los medios agradecidos y subvencionados generosamente dan una gran cobertura.

Ya lo insinuó Pablo Iglesias -cofundador de Podemos- cuando pasó de defensor y ‘aplaudidor’ de ‘perroflautas’ a Vicepresidente del Gobierno… “El que domina los medios informativos maneja la opinión”

¿Se imaginan la actividad callejera de los ‘Comegambas’ de la izquierda en un gobierno con predominio de partidos de derecha o de centroderecha?

Pues tiempo al tiempo y podremos ver volar el mobiliario público, escaparates rotos, los saqueos y las calles incendiadas por bastante menos de los que están haciendo ellos.

Lo que es indudable es que vivimos unos tiempos en los que la izquierda radical apoyada por el nacionalismo separatista está ganando por goleada, en cuanto a movilización y propaganda de su gestión, al centro derecha y a la derecha gracias al generoso riego de millones a cadenas privadas y a la RTVE-S, siendo el poder de convocatoria y de movilización de la derecha muy inferior y las manifestaciones multitudinarias puntuales no han dado el resultado esperado, porque históricamente sólo las huelgas generales, las movilizaciones estudiantiles y gremiales contundentes -aún sin necesidad de recurrir a la violencia- han surtido efecto para cambiar o derogar leyes e incluso para derrocar gobiernos autárquicos cuya gestión iba en contra de los intereses de los ciudadanos o de la Nación.

Permítanme que finalice una vez más con esta frase de -Víctor Hugo- que refleja el panorama electoral y político actual:

“Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”

¡Salud y suerte a todos!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado