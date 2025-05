Pedro Manuel Hernández López: «España «apagada» y el Gobierno «desenchufado»

Pedro Sánchez afirmó en directo y a través de la Cadena SER –sin descartar ni tampoco confirmar nada– que […]: << el apagón eléctrico que se inició hoy a las 12: 33,16, hora de España, (una menos en Canarias) y que ha afectado a toda la España peninsular y Portugal, no ha sido motivado por ningún «ataque cibernético» sino, a unas posibles , fuertes y bruscas oscilaciones del fluido eléctrico, causadas por «raros fenómenos atmosféricos», tales como, la «vibración atmosférica inducida…» >>. ¿Dónde están esos 12 GW (Gigavatios) que han «desaparecido» –por arte de biribirloque– del sistema en apenas 5 segundos por un posible «fallo técnico» y que equivalen al 60 % de la demanda del país en ese momento? Lo raro y lo más llamativo de esa mega «desaparición fantasmal» de GW del sistema de la Red Eléctrica y de su consiguiente macro apagón eléctrico, es que Sánchez, aún no le haya echado la culpa de todo lo ocurrido a Alberto Núñez Feijóo y a su partido, como es normal y siempre nos tiene acostumbrados, cuando algo falla en España.

¿Cómo y por qué se ha olvidado mencionar en sus comparecencias que Repsol avisó hace cinco días a varios de sus grandes e importantes clientes de «una grave e inesperada parada» (backhout energético) debido a problemas técnicos con el suministro eléctrico ajenos a la empresa?» Por tal motivo, las entregas de producto en su refinería de Cartagena quedaban –desde ese mismo momento– todas suspendidas hasta que dicho incidente estuviese resuelto completamente.

Parece ser que este «ibérico» apagón eléctrico ha llevado aparejado otro gran apagón «informativo y «político»–si cabe, de mayor calibre– por parte del presidente Sánchez y de su Ejecutivo. Su esperada y muy necesaria primera comparecencia para informar y tranquilizar a los casi 50 millones de españoles — programada en un principio, para las 16:30 horas– no lo fue hasta las 18: 00 h. No es de extrañar, su impuntualidad. Esta, como otras muchas de sus «virtudes», las lleva grabadas en su ADN, como le respondió el escorpión a la rana –en la fábula de Esopo– después de clavarle su mortal aguijón : «Es mi naturaleza».

Sin descartar nada, tampoco aclaró nada, sobre las posibles causas. Eso sí, ha dejado meridianamente claro que el Gobierno está en contacto con la OTAN, lo cual no descarta, e incluso, reactiva la primera hipótesis, esa, que figura desde el principio en la mente de la mayoría y, que casi con toda seguridad, podría haber sido motivado por un posible «ataque cibernético» en toda regla. Aunque, si lo ha sido –conociendo del pie que cojea nuestro Gobierno– jamás lo sabremos. Mientras millones de españoles se quedaban atrapados e incomunicados sin luz, sin moviles sin Internet, en trenes, tranvías, gasolineras, cajeros automáticos e incluso en supermercados donde no podían comprar nada, el Gobierno entero seguía atrapado en su incompetencia. Esta ha sido la peor crisis energética de nuestra historia gestionada con mucho silencio, mucha desidia y más arrogancia. Ni durante los difíciles años del duro y nefasto periodo autárquico franquista se llegó a vivir algo parecido. Hoy falló la electricidad, pero ya hace varios años que viene fallando la política del Gobierno. La luz se apagó en nuestras calles, pero la ceguera politica ya lleva años instalada en el poder. Un Estado que se precie de moderno, progresista y democratico no puede estar gobernado «por» ni depender «de» dirigentes incapaces de preveer y resolver lo evitable e imprevisible.

El 16 de noviembre del 2021 –en un articulo publicado en Periodista Digital y al que titulé «¿Nucleares…? ¡Sí, gracias!»– la ya entonces ministra de Defensa austríaca, Klaudia Tanner, predijo que «existía una alta probabilidad y un elevado riesgo (casi del 100%, en los próximos cinco años) de que se produjera un grave “backout energético” (apagón eléctrico) que afectaría masivamente, no solo a Austria, sino al conjunto de la Unión Europea y parte del mundo». El gran «apagón» de ayer, aunque no fue–gracias a Dios– tan extenso como ella vaticinó, si fue muy importante para la Península Ibérica y parte del sur de Francia.

A las declaraciones de la ministra austriaca de Defensa, la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno de Sánchez y ministra de Transición Ecologica –hoy vicepresidenta de Competencia de la Comisión Europea– Teresa Ribera, afirmó que se descartaba “rotundamente” el riesgo de “blackouts”(apagones eléctricos) en nuestro país, ya que España es una especie de “isla energética al no tener demasiadas conexiones con el resto del continente ha tenido que desarrollar e instalar una «gran potencia eléctrica» que la hace poco dependiente del suministro energético exterior, excepto por la interconexión subterránea con Francia(1.400 MW) y del gasoducto con el Magreb.

Aunque ayer compareció en persona antes de entrar al parlamento en Bruselas y aseguró que «no se podía confirmar ningún ciberataque», se olvidó de lo que ella misma afirmó en noviembre del 2021 y de lo que dijo su «jefe Sánchez» — «el puto amo», como le llamaría el ministro de Transportes, Óscar Puente– el 15 de septiembre del 2022 en su comparecencia en el Senado: […] » no va haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano ni ninguna de esas escenas apocalipticas apocalípticaque evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y de la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes». ¡Gran papel el de las hemerotecas!, como ya hemos reiterado en varios articulos para, dejar con las vergüenzas al aire, a los pitonisos Sánchez y Rivera que se atreven a insultarnos con sus malditas profecías.

El 28 de abril no solo se fue la luz. También se apagó la confianza de millones de ciudadanos en quienes deben prever, proteger y liderar. Millones de ciudadanos en la Península Ibérica se quedaron a oscuras durante horas. El caos fue generalizado. ¿La respuesta del Gobierno…? Tardía, confusa y, en la mayoría de las veces, casi inexistente.

Durante las primeras horas del apagón, mientras cundía la confusión en hospitales, aeropuertos y estaciones de tren, el silencio oficial fue atronador. No hubo mensajes de calma, protocolos de emergencia bien articulados ni una comparecencia urgente de las principales autoridades. Hubo, eso sí, múltiples rumores, especulaciones en redes sociales y una sensación creciente de total abandono. Porque lo que ha fallado hoy no es solo una red eléctrica: ha fallado un modelo de gestión que desprecia la preparación, la anticipación y la responsabilidad. Y lo que está en juego no es solo nuestra comodidad, sino nuestra seguridad, nuestra autonomía y nuestra dignidad como ciudadanos.

No podemos permitir que el episodio de hoy caiga en el olvido a golpe de titulares de coyuntura o de campañas de imagen. La oscuridad de este 28 de abril debe servir como un faro de advertencia: o cambiamos radicalmente el modo de gestionar lo esencial, o el futuro será todavía más incierto y peligroso.

Lo que hoy ha fallado no es la «electricidad»: han fallado el Gobierno y sus socios, una vez más .

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.