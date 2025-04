José Manuel García Albarrán: «Como no podría ser de otra manera”

Estoy seguro que a lo largo de estos últimos años han podido escuchar la frase con la que he titulado este artículo en múltiples ocasiones y en boca de los distintos miembros del gobierno de Sánchez incluyendo a él mismo.

Para explicar el uso repetitivo y machacón hasta el hartazgo de ella por ministras, ministros, diputadas, diputados y portavoces (no existe el término ‘portavozas’ Sr. Sánchez) que la han utilizado y siguen haciéndolo con frecuencia para apoyar, resaltar o aseverar cualquiera de esas acciones, conductas o decisiones tomadas por su ‘alabadísimo e inefable Jefe’ es decir ‘el puto Amo’ o incluso por sus propios ministros. Veamos un ejemplo:

“Hemos actuado con todo el rigor y la honestidad que requería el caso… como no podría ser de otra manera”

¿Les suena esta frase?

Pues bien queridos lectores voy a intentar explicar -como no podría ser de otra manera- la falsedad que se esconde tras tan repetitiva, manoseada y ‘cargante frase’, usada para mentir una y otra vez intentando explicar lo inexplicable.

Hace ya más de 6 años y medio que un partido ‘el PSOE’, que NO ganó las Elecciones Generales, está ‘gobernando’ en España aprovechando el apoyo de un ‘aquelarre partidista’ formado por comunistas, republicanos independentistas y nacionalistas vascos y catalanes quienes, con una representación de tan solo 7 diputados y comandados por un delincuente golpista fugado y reclamado por la justicia española, de cuyo nombre no quiero acordarme, está imponiendo todo lo que se le antoja con la anuencia, beneplácito y consentimiento del Gobierno de Sánchez y el aplauso de sus comunistas socios, quienes saben de las consecuencias que tendría el cese de sus valedores y mecenas socialistas, por lo que siguen apoyándoles… ‘como no podía ser de otra manera’.

Y ’como no podía ser de otra manera’ este gobierno ‘okupa’ que por mucho que se empeñe, no ha sido elegido por el pueblo ni siquiera por mayoría simple, sigue mintiendo sin escrúpulos ni vergüenza tanto en términos de la política Nacional como en la política Internacional, sigue tergiversando el sentido de las opiniones vertidas por sus adversarios políticos y bajo un régimen autárquico y dictatorial intenta proyectar sus tropelías, desfalcos y malversación de fondos públicos sobre sus rivales políticos, es decir a los que llaman ‘fachas’ de la derecha y de la ultraderecha.

Pero ya hace tiempo Sr.Sánchez, que su situación es insostenible y le es aplicable ‘como no puede ser de otra manera’ la frase:

“Se puede mentir a pocos mucho tiempo. Se puede mentir a muchos poco tiempo. Pero no puedes mentir a todos todo el tiempo“ y es que nos lleva mintiendo con descaro hace ya más de 6 años.

Los escándalos que le rodean en su más íntimo núcleo familiar y en su más cercano núcleo político, en cualquier otro país democrático, serían suficientes para ponerle de patitas en la calle y pedirle responsabilidades o incluso acusaciones más graves, ya que por acción u omisión es difícil que se le pueda desligar de la corrupción que salpica a su familia y a su gobierno. Pero sus ‘palmeros’ le arropan y le defienden alegando ‘como no podría ser de otra manera’ un ataque furibundo y falaz del PP y VOX.

Lo cierto es que ya es difícil aguantar la degradación de las instituciones, las actuaciones arbitrarias, las cesiones vergonzosas a los que tienen como objetivo destruir España como Nación y están consiguiendo doblegar a su antojo a un ser sin escrúpulos que solo tiene como meta seguir alimentado su Ego ‘anclado’ al sillón del Palacio de la Moncloa y paseándose por el mundo en el Falcom 900 con el dinero de nuestros impuestos.

Pero sus ‘socios’ se le están sublevando, ‘como no podría ser de otra manera’, poniendo de relieve que esto siempre ha sido y seguirá siendo un matrimonio mal avenido, obedeciendo no a una buena sintonía o una coincidencia de ideología, sino a intereses espurios que han ido más en beneficio de unos cuantos políticos sin escrúpulos que en beneficio del País y de sus ciudadanos.

Siguiendo las directrices marcadas por George Orwell en su novela “1984”, como muy bien explica mi colega y amigo articulista -Pedro Manuel Hernandez- en su excelente artículo <“1984: el retorno”>, en donde, refiriéndose a este gobierno socialcomunista, dice: … <<“Estas características orwellianas son muy equiparables con las del gobierno de Sánchez, caracterizado por su obstinada tendencia al control del discurso público, por la constante manipulación de la verdad e información y por una férrea estructura del poder centralizado”… y continúa diciendo: “En «1984», el «Partido» controla la verdad a través del cínico «Ministerio de la Verdad», encargado de reescribir la historia y modificar los hechos según convenga al régimen. Los ciudadanos son sometidos a una constante manipulación del lenguaje y de la realidad, al punto que terminan creyendo lo que les impone el poder”…>>

Y ahora les pregunto yo algo que parece obvio…

¿Les suena a ustedes ésta alusión como a algo real y actual que está ocurriendo en nuestro País?

¿No se sienten víctimas de algunas directrices totalitarias cuyo guión fue ya escrito por otro u otros?

¿Es que han tenido que copiar hasta este modo de ‘gobernar’ manipulando descaradamente a los ciudadanos?

Y finalizo este artículo con un ‘presentimiento’ negativo sobre la viabilidad de este Gobierno, porque los enfrentamientos recientes con sus socios comunistas y nacionalistas, primero por la subida del SMI, luego por la imposición europea de aumentar el gasto en Defensa para ‘el Rearme’ y principalmente por no poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, han dejado ver que tampoco va a ser posible un año más aprobarlos, razón suficiente Sr. Sánchez para que haga lo que le aconsejó a su antecesor el Presidente Rajoy.

¡Como no puede ser de otra manera!… ¡Dimita y convoque elecciones ya! porque “un gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina” dijo Ud. eso ¿no?

Salud y suerte, mucha suerte a todos… los que se la merezcan.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado