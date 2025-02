Algunos defensores de Trump le retiran el apoyo porque no gobierna a su gusto. ¿Debería haberles consultado?

Algunos periodistas se toman demasiado en serio el papel de “influencer” y patalean cuando los políticos a los que apoyan, acertada o desacertadamente, toman decisiones con las que no están de acuerdo. Es como si los considerasen deudores por la defensa. Así, en un instante transforman el amor en odio. Esto está ocurriendo con Donald Trump tan solo un mes después de la toma de posesión.

Les duró poco la luna de miel a algunos alabanceros que exaltaron al político americano en campaña y en los primeros momentos de triunfo esperando el día de entrada a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos por segunda vez. Elogiaron babosamente, rayando en lo ridículo, la toma de posesión convirtiendo el acto político en un tema cuasi frívolo, como si se tratase de uno de esos premios que tanto gustan a los famosos y faranduleros y a los seguidores de la prensa del corazón. Lo importante de ese momento lo centraron en la descripción de los vestidos y sus diseñadores, las joyas, los zapatos y los peinados, haciendo especial hincapié en los altísimos tacones de Melania, su sombrero y su dificultad para el beso con el estrenado presidente. Babearon de lo lindo con la primera dama, su estilismo, su formación académica y su hijo rubio y listo. También adularon los nombramientos, todos de corte patriótico conservador. Alabaron incluso la idiosincrasia de Estados Unidos e hicieron análisis de los perfiles de los votantes: ricos, pobres, trabajadores, inmigrantes legales, negros y mujeres. Es decir, una buena representación de la abigarrada sociedad estadounidense. En días sucesivos resaltaron la diligencia de Trump en la firma de órdenes ejecutivas, o sea, el trabajo desde el primer día de llegada al Despacho Oval: la levantada de alfombras de la USAID y el descenso al Deep State, la anulación de chiringuitos y partidas presupuestarias destinadas a la ingeniería social y al discurso woke, la deportación a sus países respectivos de miles de inmigrantes ilegales, algunos integrados en mafias y otros delinquiendo por libre, la salida de la OMS, el abandono del Pacto de París y decenas de iniciativas más. Todo era perfecto para estos críticos de perfil compulsivo que igual ensalzan el objetivo a lo más alto que lo hunden en la miseria y el fango. Y pasó. Todo iba bien hasta que el presidente tomó ciertas medidas que, si bien constaban en la agenda, causaron escozor en sus hasta entonces fieles defensores. En un momento había perdido el reino en la mente y el corazón de sus débiles apoyos. Y con él, sus más cercanos colaboradores: el vicepresidente DJ Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Poco sabía –o quizá sí– JD Vance. cubierto de elogios hasta entonces, el chorreo que le caería unos días después por atreverse en la Conferencia de Seguridad de Múnich a retratar a la oligarca y corrupta Europa, que persigue, arruina y esclaviza a sus ciudadanos a quienes ha convertido en pocos años en siervos de la gleba. No están acostumbrados estos líderes de diseño, servidores fieles de la Agenda 2030 y en contra de los ciudadanos, a que alguien destape sus vergüenzas y les diga en sus caras que la amenaza no proviene de China, ni de Rusia, sino “de dentro”, de la propia Europa por haber abandonado sus valores e incluso prohibir y condenar a quienes osen ponerlos en práctica.

El mundo necesita líderes que hablen de Dios, del alma y del genocidio del aborto. JD Vance lo hizo en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington que termina hoy, con estas palabras: «La fe no es solo un conjunto de principios morales, aunque también es eso. La principal afirmación de la fe cristiana es que el Hijo de Dios se hizo hombre, murió y resucitó de la muerte. Y una lección que surge de eso es que no debemos temer a la muerte. La muerte es, sin duda, algo malo, pero hay cosas mucho más terribles que perder tu vida, como es perder tu alma». También habló de la defensa de los no nacidos enfatizando que si la vida es sagrada para Dios, también debe serlo para los hombres. Ya había encabezado la Marcha por la Vida, apenas cuatro días después de su toma de posesión como vicepresidente. Dijo que nunca había visto una multitud tan contenta.

En el Foro conservador estuvo presente, en primera fila, el líder de VOX, Santiago Abascal, a quien Donald Trump elogió con estas palabras: “Estás haciendo un gran trabajo. Gracias, Santiago”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que no deja de visitar zonas de conflicto, también ha decepcionado a los mismos críticos que lo habían encumbrado. Poco han tardado en retirarle los honores. Así que ya son tres en la última semana: Vance, Rubio y Trump. A Kennedy ya lo habían crucificado antes de su nombramiento por su campaña anticovid y su crítica a las vacunas.

El acercamiento de Trump a Moscú para retomar los viejos pactos de paz y poner fin a la guerra de Ucrania, su ninguneo a Zelenski, considerándole innecesario en la negociación, y la presentación unilateral ante la ONU de una “sencilla e histórica” propuesta de resolución para terminar con la guerra de Ucrania a través de una ‘paz duradera’ no está siendo del agrado de nadie. Estados Unidos pide que la ONU retome su propósito fundacional de garantizar la seguridad y la paz internacionales y solicita el apoyo de los estados miembros. La Unión Europea se encuentra en el polo opuesto de los deseos, y algunos líderes como Macron o el impresentable Sánchez intentan sacar tajada jugando a hombres de Estado. Hay muchos flecos enredados que ocultan la verdad y que iremos desenredando.

Es lógico y esperable que la izquierda de la corrupción, el acoso y los abusos sexuales esté enfurecida; pero también la derecha lo está; incluso, como hemos expresado, los aludidos que lisonjeaban el nuevo gobierno estadounidense de los primeros días se retuercen de rabia y decepción, acusando a Trump de aliarse con Putin. ¿Intentar retomar los acuerdos de paz es hacerse amigos?

Ante esto, solo cabe deducir que unos opinadores desconocen y otros mienten, tergiversan o son bipolares. ¿Conocen los motivos de estas actuaciones? ¿Por qué no prosperaron los acuerdos de paz de 2022 entre Rusia y Ucrania? ¿En qué quedaron los famosos 15 puntos? ¿Quién presionó o amenazó a Zelenski? ¿Qué le prometieron? ¿Acaso no se sabía que Zelenski era un muñeco maleable, un servidor que obedecía órdenes? ¿No sabían que una de las condiciones del pacto era la no entrada de Ucrania en la OTAN, como figura en la letra de su Constitución? ¿Quién presionaba a la marioneta andante, Joe Biden, para remover el avispero Rusia-Ucrania y llegar a esta situación?

No conozco todas las respuestas, pero lo cierto es que, ahora, los autores de la lisonja se han aliado a los enemigos que critican las iniciativas de Trump, que, dicho sea de paso. ojalá ejercieran el efecto contagio en el mundo. Sería como salir de la barbarie agendista globalista y volver a la civilización. Y a quienes abandonan el barco de la cordura, puente de plata. No se puede confiar en los amores viscerales y erráticos.

Nosotros seguimos reclamando, no un santo ni un mesías, sino algún patriota que ame a España y le devuelva el esplendor de tiempos pasados. No sé si será posible; ni siquiera si lo merecemos. Muchas veces pienso que los españoles se han acostumbrado a vivir en un mundo al revés; se han vuelto conformistas e incluso han perdido la dignidad y la esperanza. Los regímenes comunistas destruyen a las personas y a los Estados, y aquí estamos en una dictadura destructiva. ¿Se imaginan a un líder dispuesto a darle la vuelta a esto? ¿Se imaginan una voz que dijera que va a recuperar lo que España fue un día? Es un deseo profundo, y los deseos, muchas veces, se cumplen.

*Psicóloga, periodista y escritora