¿Guerra, rearme, cambio climático, kit de supervivencia? Un puzle de mentiras, fraudes, estafas y disfraces bajo el paraguas del pelotazo

¡Pero qué asco de gobernantes! Viven para la corrupción, el engaño, la tergiversación y la ocultación. Nos han tomado la medida, pero bien. Somos los ratones de la caja o, al menos, viéndolos actuar, así lo creen. Y nosotros no damos respuesta de lo contrario. La paulatina domesticación de la sociedad a lo largo del tiempo se sustancia ahora en el esperpento visible cada día en todos los niveles. En plena era de la información, la sociedad está más callada que nunca, sin capacidad de reacción, incluso de pensar por sí misma. ¿Ha llegado el mundo dibujado por Sebastián Piñera aquella fatídica mañana en la que, emocionado y optimista, dio algunos datos sensibles que lo llevaron a una extraña e inesperada muerte? Tal parece que estamos siendo neuromodulados, ingiriendo o respirando alguna sustancia zombificante. Estamos perdiendo incluso la capacidad de enfadarnos y de denunciar la injusticia. Por eso nos mienten tanto, a la cara y sin ningún disimulo. Políticos, científicos con conflicto de intereses y medios de comunicación pagados lanzan bulos a todas horas, con el fin de alejarnos de las corrupciones personales de los mandamases, que se cuentan por decenas. Pero el fin prioritario de sus mensajes es infundir miedo a la población. Odian nuestro bienestar y nuestro deseo de prosperar llevando vidas dignas. Por eso nos quieren vibrando en el miedo y la incertidumbre con amenazas de virus, pandemias, cambios climáticos y guerras. Por cierto, guerras a las que no desean poner fin, debido a intereses varios, especialmente económicos. El dios Mamón sigue siendo su guía.

La última ocurrencia del ente misterioso de Bruselas es la recomendación de un kit para sobrevivir 72 horas ante algún desastre imprevisto causado por la guerra, por el clima, o quién sabe si por otro virus virtual como el de marras. Según estos personajes marionetas de quienes capitanean el mundo desde la sombra, dirigidos estos a su vez por “algo” ajeno a nuestra naturaleza humana, estamos en continuo peligro y nos piden “un cambio de mentalidad”, es decir, que seamos buenos y obedezcamos a los expertos sacados de la manga para la ocasión, así nos manden caminar a la pata coja para contaminar un poco menos o contener la respiración para emitir menos CO2. ¿Recuerdan cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz habló de los “permisos climáticos” para los trabajadores, aludiendo al clima, uno de los enemigos de la humanidad del presente? Llevan varias temporadas insistiendo en las bajísimas temperaturas en invierno y en las olas de calor en verano, dándonos recomendaciones como si fuéramos tontos y no supiéramos que hay que ponerse a la sombra o abrigarse bien, según se requiera. No es casual esta creación de tendencia; lo cual, unido a lo del kit para 72 horas se puede interpretar como un preanuncio de “confinamientos climáticos”, prorrogables a 140 horas, una semana, un mes, o quién sabe. Esta gente gobernante no conoce los escrúpulos y es capaz de todo.

No paran de dar vueltas de tuerca a nuestro collar asfixiante, Saben que el bloque social está dispuesto a “tragar” cualquier cosa procedente de los despachos cloaca con olor a corrupción. Nos han acostumbrado a ser mansos y obedientes, y parece que no tenemos remedio. Es la consecuencia de la doma. Yo me excluyo del rebaño y me atrevo a gritar desde mi atalaya construida con mi razón y mis palabras: “No les hagáis caso. Lo de la guerra con Rusia es un disparate y no hay quien lo crea; al menos en este momento y tal como lo plantean. En todo caso tendríamos que armarnos contra los que nos consideran infieles y acuchillan a los nuestros en todas partes, entre ellas Siria. Es una vergüenza la cantidad de cristianos que están siendo asesinados. Y Europa en completo silencio.

Nos asustan con la guerra para amedrentarnos, amilanarnos, ablandarnos, manipularnos y dejarnos sangrar para gastar millones en armas y enriquecerse con las abultadas comisiones. Los socialistas saben mucho de esto, en especial los “maestros” Rodríguez Zapatero y José Bono. Conviene repasar el asunto turbio de Navantia y la venta de barcos cuando este era ministro de Defensa.

Pero a la sombra de los fondos del rearme se sacarán las partidas para los chiringuitos del cambio climático y las iniciativas de adoctrinamiento woke. Todo eso lo financiaba la manirrota USAID, que Donald Trump desmanteló dejando a muchos huérfanos de la mamandurria. Y ahora tienen que buscarse la vida para continuar con su proyecto de deshumanización del ser humano y a la vez inflar sus megalómanos intereses.

Nuestros problemas no tendrán solución hasta que no reconozcamos que nuestro gran tumor es Bruselas, la Europa corrupta y descafeinada construida por estos oligarcas sin alma para sepultar para siempre la poderosa y civilizada de Carlomagno. Los ciudadanos somos meros monigotes figurantes ajenos a lo que se cocina en las sucias y engrasadas cocinas de la Comisión, esa “cosa” que nadie vota y que decide sobre vidas y haciendas. ¡Y siempre para nuestro mal!

Estos vampiros de despacho quieren nuestro terror, nuestra rendición. Necesitan sentir nuestra debilidad para empoderarse, porque así lo exigen sus perfiles psicopáticos. Luego pedirán nuestros aplausos de balcón, mientras ellos se carcajean contemplando el rebaño. Una parte de la sociedad no los aplaudirá porque no pertenece a la manada. Por eso es tan importante despertar y empezar a ser conscientes de la realidad en la que se mueven estos plutócratas sin alma dispuestos a todo, con tal de no permitirnos vivir y evolucionar.

Según el comunicado, cada país será libre para tomar las medidas oportunas y gestionar la advertencia climática como disponga. ¿Les suena esto? Justo como en marzo de 2020. Es fácil deducir, por tanto, que las medidas más restrictivas serán las de España, donde ya están acostumbrados a perseguir a los ciudadanos y a practicar el abuso de poder al más puro estilo de las dictaduras comunistas, llevándolos al matadero de la vacuna, so pena de perder el trabajo o no poder viajar, para decir cuatro años después que no caben indemnizaciones porque fue un acto voluntario. ¡Esto sí es de cárcel! Es deducible también el resurgimiento de los pelotazos. Por cierto, aún estamos esperando que los millonarios de las mascarillas se sienten en el banquillo, y que el gobierno de Pedro Sánchez dé cuenta de los fondos europeos “sin rastro”. ¡Qué vergüenza!

Para finalizar, y volviendo al clima: no existe un cambio climático natural. Pero no nos engañemos. Hay un cambio climático provocado, haciendo uso de la geoingeniería. Y eso sí es de temer. Porque catástrofes de agua, fuego, viento e incluso movimientos sísmicos, como lo ocurrido en Valencia, Miami, Carolina del Norte, Los Ángeles, Puerto Rico o Turquía pueden crearlas en cualquier momento. ¡Y lo harán! Son atentados terroristas de falsa bandera. Por eso es tan importante hacer llegar el mensaje a especialistas en presas, gota fría, infraestructuras, planes hidrológicos, montes y, en general, a los expertos en medio ambiente. Tenemos que pedirles que miren los cielos rayados, que revisen los estudios de científicos serios, sin conflicto de intereses, sobre los campos electromagnéticos, la geoingeniería y las armas de energía dirigida. Merece la pena y es nuestra obligación, cada quién desde su ámbito. Es preciso hacer los análisis desde otra perspectiva. La geoingeniería es algo real. Está siendo utilizada como arma de guerra y es devastadora. Nuestros análisis deben atenerse a los parámetros actuales. Lo anterior se ha quedado obsoleto. Pregonar estos extremos es el mejor servicio que podemos prestar a la humanidad. Un mundo mejor es posible, a pesar de todo.

*Psicóloga, periodista y escritora