Manuel del Rosal García: «Infidelidad: La infidelidad es como estar de socio con alguien y meter la mano en la caja»

Hay diferentes infidelidades, pero La más repugnante, innoble y sucia es la que se comete en el amor.

Hoy en día la fidelidad solo se ve en los equipos de sonido.

Un niño le pregunta a su papá ¿Papá, tu tiene cuernos? Y yo qué sé hijo mío – le contesta el padre – ¡Tengo tantas cosas en la cabeza!

La infidelidad forma parte de la naturaleza humana y existe desde que el ser humano puso sus pies por primera vez en este planeta. Sin embargo, no siempre se ha visto de la misma forma y hoy la infidelidad carece de importancia, se ha banalizado. Hay parejas, algunas muy mediáticas, que predican sus bondades afirmando que refuerza el vínculo del matrimonio ¡échale cojones! Aquí en España, y desde el acervo popular, siempre se ha dicho: “Los cuernos son como los dientes, duelen al salir, pero luego sirven para comer”

En los últimos años la infidelidad ha tomado nuevos formatos: intercambio de parejas, swinger, el juego de las llaves del coche… en las que la promiscuidad, casi siempre presente, hace que los infieles y las infieles terminen llenos de salivas, babas y fluidos corporales por fuera y vacíos como odres por dentro. Lo más novedoso es, lo que podríamos llamar “infidelidad a la carta”. Ashley Madison es la agencia con más clientes en esto de facilitarte el ser infiel. Tu puedes elegir en una carta como si de un restaurante se tratar. Se anuncia con frases como esta: – ¿Estás casada? – Revive la pasión, ten una aventura. Si, su marketing va dirigido a las mujeres. Uno puede preguntarse ¿por qué a las mujeres? Para obtener respuesta basta con penetrar en la psique femenina…si es que se puede penetrar en la mente de una mujer.

La infidelidad, con la llegada de las nuevas tecnologías, en algunos casos, se consuma con aparatitos que hacen las delicias. Un estudio realizado por el Journal of Sexual Medicine con 1.500 mujeres de entre 18 y 45 años, da como resultado que el 53% son adictas al vibrador. Y esto ya es la releche, porque el que tu mujer te sea infiel es una putada, pero que lo sea con un vibrador, además de putada es recochineo. Y cuando uno lee que un laboratorio sito en Tres Cantos (Madrid) dedicado a analizar mediante el ADN la paternidad, arroja un porcentaje del 35% de hijos cuyo padre biológico no es el marido de la madre, ya se sabe: “No digas nunca de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre”, En mi tierra, uno de los más graves insultos que podías decir cuando de niños nos peleábamos era “Eres hijo de siete padres”. Pues miren por donde hace unos días un laboratorio ubicado en San Sebastián de los Reyes afirmó que aumenta imparable la cantidad de mujeres que solicitan saber si su o sus hijos han sido engendrados por su marido, pues ni ellas mismas podrían asegurarlo. Nota curiosa: el mayor número de solicitudes son hechas por las abuelas paternas.

Ruego que a partir de ahora no me vengan con la cantinela de que los hombres somos más infieles que las mujeres y que lo somos siempre por sexo, mientras ellas lo son por todo menos por sexo y empujadas por causas casi siempre atenuantes.

Se van cayendo los mitos, los tópicos y lo típico en esto de la infidelidad. Puede que el ser infiel se dé igual en el hombre que en la mujer, tanto en la cantidad como en los motivos – si es que hay algún motivo – para no ser leal y decir a la pareja que esto se ha acabado, porque lo peor de la infidelidad no es el acto físico, sino la deslealtad, la mentira y la cobardía. Lo cierto es que, a partir de ahora, lo primero que tenemos que hacer los hombres al levantarnos, será ver que toca afeitar ese día, si la barba o los cuernos.

MAROGA