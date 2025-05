Manuel del Rosal: «Fútbol 3, soberbia 2»

Decía Santiago Bernabéu que la camiseta del Madrid se podía manchar de barro, de sudor; incluso de sangre, pero nunca de vergüenza. En la final de la Copa del Rey se manchó de vergüenza.

Sabedor de la carencia de fútbol del Madrid, su presidente en connivencia con el entrenador, idearon una nueva táctica futbolística: recurrir al milagro poniendo velas a Dios y al diablo, adobadas con saumerios al mago Joao Benita, al vidente Rappel y a las meigas; al tiempo que amenaza a los árbitros, a La liga y a la FEF,

Hasta unas horas antes de comenzar el partido, Florentino amenazó con no presentarse en La Cartuja si no cambiaban a los árbitros designados, para de inmediato rectificar en un ejercicio de soberbia de manual, soberbia que Florentino se tuvo que tragar y que ha contagiado a sus jugadores que, como niños que han perdido su juguete, dedican todas sus energías y poco juego a protestar todo aquello que no les beneficia, en algunos casos incluso insultando al árbitro y, como pasó con la camiseta blanca, manchándola de vergüenza y de ignominia.

El Madrid de los últimos años, carente de juego futbolístico, se dedica a arrear a la brava emulando el grito de Belauste a Sabino en el año 1920 frente a Suecia: “Sabino, a mí el pelotón, que los arroyo”

En el segundo tiempo, ganando el Barcelona 1 a 0, el revulsivo de Mbappé y el empuje a la brava de todo el equipo, lograron remontar. Esto duró 20 minutos. El Barcelona, fiel a su estilo y con un pase delineado por el niño Lamine a Ferran, ante el que Rüdiger quedó tronchado, igualó. Koundé, ese lateral que cada día sorprende con algo inédito recibió un regalo de Modric que ya no le alcanza y otro de Courtois que, en vez de estirarse, se dejó caer, para establecer el 3 – 2 definitivo. El resto del tiempo, unos minutos, lo dedicaron los madridistas a insultar al árbitro, a tirarle cubitos de hielo, a llamarle hijo de p,,, y a lamerse las heridas provocadas por haberse olvidado de que, en el fútbol, como en todo en esta vida, además de correr, hay que correr con inteligencia.

Si Santiago Bernabéu levantara la cabeza…

MAROGA