Manuel del Rosal: » Tezanos y sus brainstorming demoscópicos»

Cada tres meses la multinacional norteamericana en la que presté mis servicios durante treinta años como delegado para Castilla La Mancha, nos reunía en su sede central en Madrid. Tres días para que cada uno de los delegados presentara “Brainstorming” (Tormenta de ideas en español) para el próximo trimestre. El primer día el director comercial siempre nos advertía de que admitía cualquier idea, “La única idea mala es la que no se expone, lo que no voy a tolerar son pajas mentales”

La corteza cerebral es responsable de muchas de las funciones cognitivas del cerebro, como la percepción sensorial, la atención, la conciencia, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la toma de decisiones. Debemos cuidar nuestra corteza cerebral, nuestras sinapsis y nuestras neuronas; en caso contrario puede que nuestros procesos mentales se traduzcan solo en pajas mentales.

La última encuesta del CIS sobre las generales ha superado lo insuperable. Independientemente del servilismo patológico que Tezanos practica religiosamente para atender las necesidades demoscópicas de su jefe y así animar al personal para elevar su moral, esta última encuesta demuestra que Tezanos ha superado cualquier anterior encuesta porque ha elevado su brainstorming a la categoría del más ridículo de los ridículos, pasando de la tormenta de ideas a las pajas mentales.

Podríamos decir que, a Tezanos, no es que se le haya ido un pelín la mano a la hora de dar barniz a la figura un poco ajada de su jefe; es que, de tantos años atormentando su mente para dar a luz las ideas, los resultados de ellas están alejadísimos de cualquier proceso mínimamente racional. Parece mentira que Tezanos, siendo como es un ilustre sociólogo y conocedor del comportamiento humano, no haya caído en la cuenta de que la mente es algo muy fino y delicado que se puede romper de tanto estrujarla para sacar a la luz las ideas delirantes que en cada encuesta nos ofrece. Pero a fuer de ser justos, hemos de decir que Tezanos puede ser inocente de sacar cada mes las encuestas que saca, porque su organismo no supo o no pudo realizar las dos podas sinápticas necesarias para que, en la madurez de la vida, los procesos cognitivos sean los correctos. Él sabe perfectamente a que me refiero. Pero aquí no queda la cosa.

Millones de ciudadanos creerán fervorosamente en las encuestas de Tezanos y se sentirán aliviados al comprobar que los pesebres en los que hocican, los privilegios en los que viven a costa de los impuestos de los que trabajamos, las corruptelas de las que medran no van a desaparecer por la llegada de otro gobierno. Este tipo de ciudadanos teme que otro gobierno de otro color arregle España eliminando las sinecuras en las que viven, sin percatarse de que no van a ser los gobiernos – los que sean – los que arreglen los males seculares de España, sino, como corresponde a una democracia, debemos ser nosotros los ciudadanos los que la arreglemos, si es que eso es posible en una ciudadanía que – también – se hace de continuo pajas mentales provocadas por los contenidos que la televisión nos hace tragar, por la entrega incondicional a las series sin las que ya no se puede vivir y ¡naturalmente! por los medios de comunicación apesebrados a uno y otro lado que continuamente nos intoxican deformando la realidad y arrinconando la verdad.

Mientras los ciudadanos no recuperemos la capacidad cognitiva para distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es para nosotros y para España, Tezanos nos lo va a decir a través de sus pajas mentales que no “brainstorming”.

MAROGA