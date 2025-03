Pablo D. Escolar: «D. Pedro el Bulo»

Ni que decir tiene que ese que no le importa acabar con España para mantenerse en el poder, un poder que no le otorgó el pueblo, más bien los enemigos de España y del pueblo, cuales son los independentistas, bolivarianos, herederos de terroristas y delincuentes huídos de la justicia, pretende también acabar con la democracia y todo lo que huela a honesto y bueno para los españoles. El equipo de “opinión sincronizada” dirigido desde el multitudinario conjunto de asesores que habita en Moncloa, lanza consignas contra los que pueden arrebatarle el poder al señor Bulo, tales como el de menospreciar de forma insistente a partidos políticos constitucionalistas como el PP o VOX; no se avergüenzan de censurar a estos dos partidos políticos que buscan el bien de los españoles, cuando ensalzan a la escoria a la que ellos se abrazan y que son los que quieren acabar con España.

Pérez Reverte califica a Sánchez como un personaje interesantísimo porque tiene todos los atributos del personaje de la Florencia del Renacimiento Maquiavélica, de Shakespeare, es malo y es chulo, y es ambicioso, arrogante y cínico. Sánchez es una vergüenza en el mundo entero, pues es el único presidente de un gobierno que se ve ante un juez por las fechorías de su familia. No ha existido un ser “tan mentiroso” como él, imitado por las personas más próximas de su entorno y que forman parte de su “equipo de opinión sincronizada”.

Queremos un País con justicia, no que se olviden los delitos si los delincuentes son socialistas o sus socios. Queremos una España democrática, no que tú acapares todos los poderes. Queremos igualdad para todos, no con regiones privilegiadas. Queremos que ir al Tribunal Constitucional, no sea como ir a Casa Sánchez.

¡Sánchez, olvida los bulos y márchate.!

Pablo D. Escolar