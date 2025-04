Pedro Manuel Hernández López: «La venganza de las hemerotecas»

Las hemerotecas –del griego «ήμερα» (día) y » θLasήκη»(caja, depósito)– son «archivos» especializados en recopilar, conservar y consultar publicaciones periódicas (periódicos, revistas o boletines) que estan en formato fisico o digital y que permiten acceder a cualquier documento histórico y actual. Se usan en periodismo, historia y en investigación al permitir analizar la evolución de los acontecimientos, tendencias y opiniones a lo largo del tiempo. Por comportarse como auténticos registros históricos y fuentes primarias bastante contrastables, suelen ser muy «fiables». No son «infalibles» porque pueden contener posibles desinformaciones sesgos, censuras o errores involuntarios o no, que den lugar a informaciones parciales o manipuladas por intereses políticos o económicos, muy características y frecuentes en los regímenes autocráticos, como ya ocurre en la actual dictadura socialcomunista de Pedro Sánchez. Al resultar muy «fiables» no suelen mentir — «quod scriptum, scriptum est» como sentenció el tribuno y gobernador de Judea Poncio Pilato– pero sí sacar las vergüenzas y colores a todos esos politicos que no quieren verse reflejados en sus propias chalanerias, falacias y demagogias. Para reconocer las mentiras y los errores se necesita tener un mínimo de dignidad, ética, vergüenza y moralidad, cualidades de las que adolecen el megalómano y mitómano Sánchez y su servil banda de palmeros. Ellos «no mienten» nunca, solo «cambian de opinión» según les convenga a sus personales y partidistas intereses, porque siempre, «donde y cuando dijeron digo, dicen Diego».

Las hemerotecas no mienten ni entienden de ideologías ni de partidos y, antes o después, suelen dejar –en evidencia y con sus vergüenzas al aire– a los que intentan ignorarlas o negarlas.

Este resumen cronológico –de los continuos «cambios de opinión» de Sánchez, de su ministerial coro de cacatúas parlantes y de sus conjurados y valederos socios políticos– nos descubre como se vengan las hemerotecas de los que las ignoran y denostan :

-Diciembre de 2015: durante la campaña electoral, Sánchez afirmó reiteradamente que no pactaría con Bildu, calificando a la formación de […] «corriente xenófoba y supremacista». Pero en 2020, «cambió de opinión» y aceptó su apoyo para su propia investidura y, en 2023, les entregó a cambio la alcaldía de Pamplona, tras haberlo negado previa y rotundamente.

– Octubre de 2017: tras el golpe de Estado perpetrado por Esquerra Republicana, Junts y la CUP, y proclamar la República Catalana, Sánchez –aún líder de la oposición, secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno– dice que «eso ha sido una rebelión en toda regla, y que,personalmente, se va a encarga de traer al prófugo y golpista Puigdemont a España para ser juzgado y encarcelado […]. «Parole, parole, parole»…, como nos cantaba Mina en el 71.

-Junio de 2018: Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, tras ganarle a Rajoy una cicatera moción de censura amañada y apoyada por el PNV. Ábalos –secretario de organización del PSOE, mano derecha de Sánchez y capo de Koldo García –es el encargado de explicar a los españoles y defender desde la tribuna del Congreso el motivo de la moción: librar a España de la corrupción de las derechas y carecer de los presupuestos generales del Estado. Ahora sabemos que –mientras el hijo del novillero «Carbonerito» explicaba lo pernicioso y corrupto que era el PP para España, Ábalos ya pertenecía al clan de la «mafia Aldamesa», ya amancebaba a una «scort girl» o puta de catálogo con el dinero de todos y, ese mismo año, el «musical» hermanisimo de Sánchez ya llevaba un año enchufado en la Diputación de Badajoz dirigiendo la «Oficina de Artes Escénicas», a pesar de desconocer dónde estaba ubicada y qué función tenía. También, Dª. Begoña Gómez, ya pergeñaba sus oscuros y espurios «negocios africanos» desde su monclovita mansión a través de «esa cátedra» especial codirigida con la Complutense.

-Octubre de 2019: el Tribunal Supremo (TS) condena a largas penas de cárcel a los golpistas catalanes implicados en el «pròces». Tanto esfuerzo para nada, pues cambió de opinión.

-Enero de 2020: Sánchez, vuelve a cambiar de opinión y, aunque prometió que nunca lo haría, forma un Gobierno de Coalición con la extrema izquierda de Podemos y nombra a su lider –Pablo Iglesias– vicepresidente del Gobierno. Desde entonces, en España, nadie ha dormido tranquilo, excepto él y, encima, en un colchón nuevo.

Noviembre de 2019: […] «Son hechos de la pasada década, es un caso que no afecta al actual Gobierno ni a la dirección actual del PSOE», remarcó Ábalos , para desvincular a Pedro Sánchez y a su equipo de uno de los casos mayores de corrupción y más graves del partido y de España.

-Febrero de 2020: llega a España el COVID. Durante la pandemia –mientras el pueblo llano moría y estaba confinado inconstitucionalmente en sus casas, el doctísimo virólogo Fernando Simón vaticinaba –cual oráculo de Delfos– que << España no iba a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado>>. Las profecías no eran su fuerte y, algunos opinan que ni la virología. Unos meses después, mientras el país entero seguía confinado y el número de muertos crecía de modo alarmante, unos señores «socialist-o-s» –en franca connivencia con algunos líderes autonómicos– se hacían muchi millonarios especulando con las codiciadas mascarillas, EPIs y con la salud de todos los españoles.

-Junio de 2021: aunque volvió a prometer que nunca lo haría, Sánchez «cambia de opinión» e indulta a los golpistas dejando con el culo al aire a los jueces del Tribunal Supremo. Los sediciosos y golpistas le agradecen el detalle afirmando todos a una: «Ho tornarem a fer»(volveremos a hacerlo).

-Enero de 2023: Sánchez, de nuevo vuelve a cambiar de opinión y, pese a sus promesas, suprime del Código Penal el delito de «sedición» y modifica muy a la baja el delito de «malversación». De esa manera, los golpistas del pròces tienen vía libre para saquear el erario público a «tutti plen» y, vuelven agradecer el generoso detalle sanchista, afirmando otra vez :»Ho tornarem a fer». Ese mismo año, en febrero, se descubren fiestas relacionadas con la trama de corrupción del «Tito Berni» en las que incluían alcohol, prostitución y drogas para todos los empresarios implicados en los sobornos.

-Mayo de 2023: Sánchez, aunque prometió que jamás lo haría, cambia otra vez de opinión y deja tirados a los saharauis, enfrenta a España con Argelia y se echa en brazos del rey de Marruecos. Jamás ha dado una explicación de «esto» en el Congreso ni en el Senado.

-Julio de 2023: Sánchez vuelve a formar Gobierno con los partidos de extrema izquierda (SUMAR) y ,aunque prometió que nunca lo haría, traslada la Soberanía Nacional a una secreta mesa de negociación en Suiza con el delincuente fugado y golpista Puigdemont: se trata de desmantelar el Estado español y ceder los pocos trozos que queden de el a los golpistas, comenzando por que los delincuentes catalanes redacten su propia «amnistía».

-Noviembre de 2023: aunque prometió que nunca lo haría, Sánchez pacta con Bildu diversas leyes importantísimas sobre la liberación de presos de ETA «sin arrepentirse» y sobre la gobernanza de Navarra y de muchas alcaldías. Además, permite que Bildu redacte en el Congreso la «Ley de Memoria Democrática» sobre aquello que debemos recordar de nuestra Historia y lo que debemos olvidar.

-Febrero de 2024: una larga lista de escándalos y de corrupción afecta a las más altas esferas del presidente y del PSOE: diputados puteros, bolsas de dinero en la sede de Ferraz, ministros pagando viajes, prostitutas y exquisitas mariscadas con dinero público, expresidentes autonómicos cobrando comisiones, trafico de influencias, familiares del presidente enchufados y un fiscal general del Estado imputado por revelar secretos de una investigación por delitos de fraude tributaria y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Asunto especialmente grave y nunca visto en un país que se autodefine, así mismo, como libre, justo y democrático.

-Junio de 2024: aunque prometió que nunca lo haría, Sánchez concede la «amnistía» a los golpistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. Los amnistiados le agradecen el detalle con su mantra: «Ho tornarem a fer».

-Octubre de 2024: Sánchez amenaza a España con una nueva “Ley de regeneración democrática» para tapar la boca a los periodistas díscolos, no afines y que no le bailan el agua y, llamar prevaricadores y machistas a los jueces que no dicten sentencias a su gusto, es decir, «ad hominem».

-Julio de 2924: el Tribunal Constitucional anula las condenas a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán por el «caso EREs». […] «Chaves y Griñán son personas honestas. Yo confío en su inocencia>>, escribió el líder socialista en 2016 .

-Noviembre de 2024: Pedro Sánchez es recibido por los vecinos de Paiporta con gritos, abucheos e insultos . Sale por por pies y protegido por los escoltas abandona y huye de allí, dejando solo a los Reyes . No vuelve a Valencia hasta 81 días después de los incidentes de Paiporta, evitando siempre todo contacto con la gente.

-Diciembre de 2024: aunque prometió que nunca lo haría, Sánchez perdona gran parte de la deuda catalana que los golpistas habían generado con sus gastos ilegales para traer un República. De propina, Sánchez otorga a Cataluña una «financiación privilegiada y especial» para que los sediciosos catalanes puedan seguir gastando el dinero de todos los españoles en nuevas embajadas, en policías del idioma y en su independencia, mientras el resto de españoles sufren más y más recortes en sanidad, infraestructuras, en educación y servicios sociales.

-Marzo de 2025: aunque prometió que nunca lo haría, Sánchez pacta con los «nois del prófugo» Puchi delegar las competencias de la vigilancia de las fronteras exteriores y el control de la inmigración a la Generalitat, contraviniendo el Art. 149.1.2ª de la Constitución y creando así un nuevo agravio comparativo con el resto de Comunidades.

Los sediciosos golpistas proclaman ufanos el haber «arrancado» al gobierno una «competencia exclusiva del Estado» para así poder expulsar a negros, a marroquíes, a sudamericanos y otras minorías étnicas –que no sean ni hablen catalán– a otras provincias de «L’Espanya que els roba», a las de segunda división y, ya se pueden negar a recibir a los que vengan de Ceuta, Melilla y Canarias.

Así mismo, pacta con Junts un reparto «justo y equitativo» de Menas: 700 a la Comunidad de Madrid y sobre unos 30 a Barcelona. ¡Y se quedan tan panchos !

Ahora sólo nos quedan dos cosas por ceder a Cataluña: la «Justicia» y el «Derecho de Autodeterminación» para que sea una auténtica Nación independiente Esto se hará siguiendo las tres etapas clásicas que Sánchez ha venido utilizando hasta ahora para desmantelar España:

Etapa 1: “Nunca jamás lo haremos porque no lo contempla la Constitución. Nunca jamás. Nunca. Son bulos de la fachosfera”.

Etapa 2: “Sí. Hemos firmado un acuerdo, pero este acuerdo es perfectamente constitucional”. No se trata de «transferir» sino de «delegarles» competencias.

Etapa 3: «Nuestro acuerdo no solo es perfectamente «legal y constitucional», sino que es incluso bueno para el progreso de Cataluña y de España . Con el ganamos todos y no pierde nadie», sobre todo ellos, aunque ya no puedan llenarse la boca afirmando, sin ton ni son, su mántrica cantinela: ¡L’ESPANYA ENS ROBA!.

Lo peor de todo esto –que de por si ya es muy grave– es que creen que somos «tontos del haba» y, que a fuerza de repetirnos y repetirnos mántricamente todas sus mentiras vamos a terminar creyéndonoslas . ¡ País que diría el bueno de Forges y que en paz descanse !. Pero visto lo visto, quizás tengan razón y seamos de verdad, no solo «tontos del haba» sino también » bobos de solemnidad». Hasta el más tonto sabe que «cada pais tiene el Gobierno que se merece».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico por Murcia.