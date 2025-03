Manuel del Rosal: «Soledad, bendita soledad»

Hermann Hesse escribía en su obra “El lobo estepario”: “Soledad es igual que independencia, la había deseado y conquistado en el transcurso de largos años. Resultaba fría ¡oh sí!, pero también quieta, maravillosamente quieta y grande como el espacio frío y silencioso en el que giran las estrellas”

Dice una leyenda milenaria que los mandamientos que Moises llevaba a su pueblo bajando del monte Sinaí, no eran 10, eran 11; y que, en la escarpada bajada del monte, uno se le cayó y se perdió irremisiblemente. Ese mandamiento recibía el nombre de “No molestar”

Este mandamiento perdido debía ser uno de los más importantes, no hay más que ver la cantidad de gente que está con nosotros cuando menos los necesitamos o irrumpen en nuestras vidas en los momentos en los que más queremos estar solos. Si no se hubiera perdido debería de haber sido declarado de obligado cumplimiento.

Un sabio dijo en una ocasión que muchos de los males que aquejan al mundo son debidos a que las personas no pueden quedarse quietas ni estar solas.

Aquel hombre solo salía los fines de semana con amistades de relleno tan solo para renovar su creencia de que: lo mejor es estar solo. Ese hombre era como el águila que vuela sola, al contrario que los cuervos que vuelan en manadas. Sabía que los necios siempre tienen necesidad de compañía,

La soledad está denostada y tiene mala prensa y peor reputación. Sin embargo, la soledad es buena y beneficiosa, lo que pasa es que nos han imbuido la idea de que nos perjudica y nos lo hemos creído, porque los interesados en que el consumo sea nuestra religión y los centros comerciales sean nuestras catedrales saben que, los que amamos la soledad, consumimos menos, mucho menos que los que no pueden vivir si no es acompañados. Y como esta sociedad civil tiene muy pocas ideas propias, compra las que les venden, en esta ocasión que la soledad es nefasta.

Beneficios mentales, emocionales y sociales aporta la soledad. Además de bienestar físico. Los momentos de soledad solo los compartes contigo mismo. y es por eso por lo que regulas tus emociones, aumentas tu creatividad (Todos los genios estaban solos en sus momentos más creativos) y te beneficia mentalmente. Como dijo el filósofo Schopenhauer: “La soledad ofrece al hombre una doble ventaja: estar consigo mismo y no estar con los demás”. Estando en soledad evalúas quién eres y cuáles son tus verdaderos intereses. No debemos olvidar que la soledad diseña y talla nuestro espíritu, nuestra personalidad. Y es una verdadera sin razón, una verdadera pena saber que son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos.

¿Hay algo más placentero que no tener que seguir el ritmo de otros, de no sufrir la presión de tener que hablas con nadie, de estar a solas contigo y con Dios? Pero nuestra sociedad estigmatiza el encanto, la paz y el placer de la soledad, esa amiga que, cuando la necesitas, ahí está haciéndote compañía en los momentos en los que más necesitas una compañía desinteresada; calmándote, serenándote, tranquilizándote; haciéndote ver lo que el ruido te impide ver, haciéndote sentir lo que los demás no pueden hacerte sentir; hablándote a ti y solo a ti y despejando las tinieblas en las que te envuelve esa ciudad llena de seres humanos que se creen acompañados por los que están a su alrededor, cuando están más solos que estando solos. Y lo peor de todo es estar en compañía de quien, estando a tu lado, rompe tu amada y dulce soledad con la soledad amarga que ella genera.

Oscar Wilde decía: “En un mundo lleno de ruido, la soledad es la canción más hermosa”

MAROGA