Manuel del Rosal: «¿Nucleares? Si, por favor»

Se venía avisando. El apagón se venía avisando. Se estaba viendo venir, pero el gobierno que, por siete votos, hace independiente lo que sea, por miles de votos de los amantes de los animales, de las plantas, del respeto al medio ambiente y de todo lo que hable de modernidad y progreso a costa de poner en peligro lo que hace que vivamos a un nivel aceptable, se pliega a las recetas ideológicas que terminan en ismo, como ecologismo. La tan necesaria electricidad, sin la que este mundo permanecería fundido en negro; tiene que ser verde o no ser. Y para eso, este gobierno arrasa las centrales nucleares demostrando que es un gobierno de progresismo – otro ismo – Y, claro, el tinglado montado sobre lo malas que son las centrales nucleares, se les viene abajo llevándose por delante la vida cotidiana de las ciudades y los hogares.

El apagón fue la tormenta perfecta en la que se conjugó la ideología por encima de lo necesario, la ambición de mantenerse en el poder vendiendo a los ciudadanos, un coste milmillonario para satisfacer las estupideces de quienes medran a costa de “la defensa del medio ambiente”, importándole este una mierda y la falsa doctrina sectaria del no a las nucleares para satisfacer a quienes les votan por ser un gobierno ecologista, mientras tiran de aire acondicionado o de calefacción a tutiplén, sin importarles las consecuencias de ese gasto energético de locura y, cuando salen a esa campiña a la que tanto aman, al marcharse, la dejan como un muladar, como un estercolero. Pero, eso sí, van vestidos de color verde para tapar su hipocresía. Son como los sepulcros blanqueados de los que habló Jesús. Pero sí, ya hemos tenido otras tormentas energéticas que las hemos sufrido los de siempre; mientras los políticos responsables de ellas, ni estaban, ni se les esperaba sabedores de que, nosotros, los ciudadanos afectados por esas tormentas, los volveríamos a votar en un ejercicio de ciclópea estupidez trufada de desidia, de comodidad, de necedad y ausentes de esa sabiduría que, solo a los pocos que la poseen, les hace recordar los proverbios: “Dios desprecia a los necios” y “Dios no ayuda a quien no se ayuda a sí mismo”

¿Está la necedad asentada en esta sociedad? ¿Nos ayudamos los ciudadanos a nosotros mismos con la única arma que poseemos frente a los políticos, el voto?

Cuando la tormenta energética que se levantó en España con los locos, desorbitados e incontrolables precios de la luz y el gas, un ministro dijo que para horrar energía él se duchaba con agua fría. A saber, a lo que él llama agua fría. Ese señor ministro debería saber que en España y en aquellos años – recientes años – de escasez energética, había familias que, no solo no podían ducharse con agua caliente, además no podían pagar el recibo del agua fría. Otro apostó por quitarse la corbata como lucha novedosa para combatir el calor. Hace unos años, otro iluminado ministro, nos aconsejó que, para ahorrar en Navidad, comiéramos conejo sin especificar si se refería al conejo de monte o al conejo doméstico. Otro ministro iluminado propuso que, mientras utilizamos el horno, no pongamos la lavadora. Los políticos, hay que reconocerlo, se preocupan por nosotros los ciudadanos dándonos consejos, mientras ellos dilapidan toda clase de energía, sea esta la que sea. Es por eso por lo que se pasan la mitad de su vida política haciendo previsiones erróneas y la otra mitad justificando sus errores, pero nunca haciéndose responsables de nada.

Tras lo del apagón causado el día del cometa según Nostradamus y no fiándose ni de lo que ellos mismos legislan, tienen preparada una batería de medidas por si vuelve ese cometa de mal fario y se nos vuelvan a perder los gigavatios que, por cierto, todavía andan buscando donde coño han ido a parar. Entre las medidas están el volver al brasero bajo la mesa camilla y el lavarse en jofainas ¡naturalmente con jabón Lagarto! solo las partes de nuestro cuerpo que no hay más cojones que lavar para evitar que el olor hormonal lo invada todo. Por supuesto, esas medidas solo serían aplicadas a los ciudadanos del común, ellos, los políticos estarían exentos de ellas por aquello del aforamiento.

Y yo que ya tengo mis años, pido a voz en grito a este gobierno verde más falso que Judas, que de verde solo tiene los putiferios de esos ministros rijosos más calientes que las gallinas de Marmolejo, – si serían calientes – que ponían los huevos ya fritos; les pido, como digo, que reactiven esa energía que es la más limpia y barata de todas, pero que está rodeada de mala fama: La Energía Nuclear, con mayúscula. Y lo pido porque yo prefiero morir al calor y a la luz que congelado como un carámbano y ciego sin serlo por una oscuridad bíblica.

MAROGA