Pablo D. Escolar: «La culpa es del PP»

No he conocido nunca unos caraduras tan grandes como los del equipo de gobierno que tenemos y me refiero a los que ostentan el poder, aunque no gobierne.

Aparte de los bulos que se inventan con relativa facilidad, el fango por el que discurren continuamente y la patraña permanente, crearon el denominado “equipo de opinión sincronizada”, para incidir lo más posible y por todos los medios de difusión a su disposición, en las virtudes que he mostrado anteriormente.

Por todo ello, cuando un Juez dicta una sentencia que no les favorece en nada a ellos, la culpa es del PP. Este mantra es de uso ilimitado y son incansables en su pronunciamiento. No es solamente un miembro de ese gobierno el que repite el mantra hasta la saciedad, son un equipo creado entre un número determinado de ministros cuyo principal trabajo es el de repetir ese mantra. Cuando han ocurrido importantes averías o emergencias en los trenes, competencia exclusiva del Gobierno, la culpa es del PP. En la reciente sentencia de los tribunales en la que se absuelve al acusado por falta de pruebas, se culpa al PP de tergiversar no sé qué.

Ocurra lo que ocurra, la culpa será siempre del PP, aunque esta puede ir acompañada en ocasiones por parte de la que denominan ultraderecha; es curioso que a un partido denominen ultraderecha y ellos estén abrazados a herederos de terroristas, independentistas, prófugos de la justicia, comunistas y similares y no le denominen por sus nombres.

Pablo D. Escolar