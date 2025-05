Pedro Manuel Hernández López: «El 2 de mayo del 2025: ¡la gran «vergüenza» nacional! «

La despótica reciente actitud del Gobierno de Sánchez vetando oficialmente el tradicional y milenario desfile castrense –conmemorativo del alzamiento nacional contra el francés invasor, el 2 de mayo de 1808– en el Madrid del 2025, ha generado una serie de polémicas inquietudes y críticas, no solo por su falta de apoyo a una de las festividades más emblemáticas de nuestra historia, sino también por la percepción de un desdén hacia nuestras tradiciones y valores patrios. Este 2 de mayo no ha sido un día de orgullo colectivo ni de unidad nacional, sino un día marcado por la omisión, el desinterés, la venganza, la división y la incapacidad de un Gobierno que –en lugar de reafirmar el espíritu de la nación– ha decidido darle la espalda a lo que muchos consideran un pilar básico y fundamental de nuestra historia e identidad como país.

El 2 de mayo, esa jornada historica conmemorada como la resistencia del pueblo madrileño –en representación de toda España–, es mucho más que un mero episodio de nuestra historia. Es todo un símbolo de lucha, de sacrificio y de la unidad de los españoles frente a un enemigo común. Y que –por una vez, gracias a Dios– este enemigo no es ni el fascista Franco, ni el PP de Aznar, Rajoy o Feijóo. Es, sin lugar a dudas, una fecha , que ha sido –desde hace más de dos siglos– celebrada con fervor y respeto a lo largo de muchas generaciones, uniendo a todos los españoles en una sola España -indivisible y única-con independencia de su ideología, credo religioso o región. Este año, la celebración de «nuestra» Fiesta Nacional ha sido recibida con gran desdén por parte del Gobierno que ha decidido, de motu propio, no respaldar un acto que es el mejor símbolo, con diferencia, de lo que somos como nación.

Desde el principio, la postura del Ejecutivo sanchista frente a la fiesta del 2 de mayo ha sido insostenible. En lugar de hacer del desfile una manifestación de unidad nacional, de respeto y de orgullo por nuestra tradición e historia, el Gobierno ha demostrado una actitud displicente restandole importancia a la celebración. La falta de un desfile oficial en Madrid– el epicentro nacional de aquel epico levantamiento contra los invasores «gabachos»– es una clara muestra de una estrategia narcisista que se aleja de los intereses del pueblo español. Un Gobierno que debería ser el principal defensor de nuestra unidad y nuestras tradiciones, opta por no dar el respaldo institucional que esta fecha merece.

Al mismo tiempo, es esencial subrayar la contradicción de una Administración que, por un lado, se dice progresista y democrática, pero por otro, decide no fomentar la participación de la ciudadanía en eventos que deberían ser el reflejo de la unión del pueblo. La festividad del 2 de mayo ha sido históricamente un acto que involucra tanto a las instituciones como a los ciudadanos, ya que es un recordatorio de nuestra capacidad de resistencia y de nuestra identidad como pueblo. Al negarse a respaldar este tipo de celebraciones el Gobierno, no solo renuncia a una tradición, sino que también despoja a los ciudadanos de la posibilidad de celebrar su historia de manera colectiva.

La falta de un evento institucional de gran escala no es solo un acto aislado. Es una muestra más de un Gobierno que, con demasiada frecuencia, minimiza, elude o trata de destruir los símbolos nacionales. En una era en la que las identidades nacionales son puestas a prueba y los valores tradicionales son cuestionados, la postura adoptada por el Gobierno de Sánchez refleja una desconexión alarmante con el sentir del pueblo. Cada vez más, parece que en lugar de fomentar un sentido de pertenencia, el Ejecutivo prefiere fomentar una narrativa de división y desmemoria histórica alimentada por el odio y la venganza.

Este desprecio hacia el 2 de mayo también resulta especialmente preocupante, cuando se observa en el contexto general de otras festividades nacionales en las que el Gobierno muestra una actitud mucho más complaciente. En momentos de crisis o de tensiónes políticas, el Ejecutivo parece ser muy diligente en buscar el apoyo de grupúsculos separatistas y otras fuerzas que minan la cohesión de la nación. Sin embargo, cuando se trata de rendir homenaje a aquellos que lucharon por la unidad del país, la respuesta es siempre la misma: un silencio absoluto e incómodo.

No podemos olvidar que el 2 de mayo no es solo una fecha para recordar el pasado, sino para proyectar una imagen de unidad, solidez y resiliencia para el futuro. Los españoles han demostrado a lo largo de los siglos su capacidad para resistir y superar todas las adversidades, y este dia representa la continuación de esa noble y ancestral tradición. Al despojar de importancia este evento, el Gobierno no solo está fallando en rendir homenaje a los héroes de la resistencia madrileña, sino que está renunciando a su responsabilidad de mantener vivo el espíritu de unidad que ha caracterizado a nuestro país durante generaciones.

Es cierto que, como sociedad, debemos ser capaces de reflexionar y adaptarnos a los nuevos tiempos. Las celebraciones deben evolucionar, pero no a costa de borrar o minimizar lo que nos ha hecho fuertes como nación. El 2 de mayo no es una festividad anacrónica; al contrario, es un recordatorio de nuestra historia, un punto de referencia para las generaciones venideras. Al hacer de este día una fecha huérfana de celebraciones oficiales, el Gobierno está contribuyendo a una pérdida de identidad que puede tener repercusiones mucho más allá de un simple acto de omisión.

Además, la falta de atención y respaldo a esta festividad del 2 de mayo refleja una tendencia más amplia en la política actual del Gobierno, que parece centrarse cada vez más en complacer a grupos minoritarios que cuestionan la unidad de España, mientras que las tradiciones compartidas por la mayoría quedan relegadas. En lugar de fomentar un ambiente de respeto y celebración de la diversidad cultural de España, el Gobierno ha optado por silenciar aquellos elementos que, aunque puedan parecer incómodos para algunos, son esenciales para la cohesión de todos los españoles. Este desdén hacia nuestras tradiciones pone en peligro la estabilidad social y política de nuestra nación, ya que erosiona los lazos que nos unen como pueblo.

El presidente Sánchez, la ministra de Defensa y su equipo parecen haber decidido que la unidad nacional y el respeto por la historia son solo palabras vacías. Su actitud ante el 2 de mayo es un claro reflejo de un Gobierno desconectado de la realidad del pueblo español, incapaz de entender que la falta de un simple desfile oficial es una afrenta directa a la memoria colectiva de nuestro país. Sánchez, sumido en sus cálculos políticos de continuidad en el poder, ha optado por restar importancia a una de las fechas más emblemáticas de nuestra historia, mientras que Robles, –la ministra de Defensa– en lugar de honrar a quienes lucharon por la libertad y la unidad, prefiere ignorar la importancia de las tradiciones y valores que nos definen. En resumen, un Gobierno que abandona sus raíces y su historia no solo traiciona el pasado, sino que pone en peligro el futuro de la cohesión nacional.

El 2 de mayo debe ser un día de reflexión y orgullo nacional. Debería ser un día para recordar que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia, el pueblo español ha sabido mantenerse unido frente a la adversidad. Y, sin embargo, este año, el Gobierno sanchista ha puesto en evidencia su falta de ética y

compromiso con estos valores, prefiriendo una actitud distante, desconectada y, lamentablemente, errónea.

En lugar de ignorar o restar importancia a nuestra historia y tradiciones, es fundamental que los gobernantes se comprometan a promover una visión de unidad, a ser los primeros en celebrar lo que nos une como nación. El 2 de mayo debe seguir siendo una fiesta eminentemente nacional para todos los españoles, pese a que el Gobierno ha vuelto a fallar en su ineludible deber de ser el garante absoluto de esta deseada y necesaria unidad.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.