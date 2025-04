Rafael López Charques: «Esto no se arregla»

No se arregla, y por el camino que vamos, mejor dicho, que nos llevan, no se arreglará nunca,

Es triste y doloroso decirlo, pero es la verdad, no nos engañemos. No podemos permitir que hundan nuestro país La solución no es lamentarnos, sino plantar cara a la realidad y obrar en consecuencia.

Lo llevamos diciendo hace bastante tiempo, pero los españoles solemos tener un defecto consistente en que mientras las cosas no nos afecten directa y personalmente, “a vivir que son dos días”

Pasan cosas inexplicables y poca gente se pregunta ¿por qué? Naturalmente eso que se autodenomina gobierno actúa como si las citadas no fuesen con ellos.

Parece ser que “cum fraude” y compañeros rechazaron la ayuda internacional que nos ofrecieron por la dana que arrasó la comunidad valenciana. ¿Razón para hacerlo?, hasta ahora misterio o quizás razones de estado.

Se crea un Consejo de la Memoria Democrática, por cierto muy democráticamente, dado que, de sus treinta miembros, veintiocho están ligados de una manera u otra al gobierno, ¡Viva la democracia! Teniendo en cuenta como transcurren las cosas en nuestro país, no tenemos dudas de que analizarán no solo lo ocurrido en el franquismo, sino también todas las actuaciones de los gobiernos socialistas desde que se restauró la democracia, aunque ahora solo exista de nombre.

Corre la noticia de que el veinticinco por cien de las ayudas por los aranceles serán destinadas a Cataluña. No nos sorprende, es otro pago que el fugado en Bélgica ha exigido a “cum fraude” para mantenerlo en el poder. ¿Esa proporción es justa teniendo en cuenta que España es algo más que la cita da comunidad? Creemos que no, pero el que manda, manda. No lo olviden.

En nuestro país, en base a la llamada reconciliación, se ha exhumado el cadáver del antiguo dictador y sospechamos que la basílica y la cruz del Valle de Cuelgamuros tienen los días contados. La democracia es la democracia. En este contexto nos extraña lo que ha hecho “cum fraude” en el paseo que se está dando por países asiáticos. En Vietnam ha realizado una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Mártires y también en el mausoleo de su dictador comunista. No lo entendemos. Siempre podía haber alegado alguna razón diplomática para no hacerlo. No se puede saber con certeza, pero tampoco se puede dudar de que los muertos en nuestra guerra civil y durante la dictadura son absolutamente incomparables a los habidos durante el mandato del vietnamita. A uno se le ataca ya otro se le aplaude. Cosas de la vida.

En cualquier caso, tenemos que agradecer al desgobierno su preocupación por nuestra integridad territorial. Ya sabemos que hay regiones en nuestro país que al parecer tienen derecho a separarse del mismo, y como esto lo admite, otros copian y maniobran para apoderarse de parte del mismo. En efecto, Gibraltar tiene elaborado un proyecto urbanístico denominado Eastside consistente en un puerto deportivo, un rompeolas, un hotel de lujo, áreas comerciales, oficinas, más de mil viviendas y zonas verdes, todo ello ocupará unas veinte hectáreas de aguas españolas. Creemos que nuestro no bien amado líder debería de dejarse de viajes e historias y preocuparse de una vez por todas, realmente de España.

Estarán pues de acuerdo con nosotros en que esto no se arregla. Es más, cada día que pasa vamos a peor. ¿Qué podemos esperar de nuestros líderes? Sencillamente nada. Eso si, por lo de ahora les pedimos que dejen de gastar el dinero público, no olviden que es nuestro dinero, en las tonterías en que lo hacen, Tengan por seguro que acabarán rindiendo cuentas y que no tragaremos con falsas disculpas. La justicia es justicia, para todos.