Pedro Manuel Hernández López: «El «levantamiento de Madrid», en nombre de España»

Madrid ya se ha levantado y ha gritado: ¡Basta ya!, en una clamorosa y colectiva protesta contra el modelo político de Sánchez y sus valídos. Madrid se ha despertado y ha hablado en nombre de España. Los miles de ciudadanos que, el pasado sabado, abarrotaron la Plaza de Colón y las calles de la capital de España, no solo se manifestaron en contra de la megalómana felonía de un presidente, sino contra una forma de hacer política que está llevando a España a un irrefutable caos y a una alarmante deriva institucional, moral y social . Esa no ha sido una protesta episódica ni, mucho menos, coyuntural . Ha sido un clamoroso y colectivo grito cívico de hartazgo popular frente a una sectaria estrategia de poder que se apoya, por sistema, en la permanente y nociva erosión del consenso democrático, en el desprecio al Estado de Derecho y en la manipulación del relato institucional.

Lo que se está cuestionando en la calle —y cada vez en más en todos los hogares— no es solo la figura de Pedro Sánchez, sino su destructivo y nefasto proyecto político que ha hecho de la confrontación ciudadana su combustible, de la cesión y el chantaje su herramienta de supervivencia y de esa división territorial su eficaz arma de negociación. La manifestación en Madrid no ha sido el fruto de una consigna partidista de los partidos de la «fachosfera»: fue la expresión de una ciudadanía que intuye que, bajo el barniz de la gobernabilidad, esconden un precio demasiado alto: una política basada en la cesión y la fragmentación de España.

En el corazón de las críticas está la normalización de la cesión constante a quienes cuestionan los fundamentos del Estado. La aprobación de «la ley de amnistía» –diseñada a medida para satisfacer las demandas de aquellos que protagonizaron un intento de secesión en 2017–, no representa una apuesta por la reconciliación, sino por la claudicación. No hay ninguna equidistancia posible entre un Gobierno legítimo y un movimiento que vulneró la legalidad democrática. Otorgar impunidad a todos aquellos que pisotearon las normas comunes no solo, deslegitima a los Tribunales, sino que además, siembra la semilla de una futura impunidad política.

A ello se suma la creciente sensación de que el Ejecutivo ha roto la balanza territorial. Comunidades autónomas que cumplen, que no chantajean, que respetan las reglas, ven cómo sus reivindicaciones son ignoradas mientras se priorizan las de quienes amagan con romper el país. Esta política de geometría variable no cohesiona, más bien fractura y separa, aumenta el agravio y alimenta la desigualdad y la desafección. En lugar de unir España, Sánchez la está rompiendo a base de pactos tácticos y de serviles chantajes para seguir en el poder.

Uno de los aspectos más graves del actual ciclo político es la progresiva colonización de las instituciones. Lo que debería ser garantía de neutralidad, se convierte en instrumento de propaganda. El uso del CIS, RTVE o incluso el BOE como útiles herramientas partidistas, no es ni menor ni anecdótico. Es un síntoma de un modelo de poder que confunde el Gobierno (la potestas) con el Estado( la autoritas), la propaganda con la política y la adhesión ideológica con la lealtad institucional.

En una democracia sana, las instituciones no pueden ser satélites del partido en el poder. Deben ofrecer estabilidad, continuidad y confianza. Hoy, esa confianza está erosionada. Y cuando la sociedad percibe que las reglas se reinterpretan a conveniencia se debilita la legitimidad de todo el sistema democrático.

Se trata de una polarización alimentada desde el mismo poder, pues el Gobierno actual ha hecho del enfrentamiento ideológico su principal recurso. En lugar de gobernar para todos, ha optado por dividir para sobrevivir y mantenerse. Al adversario político lo han convertido en enemigo moral. Quien discrepa, es señalado. El debate se sustituye por el insulto. Y en esa lógica de bloques, la política se convierte en una guerra de trincheras donde el diálogo real es nulo e imposible.

Esta polarización no es nada involuntaria ni espontánea, pues está alimentada desde el poder. Es más fácil movilizar desde la confrontación que desde la razón. Pero sus efectos son devastadores: se deteriora el clima público, se rompe la convivencia y se ahoga cualquier posibilidad de pacto. Una sociedad que se enfrenta a si misma, es una sociedad más vulnerable y frágil… Y esa fragilidad es muy peligrosa para todos.

Por todo esto, la manifestación de Madrid no debe verse como una anécdota aislada o una rabieta ideológica, sino como un acto de salud democrática. Es el síntoma de que hay una parte muy significativa de la ciudadanía que no está dispuesta a resignarse, que exige respeto a las reglas, que quiere un Gobierno que no gobierne contra media España, sino «con» y «para» ella.

Frente al relato oficial, que reduce toda crítica a la mera conspiración u odio, esta protesta representa algo mucho más profundo: la defensa de un marco común, de una legalidad compartida y de un horizonte de convivencia. Y si algo debería preocupar al Gobierno es que esa demanda no viene de una minoría airada, sino de una mayoría silenciada.

La manifestación de Madrid es, en el fondo, una advertencia, más que una protesta. No es solo una queja, es un claro aviso de que el modelo político de Sánchez –basado en la supervivencia táctica– tiene límites, que hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a pagar el precio de esa cicatera permanencia a toda costa, que la democracia no es solo sumar votos en el Congreso, sino respetar principios, instituciones y reglas que trascienden una legislatura.

Pedro Sánchez podrá seguir ganando casi todas las batallas parlamentarias. Pero si sigue ignorando el malestar creciente que se expresó en Madrid —y que se reproduce en muchas otras ciudades y rincones del país—, acabará perdiendo la batalla moral, social y política. Y ese precio no lo pagará solo él, lo pagaremos todos y con creces.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.