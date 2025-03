Manuel del Rosal: «La démocratie, c’est moi»

“Los científicos saben que los experimentos pueden irse al carajo con una pequeña concesión o un pequeño error. Los sociólogos también lo saben cuándo se entretienen en hacer experimentos sociológicos, tanto o más perversos y peligrosos que los científicos. Aquellos exigen una precisión matemática, estos exigen una virtud a toda prueba”

Pedro Sánchez lleva años realizando un experimento sociológico para mantenerse en el poder ad eternum. Para ello ha decidido que la mejor forma de conseguirlo es implantar una dictadura bajo la apariencia de una democracia. Pedro Sánchez carece de precisión matemática y – mucho más – de virtud a toda prueba. Ya veremos

En abril de 1655 Luis XIV de Francia pronunció la famosa frase: “L’etat c’est moi” identificando al Estado con él mismo. 369 años después y en un Estado democrático, otro que aspira a depositar en su persona, no solo el Estado, sino la misma democracia, y tras montar un circo mediático que ríase usted del de los hermanos Tonetti, ha dicho a su estilo perverso, oscurantista y amenazante que ¡Nos vayamos preparando! todos aquellos que no comulguemos con sus ideas de democracia, de Estado y de país.

Emulando a Martin Niemöller digo lo siguiente: Primero vinieron a por los blancos, pero como yo no era blanco, sino rojo, no me importó. Luego vinieron a por los verdes, pero como yo no era verde me dije que no me tocarían. Luego vinieron a por los azules, pero como yo era rojo, pensé que eso me beneficiaba. Luego vinieron a por mí, aunque yo era rojo como ellos; pero ya no quedaba nadie que protestara y viniera en mi ayuda.

Si alguien con carnet rojo y con pedigrí socialista cree que, en el supuesto nada desechable, de que este que acaba de decir que él es la democracia y que nos vayamos preparando los que no comulguemos con él, logre capitanear una dictadura se va a librar de la limpia, es que es tonto, está a caer de un guindo y lleva a gala la estupidez. La primera limpieza que hace todo dictador sea de derechas o de izquierdas la hace entre los que le han apoyado.

Pedro Sánchez nos quiere convencer – ya tiene convencidos a millones de ciudadanos – de que la democracia es él, de que el Estado es él y de que él está tocado con el dedo de los dioses. Los ciudadanos, embobados ante tanta magnificencia, no ven mal la vuelta a una dictadura que les garantice la existencia, aunque sea una existencia mísera y perruna. Él será, como todo dictador, el padrecito de los ciudadanos a los que acogerá y cuidará como un amante padre sin que sus hijos tengan que hacer nada salvo algún plebiscito, cantos laudatorios y genuflexiones ante su presencia. Las dictaduras siempre han sido así, aunque se vistan de Peronismo, Estalinismo, Chavismo, Castrismo etc.

España se encuentra en una encrucijada diabólica en la que, según la decisión en las urnas de los ciudadanos, podemos permanecer en una democracia o abocar a una dictadura. A nosotros y a España solo nos quedan dos opciones: o echamos a Sánchez mediante la acción de votar libremente o que vayamos disponiendo de un buen suministro de paraguas para poder guarecernos de la tremenda tormenta dictatorial que se nos viene encima. Verbigracia la ley contra la prensa libre que es un aperitivo de La Grande Bouffe.

Al que escribe, que tiene 82 años – como comprenderán – le importa una mierda la deriva que está tomando España y el mundo. Tuve la suerte de nacer en plena postguerra y aprendí a buscarme la vida, vida que tengo resuelta desde los 28 años sin haber pertenecido a ningún sindicato, a ninguna asociación, a ningún club porque nunca he sido gregario y siempre ha primado en mí la libertad a la sumisión sabiendo que, a veces – muy pocas – la sumisión puede permitirte existir, pero no vivir; existir no es vivir. A los que les debe importar la deriva autoritaria y dictatorial es a los ciudadanos de las dos últimas generaciones, pero me temo que estas sean las generaciones del “esto es lo que hay” para justificar su inacción, su conformismo, su sumisión y sus poquísimas ganas de trabajar y luchar por una vida mejor como nosotros luchamos, los de la generación de la postguerra civil, haciéndolo por nosotros mismos y por nuestros hijos. Cada pueblo tiene el dictador que se merece.

MAROGA