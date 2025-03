Manuel del Rosal García: «Catástrofe de la Dana: ¿Cómo actuaron los ciudadanos? ¿Cómo se escondieron los políticos?»

El próximo día 29 se cumplirán seis meses del desastre en la Comunidad Valenciana en el que conjugaron las fuerzas de la naturaleza y la negligencia, ineptitud, incapacidad, hipocresía y los cálculos e intereses bastardos de nuestros políticos

Quiero explicar la reacción del pueblo y la de los políticos haciendo un símil con un fuego producido en un teatro.

Un local público, pongamos un teatro con aforo al completo. Imagínense que un 5% de los asistentes está constituido por políticos, en su mayoría miembros del gobierno incluido su presidente, pero también de la oposición. En un momento un olor a quemado empieza a ser percibido. Instantes después unas incipientes llamas aparecen en algún lugar del local. Naturalmente, el público reaccionaría ante lo que se presume un peligro, pero no todos reaccionarían de igual forma. La mayoría de los asistentes, es decir los que no son políticos, reaccionarían dirigidos por su instinto de supervivencia y su sentido común y gritando ¡fuego! intentarían salir del local de la forma más ordenada posible, al tiempo que, desde sus móviles, llamaban a los bomberos. Algunos, los más decididos, intentarían apagarlo con las mangueras de emergencia. Pero todos ayudándose solidariamente. Esta reacción es la misma con la que el pueblo valenciano actuó frente a la dantesca catástrofe que fue la DANA.

¿Y los políticos? ¿Cómo reaccionarían los políticos presentes en el teatro? Veamos

Huele a quemado ¿verdad? – Si – ¿Qué hacemos presidente? – Callar prudentemente. Debemos tener y mostrar tranquilidad. No debemos transmitir inquietud ni preocupación al público – Al rato – presidente, unas llamas asoman por allí – Son muy pequeñas, no me preocupan y no seremos catastrofistas como acostumbra a ser la oposición. Serenidad, la situación no es grave.

Los políticos de la oposición, sentados una fila más atrás que los del gobierno, miran el espectáculo (los actores no se han apercibido aún del incipiente fuego) con un ojo y con el otro las llamas; algunos se tapan la nariz para no oler a quemado y temiendo aparecer como catastrofistas, cierran los ojos y callan ante lo que están viendo.

Las llamas han crecido y se han expandido un poco más amenazando no poder ser controladas.

Presidente, el fuego se está tornando algo serio – ¡Fuego! ¡Baja la voz! Y no digas fuego, alarmaría al público – Si presidente, pero el fue… se está extendiendo; no cree que deberíamos dar aviso a los bomberos – ¡Llamar a los bomberos! ¡Nada de eso! Seamos fríos e inteligentes, los ciudadanos quieren ver en su gobierno mesura, equidad, igualdad, optimistas y positivistas – Si, señor presidente, pero… – ¡A callar! Un minuto más tarde. – presidente, las llamas, como puede ver, alcanzan el techo y parte del escenario, los actores huyen y el público lleva un rato saliendo un poco atropelladamente con sus móviles llamando a los bomberos. – Bien, es el momento en que debemos salir disimuladamente y con una sonrisa beatífica, la gente debe ver en nosotros la imagen del control y la serenidad, – ¿no avisamos al público de cómo está la situación y de cómo puede llegar a estar? ¿No organizamos más razonablemente la salida? – El público ya está saliendo de forma más o menos ordenada, bastaría que el gobierno les diera instrucciones para que su salida fuera un caos. Las gentes del común son más inteligentes que nosotros y tienen más escrúpulos, pero menos ambiciosas de poder y de codicia. Tienen instinto de conservación, generosidad, solidaridad, valentía, sentido común que les hará, a falta de nuestra ayuda que, como digo, empeoraría todo,, ayudarse entre ellos. Ellos no son políticos, nosotros sí y por eso, ellos van a actuar como personas, nosotros debemos actuar como, lo que somos, políticos, no personas. Dejemos que tomen sus decisiones, para entonces nosotros ya estaremos ofreciendo una rueda de prensa difundida por todos los medios de comunicación afines en la que, con nuestro relato perfectamente diseñado para sacar réditos políticos de la tragedia, diremos que de ningún modo percibimos nada que nos hiciera pensar en una catástrofe semejante, y que en el mismo momento en que observamos las primeras señales, actuamos con diligencia, serenidad, prudencia y previsión y, que debido a esa actuación, solo hemos tenido que lamentar 16 víctimas y la destrucción total del teatro. Añadiremos que, según los primeros indicios, se vio salir subrepticiamente de detrás del lugar donde se generó el fuego a un miembro de la oposición (Soy un genio de la manipulación, sin escrúpulos) Naturalmente se abrirá una investigación al respecto, aunque sabemos que ellos juraran en arameo que la responsabilidad de lo sucedido es de nosotros, mientras nosotros juraremos en swahili que es de ellos, Así estaremos años hasta que la justicia se defina, Mientras, nuestro objetivo es hacer de esta desgracia una ocasión para sacar réditos electorales, pues las elecciones están a un año y, nosotros debemos mantenernos en el poder a cualquier precio. – Se supone, presidente, que el tema de las ayudas tendremos que ponerlo sobre la mesa. – ¿A quién pertenece la gestión del teatro, al gobierno central o al autonómico? – Al gobierno autonómico, presidente. – Bueno, pues que se encarguen ellos de gestionarlas, y si necesitan que les ayudemos, que lo pidan. Ya, ya veremos si encajan las ayudas en los presupuestos

MAROGA