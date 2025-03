Robert De Niro: “Hay una conexión entre las vacunas y el autismo, aunque están diciendo que no la hay”

Este es uno de los grandes temas guardados bajo siete llaves en el archivo de la censura y el encubrimiento. Es un atentado contra la libertad, los derechos humanos, la salud y el bienestar de millones de personas en el mundo cuya desgracia podía haberse evitado desde que la relación entre la vacuna triple vírica y el autismo fue descubierta. Nos sentimos impotentes frente a este sistema criminal e inhumano, con sus medios de comunicación cómplices y poderosos. Pero no permitiremos el silencio perpetuo. Gritaremos mientras nos queden fuerzas, y seguiremos denunciando a los culpables hasta verlos sentados en el banquillo. Los encubridores pagarán por esto algún día.

Este artículo es continuación de los anteriores sobre el caso del doctor Andrew Wakefield, perseguido inmisericordemente por decir la verdad. El sistema no tolera a los oponentes y suele eliminarlos civilmente, es decir, “cancelarlos”, como se dice modernamente. Muchas veces no se conforman con eso y recurren al asesinato, casi siempre disfrazado de suicidio. Existe una abundante casuística al respecto.

El caso Wakefield con todas sus cuitas queda reflejado en la película titulada Vaxxed: del encubrimiento a la catástrofe, dirigida por el propio doctor, sobre la que también ha puesto sus sucias manos la censura, por lo cual ya es imposible visionarla en YouTube. Los vídeos han sido retirados, y lo mismo ha ocurrido con toda la información del documental. La traducción de vaxxed es vacunados.

Cuando el actor Robert De Niro se enteró de la historia del doctor Wakefield y la existencia de su película, quiso presentarla en el Festival de Cine de Tribeca (Nueva York), del que es cofundador. El actor está muy sensibilizado con el problema, porque su hijo Eliot, de 26 años es autista –coincidentemente, a raíz de la vacuna– y pensó que era interesante abrir el debate. Sin embargo, “misteriosamente”, el documental fue censurado y retirado de la programación. La aclaración no se hizo esperar: una revista norteamericana lucía en su portada el siguiente titular “bomba”: “De Niro recibe la visita de la mafia de las farmacéuticas”. En el documental aparecen las transcripciones textuales de las declaraciones de los científicos arrepentidos, que decidieron contar la verdad, de los que hablamos en un artículo anterior.

De Niro compareció en el programa de TV Today Show, de la NBC, lamentándose de haber retirado el polémico documental, pero aclaró que lo había hecho para no perjudicar al festival. Estas son algunas de las frases vertidas durante la entrevista, en la que también participó la cofundadora del evento, Jane Rosenthal. Oro molido que deja a la vista el modus operandi del sistema:

«Todo lo que quería era que la película fuera vista y que la gente pudiera emitir su propio juicio al respecto.

»Averigüemos la verdad, encontremos la verdad.

»Hay un montón de cosas que no se dicen. Nadie parece querer hacer frente a eso, o bien dicen que han abordado el tema y que es un tema cerrado.

»Pero eso no parece ser verdad, debido a que hay muchos testigos que afirman que vieron a sus propios hijos cambiar durante la noche tras recibir la vacuna [triple vírica].

»Mi propia esposa dice que eso es lo que le pasó a mi hijo. Yo no lo recuerdo. Pero sí sé que mi hijo es autista y que cada persona reacciona de forma diferente.

»Las vacunas son peligrosas para ciertas personas que son más susceptibles. Hay una conexión [entre las vacunas y el autismo], aunque están diciendo que no la hay.

»Yo, como padre de un niño que tiene autismo, quiero saber la verdad.

»Hay gran cantidad de información acerca de lo que está sucediendo con los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU) y su relación con las empresas farmacéuticas; hay un montón de cosas que no se dicen al respecto.

»Hay más de lo que parece a simple vista, créanme.

»Hay algo que las personas no están abordando. Y que yo esté aquí, en este programa de televisión con ustedes, en una posición tan incómoda, significa que hay algo ahí.

»Creo que es mucho más complicado que eso. No soy un científico, pero sé que el asunto es más complejo de lo que parece porque he visto las reacciones que se producen al respecto. Yo no estoy en contra de la vacunación; estoy a favor de la vacunación segura».

Pero el festival de Tribeca no fue el único donde el documental fue censurado. También fue retirado del WorldFest Houston International Film & Video Festival, después de que “altos funcionarios del gobierno” presionaran a su presidente, Hunter Todd, para que retirase el film. Se sospecha que fue el alcalde, Sylvester Turner, quien dio la voz de alarma para que no se proyectara el documental, quien, además, habría amenazado con retirarle las subvenciones que el Ayuntamiento aporta al festival.

Este es el correo electrónico enviado por el director del festival al distribuidor de Vaxxed:

«Quería que supieras que al igual que sucedió con De Niro y el Tribeca Festival, debemos retirar nuestra invitación a proyectar la película Vaxxed.

»La selección y proyección del film se ha cancelado, y no habrá ninguna nota de prensa sobre la película […] que estaba prevista para hoy; después de las llamadas amenazantes de ayer por la tarde por parte de altas autoridades de Houston (la primera y única vez que me han llamado en 49 años), no tuvimos más remedio que renunciar a proyectar la película.

»Estamos ante un caso de censura muy duro […] me han amenazado con emprender medidas severas contra el festival si la proyectábamos.

»Espero que no te llamen a ti, ni te amenacen. Está hecho, está fuera del festival y hemos sido censurados. […] Hay algunas fuerzas muy poderosas en contra de este proyecto. Parece un poco excesivo, ya que estoy seguro de que será publicado pronto en Internet y millones de personas podrán ver este film».

Esta actitud supuso una gran publicidad para la película. La mayoría de los ciudadanos no sabían de su existencia, ni de la polémica de la vacuna triple vírica, Pero, de pronto, todos querían verla y se preguntaban por qué tenían tanto miedo al debate público.

A día de hoy, continúa censurada y el autismo se incrementa cada año.

*Psicóloga, periodista y escritora