Victor Entrialgo: «Memes y memas»

El humano es un ser carente. El problema es no darse cuenta y tratar, no ya de participar, sino de imponer sus imbecilidades a los demás. La cosa reviste una especial gravedad cuando la tontuna no sólo se impone a los familiares o amistades para desenvolver el ser, sino que el problema es tan grave que la enfermedad se tiene que trasladar por necesidad a toda una Nación, como estamos comprobando.

Por eso sólo deberían ser elegidos representantes políticos aquellos que no se postularan para ello y no tuviesen más remedio y no pudieran excusarse más que con causa justificada, como en la mili.

Hemos escuchado infinidad de veces, estimado lector, a decenas de personas diferentes preguntarse frente al telediario ¿pero esta chica es mema o qué? Sucede cuando los cánones de la mayoría son desbordados por el atrevimiento y la falta de prudencia de quienes ocupan, como okupas, un puesto de tanta irresponsabilidad desde el río hasta el mar, cortando y pegando, sin mucho acierto, frases sopladas por sus asesores sobre Espartaco, algoritmos, inteligencia por supuesto, artificial y cosas que se le escapan como: «el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella,» «Las cosas verticales no son bonitas, pero esta lo es, y es bonita porque nace a su vez de abajo» o «esas personas inmensamente ricas son conscientes de que nos vamos al carajo y, como nos vamos al carajo, ellas y ellos han diseñado un plan B muy restringido para huir del mundo». Es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra». Cierto que ahora no se puede decir, pero tengo dudas de que ésta conducta no se pueda encajar en «el retraso» de antaño.

Es difícil buscar un ridículo en Internet en que no salga esta transformista de traje guerrillero y odas al comandante que en lugar del ministerio se pasa las tardes de compras en la Sierra maestra de Dior o Louis Vitton. Y es que no se puede lanzar esa hipócrita farsa a la cara de la Nación impunemente.

Sus luces de posición le han dado, eso sí, para trepar, diseñar estrategias ridículas, viajar en falcon gracias a las carambolas del poder, formar parte de la selección de tontos útiles en que el sanchismo consiste y hacer el ridículo repartiendo falsos abrazos y biquiños interesados al sursum corda, no de cordialidad, sino de inseguridad, desde el río hasta el mar.

Ésta y otras muchas vaciedades y excentricidades de una cabeza encuadernada en rústica son, al mismo tiempo, el único medio de «la sindicalista pret á porter» para conservar su cuota de poder y sobrevivir en política. Pero de la misma forma que con nuestro presidente, ninguna de sus decisiones, como la de acabar con el poder judicial, puede entenderse sin una base patológica.

Con una base patológica, a veces sale un Napoleón y otras un Pierre Nodoyuna o una Penelope Glamour. En un caso el genio aparece unido a la maldad y, en la otra, la maldad aparece desbordada por la estupidez ridícula de memos o memas que causan a sus sociedades cachondeo y estragos al mismo tiempo.

Igual que Pepiño Yolanda Diaz quiso ser ministra porque quienes la conocen de cerca no la querían ni de concejal en su pueblo. Por eso se dedican a la política. Por eso nos pasan de guerrilleros a ministros mientras se hacen el colchón y se hacen lobbistas o se compran el chalet.

No escribiría en estos términos si la usurpación del poder en que el sanchismo consiste no fuera una provocación constante. Si los ciudadanos no tuviéramos que hacer frente a estos memes y memas con un ejercicio permanente de legítima defensa. Si, aquí donde los controles no funcionan y las instituciones se mueven sólo con la inercia donde, sólo las puñaladas entre ellos, dan sensación de poder acabar con él.

Y no lo haría porque todos los humanos somos, por supuesto, seres carentes. El problema es cuando la selección de tontos útiles en que el sanchismo consiste trata de traspasar sus imbecilidades a los demás.

Por eso no debe uno dejarse llevar por las apariencias: estos memes y memas que nos gobiernan y sus comisarios políticos pueden parecer unos idiotas y comportarse como unos idiotas, pero no se deje usted engañar, por encima de sus maniobras, sus patologías y su perversidad, son realmente unos idiotas.

Víctor Entrialgo