Victor Entrialgo: «Traducción del apagón»

Acabamos de comprobar que la idolatría de la tecnología es una creencia errónea. Se ha visto que el día que pete todo no volveremos a donde estábamos, sino a Atapuerca. ¿Qué clase de hombre necesita de todos estos artilugios, de toda esta parafernalia para vivir? Evidentemente sólo puede ser un ser insuficiente.

Le puede pasar a cualquiera pero cuando sobreviene una pandemia, un terremoto, inundación o un apagón y el presidente de la Nación tarda seis horas en dar la cara para tranquilizar al personal, como en la Dana, sigue sin dar explicación y una vez más no dimite, es que estamos en manos de un gobierno de ineptos e incompetentes que en su huida hacia adelante no sacan al ejército porque no les dejan sus socios y se van porque es tanto lo que tienen que tapar, que no pueden.

Ministros cuyas caras de cemento serviles y demudadas contemplan cómo va cayendo el amo y hablan, al día siguiente de un apagón, en un Consejo de Seguridad Nacional, de tortillas «con cebolla o sin cebolla» mientras seguimos sin saber nada y son miles los políticos, ceos, directivos, consejeros que llevan a cabo su labor en el sector eléctrico, muchos despues de salir de la política, con una registradora de la propiedad al frente de Red eléctrica. Es el «principio de idoneidad». «En España el apagón es imposible. Tenemos el mejor sistema del mundo y muchas tecnologías para evitarlo», dijo hace poco, en televisión. Quizás se refería a las linternas, la radio y las pilas.

Saltaron los plomos y nadie sabe o quiere dar ninguna explicación, aunque las empresas ya se lo habían advertido al gobierno. Hay un déficit estructural energético como el otro de grande, que cualquier día volverá, mientras la izquierda perroflauta en sus colchonetas de yoga hace brindis al sol y al aire, cierra nucleares, destruye presas y centrales térmicas y lo que hay no lo pone en coordinación.

Ya no son las idas y venidas en Barajas, Sans, Atocha, Santa Justa, estaciones de tren, tráficos colapsados, trenes evacuados con una tranquilidad ejemplar, respiradores de los hospitales y equipos médicos, atrapados en los ascensores y mayores e incapacitados aislados, cinco muertos, rabia contra el gobierno y Radio Nacional transmitiendo en solitario como si fuera Aló Venezuela. Y una pregunta inocente sobre las cifras de paro que siguen aumentando ¿adonde iba un lunes con maletas tantísima gente?

Heiddeger y Ortega las dos mejores cabezas del siglo XX, debatieron sobre técnica y tecnología. El primero consideraba que «la acción humana es incapaz de poner fin inmediato al peligro que representa la esencia de la tecnología». Y Ortega consideraba a la tecnología, hoy convertida en creencia, como una ortopedia para adaptarse al mundo. Porque una cosa es ser un usuario y otra un «idiólatra».

Buscando soluciones tecnológicas van apareciendo nuevas servidumbres mientras ayer, el prestidigitador salió y dijo que fue magia. Que la energía «desapareció». Que no se descarta ninguna hipótesis, que es lo que dicen cuando no tienen ni idea. Ni siquiera que hayan sido los extraterrestres.

A pesar de haber sido advertido al presidente, al que se la ha ido la mano con el tinte dejándole un aire de cantinflas, sale por fin y dice, como siempre, que no tiene respuestas sino preguntas que curiosamente tiene que responder él, que irán hasta el final del principio de su incompetencia y desvía la responsabilidad patrimonial del Estado, que en ésto es un artista, a las compañías, incluída Red eléctrica en la que tienen mayoría.

La idolatría de la tecnología y la inmediatez sólo puede ser la creencia errónea de un hombre insuficiente, como el que los españoles tenemos al frente del gobierno. La jornada de ayer sirvió para muchas cosas, la conveniencia del dinero en efectivo, la austeridad, el kit de supervivencia que incluya libros, que no se apagan, pero sobre todo para mostrar que la serenidad, solidaridad y comportamiento ejemplar de los españoles está infinitos años-luz por encima de su gobierno que no están para garantizar el suministro y con él la libertad, ni para evitar y solucionar los apagones. No tienen tiempo porque están salvando el Planeta.

Mientras tanto, una pandemia con cientos de miles de muertos, un terremoto, una inundación, un apagón, y todo sin explicación. Españoles de bien: ¿Esperaremos al Tsunami para echar a Pedro Sanchez?

Víctor Entrialgo