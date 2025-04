Pedro Manuel Hernández López: «Yessica y la «Chica del 17»: crónica de dos mujeres y un «conseguidor»»

Los que ya tienen una cierta edad seguro que conocen la «La Chica del 17», una canción muy versionada de los años 20, cantada por la cupletista asturiana Lilian de Celis. Del cuplé he escogido aquellas estrofas que más relación o parecido tienen con Yessica Rodríguez –la «scort»de lujo del exministro Ábalos– y la coprotagonista de hoy. El cuplé comenzaba así:

<< La chica del 17 de la plazuela del Tribulete / Nos tiene con sus toilettes revuelta la vecindad / La gente ya la critica, pues / hace tiempo que no se explica/ A dónde va la chica tan bien portá / Por eso, a las vecinas les da por murmurar/ Y, al verla tan compuesta le dicen al pasar:¿Dónde se mete la chica del 17?/ De dónde saca pa’ tanto cómo destaca / Y ella les dice, al verlas en ese plan:/ «La que quiera coger peces que se acuerde del refrán.

La chica del 17 lleva zapatos de tafilete/ sombrero de gran copete/ y abrigo de pedigrí / Los guantes de cabritilla /medias de seda con espiguilla/ Y viste la chiquilla como en París…>>

Hay historias de amor que terminan en canciones y otras que acaban en espurios y frios contratos públicos. Algunas inspiran cuplés y, otras inspiran portadas. Pero si uno escucha con atención a Lilian de Celis y luego hojea las noticias del «Koldogate» es casi imposible no trazar un puente invisible y, –en cierto modo, empático– entre la plazuela del Tribulete y el Ministerio de Transportes.

Por un lado, «la chica del 17», musa del castizo barrio de Lavapies, es retratada con melancolía, algo de picardía y con la nostalgia del que recuerda un amor perdido entre sus oscuros portales. Por otro, Yessica, la «scort» que ha conseguido lo que muy pocas: estar en el epicentro de un terremoto sociopolítico sin necesidad de pasar ni por las urnas ni por la oposición. A fín de cuentas, ambas han sido protagonistas de una historia. La diferencia: una terminó en un tema «pop» que puede hoy escucharse en Spotify y, la otra, en una comisión de investigación del Senado.

«La chica del 17» no tenía nombre y solo necesitó el número de un bajo sin ascensor en una plazuela de Lavapiés para dejar huella. Era un símbolo del Madrid castizo de los años 20, ese que olía a sudor de madrugada, a mezcla de perfumes baratos, a fritanga de calamares y a sueños no cumplidos. No tenía cargo alguno, pero si carisma y un ejército de vecinas chismosas que al verla pasar siempre tan compuesta comentaban sin cesar:

«¿Dónde se mete la chica del 17? ¿ De dónde saca pá tanto como destaca…?» Y ella siempre les respondía con lo de refrán: «La que quiera coger peces, el culo se ha de mojar».

Lilian de Celis la cantaba con aire agridulce , como quien recuerda una historia que fue más intensa que larga. Yessica, sin embargo, no vivía en una castiza plazuela del viejo Madrid, sino en un lujoso piso de la céntrica y madrileña Plaza de España. Ella logró mucho más que una canción: rizó el rizo y se colocó en el mismo epicentro de una extensa y multimillonaria red de empresas adjudicatarias. Mientras «la chica del 17» dejaba corazones rotos en los oscuros y lúgubres portales, Yessica lucía sus mejores galas acompañando al ex ministro de Transportes en sus viajes oficiales, no con nostalgia sino con guardaespaldas personal.

La protagonista de la canción parecía vivir al margen de las estructuras del poder. Sus amores privados –ni discretos ni pudorosos, eran un secreto a voces entre sus chismosas vecinas– eran de ese tipo de historias que se apagan sin titulares. Yessica, por su parte, no creyó en las medias tintas. Supo que lo mejor, de ese mal llamado amor, estaba –no en las citas a escondidas en los portales de las calles del viejo Lavapiés– sino en los pliegos de condiciones técnicas de los contratos adjudicados por los socios de Ábalos, su «Romeo».

El cuplé de Lilian evoca esa, clase de amor que se escapa como un tren en la antigua estación del Mediodia: lo ves alejarse, te quedas con la taza de café a medio beber en la mano y sabes que lo has perdido y que no volverá. «La chica del 17», fue como el destello de un relámpago que pasó, dejó su huella en forma de canción…y nunca volvió.

Yessica, sin embargo, no dejó que el tren se le escapara . Se subió al vagón de primera clase –el de las oportunidades– justo cuando pasó por delante suyo. No sacó el billete, pero le regalaron un kilométrico para moverse con toda libertad por los pasillos del Ministerio de Transportes.

Ambas mujeres son hijas de su propio tiempo. Mientras «la chica del 17» es pura nostalgia de la vida y la gente de uno de los barrios más castizos del Madrid del 26 — tabernas con guitarras y chotis, vecinos charlando a las puertas de sus modestas casas, a veces compartidas por varias familias– con largas y duras jornadas, sueldos casi siempre cortos e inestables, pero todo enmarcado en un ambiente costumbrista con fuertes sentimientos de solidaridad entre ellos.

Yessica, en cambio, es el signo inequívoco del «sanchismo» puro y duro de última generación: redes de poder, viajes y lenceria de lujo, opacidad contractual y una sorprendente capacidad para aparecer en el momento oportuno en el sitio adecuado donde se cuecen los millones. A Yessica, la Prensa la ha definido como la «amiga entrañable», la «amante» o la «expareja» del exministro Ábalos, algo que no deja de ser una fórmula eufemística que alea corazón y presupuestos. El quedarse solo en esto sería muy injusto, como coger el rábano por las hojas. No todas las «scorts» logran un sueldo nada despreciable en dos empresas públicas a la vez y, mucho más, sin asistir a ninguno de los dos. Tampoco todas inspiran una comisión de investigación en la Cámara Alta. ¡ Es un esperpento que ni el propio Valle-Inclán lo hubiera superado ! Ha sido un ascenso meteórico y profesional de esos que hacen que el curriculum se escriba con importantes nombres propios y discretas llamadas desde smartphones de alta gama.

Ella, en lugar, de vecinas murmurando, ha tenido a senadores preguntando. «La chica del 17», fue una simple anécdota personal, un verso suelto de una larga poesía costumbrista y triste a lo «Penélope» de Serrat. Yessica, al contrario, un auténtico e inolvidable episodio nacional digno del mismísimo «Pérez Galdós».

La comparación entre ambas puede parecer absurda, pero es muy reveladora : una salía en canciones; la otra en sumarios judiciales. Ambas han hecho historia a su manera. «La chica del 17» desde las aceras y portales, Yessica desde el asiento contiguo al poder. Y si alguna vez se cruzaran por Lavapiés, tal vez se mirarían con un guiño de respeto y ee confidencialidad. Ambas habían entendido lo que el resto solo sospecha: que la política y el amor, aunque no suelen caminar juntos, se parecen mucho más de lo que uno se cree y, que en ambos casos lo importante no es cómo, ni dónde, ni cuándo te has subido al tren, sino en que estación te deja o tú te apeas.

