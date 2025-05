Anián Berto: ‘Sobrecarga en Moncloa, ya no lo soporta el plomillo’

Es opinión generalizada; ‘ ¿Qué más puede ocurrir con Sánchez ?’. La secuencia de despropósitos es interminable, desde Filomena hasta El Apagón, pasando por terremotos, volcán, tragedia en el levante valenciano o, la estrella, el virus chino que aún se desconoce si llegó de China o de algún despacho lejos de Asia (qué no de laboratorio) con intenciones progres de dominio humano. La regleta se está calentando

Y claro, ocurrió lo que nunca se produjo: España a oscuras. Toda la Península Ibérica, apagón generalizado, se cayó el sistema y el país a perder, sufrir y a callar. Eso sí, en esta ocasión nadie salió al balcón a aplaudir, sólo los más acomodados, y conociendo a este gobierno, corrieron las cortinas para tomarse unos cubatas, al aire libre y a ver qué pasa, mientras muchos sintieron miedo en un tren paralizado, un ascensor inmóvil o mirando la vitrina del negocio cargada de forraje, incluso mirando la pantalla del ordenador boquiabiertos, la caja registradora sin registrar o el bolsillo casi desvalijado. Sin embargo, el dinero en efectivo sí sirvió, y por ello se hizo acopio de víveres y agua, por si acaso

Eso sí, cómo siempre es la ciudadanía la solidaria, la que soporta y la sacrificada. Mientras ‘el comité de expertos’, que no existió, se preguntaba que decir y cuándo, para sostener las críticas, los escrutinios y la inquietud de la gente y la prensa no al corriente. Así se convirtió otra vez en el día, y parte de la noche, en la nueva jornada de los transistores. Un pais apagado, que gracias a la radio a pilas y los profesionales al micrófono, fueron informando a la población, hasta después de más de seis horas, que Pedro Sánchez apareció para decir que se ha ido la luz y que no sabía quién pisó el cable, pero que localizará al culpable, o en su defecto a la averia

Hay quién señala que lo mismo ni Red Eléctrica, ni otras investigaciones o la caja negra de la suministradora, dará con la justificación del histórico corte de suministro. Es probable que, cómo Gila, habrá que gritar cerca a los protagonistas: ‘…Alguien por aquí ha matado a alguien?’, ‘Hay algún asesino por aquí?’

Sí, porqué se especula alrededor de las sobrecargas de enchufes en Moncloa, tantos que ya no los soporta el plomillo

Lo cierto es que España volvió a replegarse, a plegar y recogerse a dos velas, poniendo el grito en el cielo y con la esperanza de que ‘Dios nos deje cómo estábamos y confesaos’. Una prueba más superada, experiencia que sólo ha vivido esta generación, aunque por lo visto este planazo puede repetirse, y es probable, ya que esto de las agendas globalistas organizadas por los progres no se resignan a practicar con gaseosa, cómo cualquier otro experimento, sino ellos, ellas y elles, van al meollo de la cuestión. Qué hay que cargarse pantanos, pues pantanos abajo, qué las nucleares suenan mal, nucleares derrumbada, que los coches en Pekin contaminan, pues aquí en el Mediterráneo o en la Montaña del Pico del Teide también. Así que, le colocamos una batería de litio más grande que un colchón de matrimonio y así solucionamos el problema, ah y de paso la economía de unos pocos magnates, espabilados y poderosos del mundo, a costa de nuestros trabajadores, industria, campos, agricultura y pesca. No convencen, ni es de sus intereses, pero algún día el plomillo volverá a saltar, por sobrecarga y calentamiento extremo, y debido a enchufes no compatibles con la regleta que tiene límites de voltaje, cómo el cerebro humano, que comienza a fatigarse de los infinitos cortocircuitos de este gobierno, los chispazos de los ministros y la mecha de sus socios

Anián Berto (R)

Periodista-escritor