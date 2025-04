Manuel del Rosal: «Florentinismo: Real Madrid 1, Arsenal 5 “El dinero solo compra las cosas banales”»

En política se habla de sanchismo en referencia a la política de Sánchez, de Trumpismo a la política de Trump etc. Extrapolando ese ismo al fútbol y concretamente al Real Madrid, bien podríamos hablar de Florentinismo como forma de ver el fútbol Florentino Pérez. El florentinismo es bien sencillo: tirar de chequera para traer al Madrid a los que se consideran los mejores futbolistas del mundo, aunque luego sobre el césped no lo sean, y después imponer al entrenador su alineación estén como estén. Tenemos que reconocer que ha funcionado, pero lo ha hecho a costa de que el Madrid, todos los años, tenga que poner velas en los altares para que se produzca “el milagro del Bernabéu”. Es decir, no han bastado los “mejores futbolistas del mundo”

Fiel a su florentinismo, Florentino se empeñó en traer a Mbappé por encima de todo lo razonable y cuando empezaba a estar cuestionado en el PSG. Olvidando que la marcha de Tony Kroos dejada al Madrid como un equipo partido por la mitad. Si Florentino creyó que Bellinghan (llegaron a decir los periodistas comprados que era un ¿Zidane más joven?) podría llenar el vacío dejado por Kroos, o estaba ciego o su forma de presidencialismo para dirigir el Madrid, le ponía una venda en los ojos…Y llegó Mbappé y llegaron los problemas para el Madrid. Florentino estaba seguro qué, con el francés, el Madrid sería invencible. Se decía “A ver como los demás equipos van a parar a Vinicius, Rodrygo, Mbappé y Bellingan” Estaba tan ciego que no vio que el equipo, sin Kroos, estaba partido en dos mitades sin nexo entre los de la retaguardia y los de la vanguardia. La delantera era temible, pero a los delanteros les tienen que llegar balones, buenos balones, tan buenos como los que nacían de las botas de Kroos. ¿Acaso Bellinghan está capacitado para gestionar la sala de máquinas donde el fútbol genera su juego? No, ni tampoco Camavinga, ni Tchouaméni, ni – los años no perdonan – Modric.

Esta temporada ha sido irregular desde el principio, pero el presidencialismo, enrocado en la pretendida magia de Mbappé, insistía. Con el Atlético en Champions, el milagro se lo proporcionó un equipo arbitral con el apoyo de la UEFA que declaró, por decreto ley, que Julián Álvarez había tocado dos veces el balón al tirar el famoso penalti. Pero llegó el Arsenal de Arteta y en los primeros 15 minutos ya demostró que, a pesar de Mbappé, Rodrygo, Bwellinagn y Vinicius, los único que jugaba al fútbol eran ellos, mientras el Madrid esperaba ¡cómo no! “El milagro del Bernabéu” que no llegó a pesar de las rogativas en forma de arrebatos de los jugadores, de los periodistas comprados, de los ingenuos incondicionales, de los golpes de pecho de Florentino y de las arengas de Ancelloti mencionando los cojones, como si los cojones realizaran milagros. El resultado de esta mezcla de arengas cojoneras, de los rezos en forma de amenazas ¡os vamos a comer en el Bernabéu! de la opinión demagógica de los del chiringuito y de una falta brutal de fútbol, ha sido la pérdida del paso a semifinales y la pérdida (aquí es donde más le duele a Florentino) de cientos de millones de euros.

Termino haciéndole una pregunta a Florentino: ¿Y si los millones que ha tenido que desembolsar por Mbappé los hubiera usted empleado en buscar – ya sé que es difícil – un buen sustituto de ese jugador irrepetible llamado Kroos?

MAROGA