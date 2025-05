José Manuel García Albarrán: «El Óbito Papal y el ‘apagón neuronal’ gubernativo»

Cuando aún tenemos muy reciente la pérdida del máximo Pontífice Francisco, también llamado el ‘Papa de los pobres’, óbito del que hemos tenido sobrada información diaria por todas las cadenas televisivas, incluida la TV-Sánchez ‘como no podría ser de otra manera’, en agradecimiento, a título póstumo, a las audiencias concedidas a varios miembros de su gabinete y la que le concedió Ud. mismo, haciendo especial mención al cargo nada despreciable, que le otorgó a dedo y que actualmente ocupa en Roma la ex Ministra de Educación -Isabel Celaá- como Embajadora de España en la Santa Sede (20.000 €/mes, con casa y servicio doméstico gratuito incluido) Sí… esa misma que puso en marcha la LOMLOE o ‘Ley Celaa’, y que dijo la ‘chocante’ frase: “No podemos pensar, de ninguna de las maneras, que los hijos pertenecen a los padres”Aquella misma Ley que ‘premia’ al mal estudiante pudiendo pasar de curso hasta con 3 asignaturas pendientes, aquella que eliminó la referencia al castellano como ‘lengua vehicular’ de la enseñanza en todo el Estado o aquella que redujo o eliminó los Centros de Educación Especial con la oposición de los padres con hijos que no se pueden integrar en una enseñanza colectiva.

Pero lo más llamativo, según se ha podido saber es que -Pedro Sánchez- en su visita oficial en octubre de 2011 no se libró de recibir un buen ‘tirón de orejas’ del Papa Francisco, quien en un tono duro y durante ocho minutos que fueron grabados y en presencia de 6 miembros de su gobierno y de su ‘queridísima’ Begoña le dijo:

“Las ideologias sectarizan”recordándole que había que “construir la Patria con todos y no vale refugiarse en lo que fue hace 50 ó 100 años.” Y siguió diciéndole… “Siempre se encuentran coartadas disfrazadas de restauracionismo o modernidad para que la patria sea lo que yo quiero, y no lo que he recibido y tengo que hacer crecer libremente”. Y terminó advirtiéndole que: “Una de sus misiones era ‘consolidar la Nación’ y que eso también significaba ‘cuidar la nación’ como organismo de leyes, de modos de proceder, de hábitos”.

Una vez hechas estas advertencias finalizó con la siguiente recomendación, que más sonó a imposición: “Transmita a los miembros de su Parlamento lo que piensa el Papa de esto”.

¿Recuerdan ustedes que lo hiciese? No, verdad.

Creo que lo pudo decir más alto pero no más claro y directo aunque esto lógicamente no ha trascendido gracias a los ‘medios amigos’ que solo ofrecieron imágenes de ‘la pareja’ ambos sonrientes al lado de un Papa circunspecto y serio.

Sin pensar mal… ¿Será esta la razón oculta por la que no quiso asistir a su funeral?

Claro que para comportarse como lo hicieron sus representantes -Felix Bolaños, Maria Jesús Montero y Yolanda Diaz- mejor que no hubiesen ido porque pasaron ante el féretro sin persignarse ni inclinarse como signo de respeto, aunque el colmo de la falta de tacto, respeto y educación llegó cuando ambas vicepresidentas vestidas de riguroso luto, decidieron hacerse sonrientes un ‘selfi’ durante el acto del entierro del Pontífice y rodeada de autoridades de otros países. El señorío, la educación, el protocolo y las formas hay que extremarlas cuando se va en representación del gobierno de España. No les parece ¡señoras!

Sorprendente es que en sus 12 años de pontificado el Papa Francisco no haya visitado España habiendo podido visitar 66 países, incluido nuestro vecino Portugal y aún más asombrosa es la razón que argumentó en su día para no hacerlo: “Pidió aparcar las ideologías”y dijo que “vendría cuando haya paz»

¿A que paz se refería Francisco? A la Paz de Cuba, Brasil, México, Nicaragua, Perú, Ecuador, Nicaragua… que si visitó… ¿?

Al parecer uno de los motivos de fricción en las relaciones con Sánchez fue la disparidad de criterio sobre la ‘resignificación’ del Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos) y la exhumación de Francisco Franco y posterior deseo de la familia para la inhumación en la Catedral de la Almudena, decisión que el Papa consideró de estricta incumbencia familiar.

En fin, no deja de llamar la atención que un grupo de políticos y sus adláteres cuyas creencias religiosas distan mucho de acercarse, no ya al Catolicismo sino al mismo Cristianismo, hayan ido ‘a fotografiarse’ en repetidas visitas con el Santo Padre cuando en su propio País practican una Cristianofobia y bajo el ya manido mantra del ‘franquismo’ no cejan en su empeño de ordenar la destrucción de cruces que en numerosos pueblos y montes de España recuerdan a los muertos -de los dos bandos- víctimas de la fratricida guerra civil y de sus prolegómenos, lo que más parece ser una actitud cristiano fóbica que ellos disfrazan para apoyar a la ideología subjetiva y partidista de la mal llamada ‘memoria democrática’.

Cuando finalizaba este artículo surgió un imprevisto que no me permitió seguir escribiendo… ‘el Apagón’. Por minutos no me quedé atrapado en el ascensor.

Quien me iba a decir que luego me alegraría de subir los 162 escalones hasta mi piso con lo que puse a prueba no solo mi resistencia física sino la capacidad que tenemos los seres humanos para aguantar y ‘afrontar’ las situaciones adversas.

Tras el desconcierto y la incomunicación que produjo ‘el Apagón’, ya que los teléfonos tanto el fijo como los móviles se convirtieron en ‘trastos inútiles’ llegué a la conclusión que todos los aparatos que tengo en casa dependen de este mundo informatizado, electrificado y maravilloso que nos están intentando vender como el “Mundo feliz” de Aldous Huxley.

¿Se imaginan un parque automovilístico totalmente electrificado? Maravilloso ¿No?

Pero sí grave ha sido tener paralizado el País de 8 a 13 h. y con ‘secuelas’ durante no menos de 48 a 72 h., más grave es la respuesta del Presidente que compareció 6 horas más tarde para decir algo así como que “se habían fundido los plomos” y en la siguiente comparecencia ‘mucho más clarificadora’ informó que “en 5 segundos se perdieron 15 Gigavatios” razón por la que se quedó en tinieblas todo el País, con lo que el ciudadano medio se quedó mucho más tranquilo.

La desfachatez y la prepotencia unida a la falta de pudor y vergüenza una vez más ha puesto de manifiesto su ‘apagón neuronal’ interesado, porque sin ninguna duda usted y su gobierno no tendrán la culpa, la pena es que esta vez no se la puede echar a la derecha-ultraderecha pero no importa ya tienen culpables… “las distribuidoras privadas”.

Vergonzosa una vez más la actitud de usted, su Gobierno y respuesta de la máxima responsable -la Presidenta de la Red Eléctrica Beatriz Corredor- (ex ministra socialista de vivienda) que fue colocada a dedo por usted y cobra 546.000 €/año sin asumir ninguna responsabilidad ni piensa dimitir.

Por cierto ¿Quien va a pagar los 1.600 millones € de pérdidas?

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado