Manuel del Rosal: «¿Tenemos nosotros los ciudadanos responsabilidad de lo que está sucediendo en España?»

En España las interconexiones sinápticas de los ciudadanos patinan ostentosamente. Es la única explicación que le encuentro a la aceptación de todo lo que nos está pasando con una resignación impropia de ciudadanos libres que poseen la libertad de votar para cambiar o, al menos, intentar cambiar las cosas.

Si usted quiere tomarle el pulso a la situación mental de un país, basta con que acuda a una farmacia y recabe información sobre el estado mental de sus clientes en base al consumo de ansiolíticos, antidepresivos, opiáceos, tranquilizantes y somníferos. Naturalmente necesita de la colaboración del farmacéutico o farmacéutica; puedo asegurarle que no todos se prestan a ello. Yo, debido al trabajo como delegado de una multinacional norteamericana que desarrollé durante 30 años en Castilla La Mancha, dispongo de esa colaboración. El consumo de los medicamentos mencionados es estratosférico y no mencionamos el consumo de drogas ilegales donde España es la campeona de Europa en consumo de cocaína y consumo de alcohol, siendo la tercera en consumo de hachís. Este consumo empezó a salirse de madre durante el Covid y se fue acentuando – información de la farmacia – hasta llegar a la situación actual a la que podemos llamar como que los ciudadanos nos desayunamos, almorzamos y cenamos sustituyendo el pan, como acompañamiento, por esos medicamentos y drogas. Si preguntamos a un psiquiatra nos dirá que su consulta más parece una consulta de atención primaria que la de una especialidad, debido al número de pacientes que se arremolinan en su sala de espera. Y, claro, el raciocinio y la reflexión que debe anteceder a toda decisión antes de tomarla, no las hacemos, o los hacemos mal debido a que nuestras meninges patinan atiborradas de fármacos y drogas. Y eso que tenemos entre elección y elección, cuatro años para razonar y reflexionar.

Lo primero que debemos reconocer es que el Covid, no solo nos dejó secuelas físicas, también mentales y estas en mayor cantidad y más difíciles de erradicar.

Cuatro años son más que suficientes para haber analizado si nuestra decisión de voto fue la correcta y, si no lo fue rectificar; pero para ello es necesario hacer un ejercicio mental y, vistos los resultados continuados de las elecciones, solo se puede comprender desde la mirada de mentes distorsionadas que ni ven, ni oyen, ni sienten, ni distinguen entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo ético y lo amoral y que son una y otra vez manipuladas por los mismos con las mismas falacias y promesas. Porque ¿cómo puede explicarse que los ciudadanos permanezcamos impertérritos ante la DANA, el apagón apocalíptico o ante los trenes paralíticos y admitamos las explicaciones de un gobierno que ni siquiera hace un ejercicio de responsabilidad? ¿Fue la pandemia del Covid la causante que arrasó nuestras mentes o es la carga de sustancias farmacológicas alienantes que soporta nuestro cerebro o ambas cosas?

Pero ¿qué es lo que nosotros, los ciudadanos, hacemos durante los cuatro años que separan unas elecciones de otras? Los españoles cada cuatro años votamos; entre votación y votación y durante esos cuatro años, en nuestras mentes se acumulan los pensamientos y los sentimientos: ilusión por lo que pueda venir a solucionar los problemas de España que revierten en solucionar nuestros problemas, rabia por lo que va sucediendo que para nada coincide con lo que los políticos habían prometido, rebeldía provocada por nuestra impotencia ante las injusticias, adaptación resignada a la situación vital que nosotros los ciudadanos vivimos y que, para nada de nada, coincide con lo que al votar esperábamos de quienes ya nos gobiernan; para terminar en la indiferencia y la incertidumbre que nos va a envolver hasta la próxima convocatoria a las urnas. Y así, elección tras elección cada cuatro años, las mismas proclamas, los mismos mítines, las mismas promesas, las mismas falacias y juramentos sobre la Biblia de los que se nos presentan como los únicos que nos van a conducir a un país de cuento de hadas. Y esto es así porque la obra del político consiste en confundir las cosas más lo que están, más de lo que estaban; para así confundir al votante que, elección tras elección, tropieza – tropezamos – siempre con la misma piedra: la esperanza. La esperanza de que con nuestro voto algo cambiará, olvidando que la esperanza es una gran falsificadora y que, como en una de sus obras afirmó Charles Dickens: “Entre las diferentes formas de desesperación hay una, quizás la más lamentable de todas, que se viste de esperanza”

Nosotros, los ciudadanos, que durante cuatro años hemos comprobado que todo se quedó en eso, en esperanzas vanas, desembocando en la desesperación, llegamos al siguiente encuentro ante las urnas ciegos y sordos mentalmente con las luces de la reflexión, la lógica y la razón apagadas por los mismos mensajes torticeros, falsos, manipuladores, falaces de las promesas mitineras y vanas de los políticos que saben que el ciudadano va a introducir el mismo voto en la misma urna cegado por una esperanza traidora y mantenido por unas interconexiones sinápticas hechas puré de guisantes de tanto meterles productos tóxicos que les impide actuar desde el raciocinio. Y así, el voto que fue utilizado por los políticos tan solo para sus intereses bastardos vuelve a sus manos desde las manos de unos ciudadanos que durante cuatro años nos hemos dedicado al postureo y a la resignación del “esto es lo que hay” Y sí a algunos nos ha sobrado tiempo lo hemos empleado en acostarnos muertos de sueño tras ver ¡como no! El Chiringuito de jugones, mientras ellas se iban a la cama tras haber llenado sus vacíos existenciales con Tardear, Y ahora Sonsoles, Fiesta y similares que, respetando los gustos de todos y cada uno, hay que tener muchos vacíos existenciales para llenarlos con esos programas basura que, a lo más que llegan, es a intoxicar nuestras ya castigadas mentes.

Son cuatro años, tiempo más que suficiente para meditar con lo votado y lo recibido por nuestro voto. Son cuatro años desaprovechados por nosotros los ciudadanos y aprovechados, una vez más, por los políticos sin que hayamos tenido la capacidad de la más mínima crítica sobre las decisiones tomadas y echando la culpa de nuestros males a todo lo que se mueve para volver a votar al grito de ¡Viva er Betis man que pierda!

…Y así nos va

MAROGA