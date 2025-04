Manuel del Rosal: «Las guerras de este mundo de progreso»

Carlos Cano hablaba así de la estúpida guerra en sus Murgas de Emilio el Moro: “Se fueron los pieles rojas a Jolivú / Vinieron los federales ¡tatachán! / Y en mitad aquel ziquitaque se lió: Toro Sentado / ¡ojú – decía – ¡cuchi la caballería! Y de teniente Glen Ford.

Gila describió en sátira de humor la estupidez de las guerras en su monólogo “¿Es el enemigo? Con frases geniales de las que apunto algunas: “¿Pueden para un momento la guerra? Es que no tenemos bastantes balas. No a las siete no, estamos todos durmiendo, mejor a la tarde después del fútbol. ¿El fabricante de armas? Le llamo por lo de las reclamaciones, pues los cañones recibidos carecen de agujero de salida. No, tanque no tenemos, tenemos un 600 con un enano dentro… No, no dispara, pero insulta muy bien. Dígame el precio de las ametralladoras… “

¿Somos los seres humanos producto de un error, tanto si venimos de una creación o de una evolución? Yo creo que sí. Lo creo porque el hombre ya trae impresas en su tarjeta perforada del ADN todas las taras. Esas taras están definidas en lo que se ha dado en llamar “pecados capitales” Soberbia, Ira, Lujuria, Gula, Envidia, Avaricia (Codicia) y Pereza. Hay algunas taras más que no recogen estos pecados y entre esas taras está una que causa más catástrofes y estragos que muchos de los pecados reseñados o que todos: La Estupidez

Las guerras siempre han sido el paradigma de la estupidez humana que para nada han servido, salvo para poner la semilla de la próxima guerra y demostrar como los gobernantes tienen menos psicología que una mata de habas. La última guerra que nos ha llegado a los ciudadanos es la guerra comercial que, según la están describiendo los entendidos en guerras, suena peor que una guerra al uso, es decir, con armas. Esta guerra de aranceles y de intereses crematísticos la están describiendo como un Apocalipsis incruento, pero de un poder destructivo brutal pues afectará a los cimientos financieros y económicos de todos y cada uno de los contendientes que, como siempre ha sido y será, pagaremos los indios (los ciudadanos del común) que no los federales (los poderosos de siempre) Paradójicamente, algunos de ellos se forrarán hasta reventar sus cuentas corrientes y los gobiernos aprovecharán el miedo de los ciudadanos para apretarlos un poco más con otra vuelta de tuerca en los impuestos justificándola con los malditos aranceles impuestos por Trump y malísimamente resueltos por Europa que, ni sabe cómo, ni cuando, ni donde salvo amenazar a las amenazas echando leña al fuego, en vez de intentar apagarlo con el diálogo y la inteligencia. Pero eso es imposible porque los actuales gobernantes de este mundo de progreso ni tienen inteligencia, ni determinación, ni ideas para desgracia de nosotros a lo que debemos añadir que los hombres de Estado son una especie que desapareció hace años para dejar paso a políticos de profesión con la que buscan privilegios y sinecuras para ellos sin importarles la ciudadanía ni un ápice. Estos gobernantes de este mundo moderno solo ven en la política una profesión con la que forrarse, el Estado les importa una mierda. Son malvados, pero además practican la estupidez y, si es que alguien no lo sabe, ya lo avisó Carlo María Cipolla en su estudio sobre la estupidez titulado “Allegro ma non troppo”: “La estupidez es una fuerza destructora de lo peor, pero si va unida a la maldad, la catástrofe está asegurada”. La tercera ley de la estupidez de ese estudio dice así: “Una persona estúpida causa daño a otras personas sin obtener ningún beneficio para ella misma. Además, el daño causado por una persona estúpida es siempre mayor que el beneficio – si obtiene beneficio – logrado por esa persona estúpida”.

En el caso de esta guerra comercial desierta de toda reflexión inteligente, la estupidez tiene un crecimiento exponencial, no es de una persona, es de los distintos gobiernos del mundo, europeos y del gobierno de Bruselas que, si es que Dios no lo remedia, van a conseguir con su estupidez de manual llevarnos a la ruina. Pero si aplicamos la lógica filosófica, no puede ser de otra manera, ya que los gobiernos están formados por gente estúpida, elegidos libremente por ciudadanos estúpidos, dirigidos entre las sombras por gente poderosa, pero muy estúpida y malvada. El resultado solo puede ser estúpido.

MAROGA