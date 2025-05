Rafael López Charques: «Misterio»

Según el diccionario de la RAE misterio es “una cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar”.

Leyendo esta definición de la Academia nos hemos quedado reflexionando, y hemos llegado a la conclusión de que nuestro país es un misterio, pues es evidente que no se puede comprender o explicar lo que pasa en él.

De la citada circunstancia, los verdaderamente perjudicados somos los ciudadanos de a pie. Como nos mantienen en la ignorancia, todo realmente es un misterio para nosotros, nunca sabemos cómo van realmente las cosas, y en consecuencia lo que debemos hacer, salvo una osa, que es que debemos echar cuanto antes a los que actualmente nos mangonean, por el bien de todos. Esto último es lo único de lo que estamos realmente convencidos, y estamos dispuestos a hacer lo necesario para conseguirlo. Tenemos presente el viejo dicho “vida por vida primero es la mía” ·

El primer misterio con que nos encontramos es saber quién realmente manda en nuestro país. Teóricamente es “cum fraude”, pero diversos hechos nos hacen pensar que estamos en un grave error, que quienes de verdad mandan son los jefes de los separatistas catalanes y vascos. Cuando quieren algo, por perjudicial que sea para el resto de España, tarde o temprano la consiguen. Eso es mandar.

Nuestro no querido líder no acudió a la entrega del premio Cervantes. ¿Razón? Otro un misterio, pero creemos que siendo el acto de que se trataba, debería haber acudido. La única explicación que encontramos es que como se sabía que iban a acudir los reyes, él prefirió no aparecer, para no quedar relegado a un segundo puesto.

Según todas las noticias, tampoco asistirá al funeral por el papa fallecido. Nos parece raro, y como no han dado explicación alguna, solo nos queda afirmar que es otro misterio. Tienen anunciada su asistencia personalidades de todo el mundo, tanto jefes de estado como de gobierno. Naturalmente nuestros reyes si asistirán, pero “cum fraude” no. No ha dado un motivo ni una explicación de su comportamiento, simplemente nos ha servido un misterio más para añadir a la lista. Tratando de encontrar un motivo pensamos que podría ser que, al asistir nuestros reyes, no sería la primera figura española. También es posible que pensase, suponiendo que piense de vez en cuando, que sería uno de tantos entre todos los mandatarios de los muchos países que acudirán, En otras palabras, sería uno más del montón, y eso no se lo permite su orgullo.

Según nuestro jefe “la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices”. Soltó esta frase y se quedó tan fresco. ¿Qué matices puede tener? Otro misterio más, pues a nuestro modesto entender, la Constitución está para cumplirse, no para retorcerla tratando de darle el enfoque que más nos convenga.

Nos asegura que se alcanzará el porcentaje de gasto militar propuesto por Europa, sin subir impuestos, sin disminuir la inversión del estado en bienestar y sin aumentar el déficit público. Una de dos, o eliminará todo el gasto público innecesario, suponiendo que le dejan los que le mantienen en su sillón, algo totalmente impensable, o se producirá un milagro. Conclusión, nuevo misterio.

Siempre creímos que “la democracia es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. Pregonan que nuestro país es una democracia, pero quieren modificar el derecho de asociación para poder proceder a la disolución de las entidades disidentes de la memoria histórica oficial que ellos mismos han impuesto. ¿No es una contradicción’

Conclusión, en este país todo son misterios.