Pedro Manuel Hernández López: «El desmarque político de la RTVE de Sánchez en el Festival de Eurovisión»

Justo antes de que comenzara el Festival de Eurovisión en Suiza, Radiotelevisión Española (RTVE) decidió que era el momento perfecto para transformarse, no en una cadena pública, sino en una especie de ministerio «sanchista» alternativo al de Asuntos Exteriores con alma de una ONG. Mientras el mundo encendía sus pantallas para ver luces, lentejuelas y escuchar canciones, RTVE aprovechó para coger el rábano por las hojas , seguir haciendo amigos y proyectar un mensaje «pro- Palestina» que rezaba: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina”. Todo esto, claro, pasando por alto que el mensaje violaba abiertamente la normativa de neutralidad política de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), encargada de organizar El Festival. Pero, ¿quién necesita reglas cuando uno se cree ser moralmente superior y el mejor?

La ironía y el cinismo, como siempre, son el plato fuerte de este tipo de gestos. RTVE, un ente público que depende del gobierno de turno, decidió lanzar su proclama solidaria y progresista contra la política sionista y genocida del Estado de Israel –justo antes de una gala en la que España participaba en sexto lugar– sabiendo perfectamente que el mensaje causaría una gran polémica y traería mucha cola. Y ahí está el meollo: no se trató de una defensa heroica de los fundamentales y universales derechos humanos, sino de un torpe ejercicio de oportunismo político y estético. Porque apoyar causas en «prime time», cuando sabes que te va a ver toda Europa, da muchos puntos. Y si puedes infringir un poco las reglas por el camino, mejor. Total, lo importante es que esto quede bonito en Twitter, que se vea, se hable y se recuerde.

¿Paz y justicia para el pueblo de Palestina? Claro. ¿Y para Ucrania… ? ¿Y para los muchos opositores asesinados en Irán…? ¿Y para los civiles atrapados entre los cárteles y el ejército en México…? ¿O para esos millones de mujeres sometidas bajo los regímenes teocráticos…? No. RTVE no emitió ningún mensaje especial para ellos antes del internacional evento musical. Ni uno. Ni siquiera un breve «tuit» perdido en el silencio de la madrugada. Es curioso cómo el sufrimiento humano solo parece importar cuando encaja con una especial y concreta narrativa política, preferiblemente antioccidental, para que el gesto tenga más sabor a rebelión moral.

Pero no nos engañemos. Lo de RTVE no es activismo in senso estricto; es puro postureo político con cargo directo al erario público. Es el equivalente audiovisual a ponerse una camiseta del Che Guevara en un concierto de Coldplay. Solo busca generar la ilusión de que quienes están detrás de este inoportuno mensaje son personas muy comprometidas, valientes y con una brújula moral de titanio que solo marca su norte. Pero este barniz suele caerse rápidamente cuando uno recuerda que RTVE ni siquiera es capaz de garantizar la libertad y la pluralidad informativa en sus propios informativos y, no digamos el mínimo respeto a las víctimas de todos esos conflictos internacionales.

Además, si vamos a hablar de derechos humanos, hablemos en serio. Palestina merece paz, justicia y libertad, sí. Pero también merece una prensa que no simplifique el conflicto reduciéndolo a pancartas y eslóganes partidistas y sectarios. Merece análisis, contexto, y sí, incluso, una crítica interna. Porque también hay víctimas del otro lado. También hay rehenes. También hay mujeres que no pueden salir solas a la calle en Gaza. Pero todo eso no cabe en 10 segundos de pantallazo con nocturnidad y alevosía. El mensaje de RTVE no pedía paz entre dos pueblos, era un mensaje dirigido contra uno solo. Contra Israel y, eso, en medio de una guerra, es todo menos neutral.

¿Y qué hay del hecho de que estaba prohibido emitir ese mensaje? ¡Ah, solo se trataba de un pequeño detalle sin importancia!. Las normas, al parecer, son solo para los demás. Cuando se trata de mostrar «conciencia social», RTVE considera que tiene licencia para saltarse lo que haga falta y le venga en gana.¿No es acaso el canal particular del «puto amo» (Puente dixit)? Es un asunto banal, aunque eso implique poner en riesgo la participación de España en el festival, empañar la labor de los artistas o tensar relaciones internacionales. Porque cuando se trata de demostrar una superioridad moral, el daño colateral no cuenta para nada ya que se da por amortizado.

Y no nos olvidemos del coste. La media de los tres últimos años asciende a 698.351 euros. Cada minuto de programación de RTVE está financiado por todos los españoles, incluidos los que no comparten esta visión sesgada del conflicto e incluidos, también, aquellos que creen que una televisión pública debe ser neutral, libre, informativa y rigurosa. RTVE no solo traicionó su obligación de servicio público, sino que lo hizo desde una tribuna que financiamos todos. ¿Se trata de justicia o de malversación…?

En última instancia, lo que vimos ayer no fue un mensaje por la paz, sino un mensaje por la auto propaganda . RTVE no habló «pro» Palestina, habló de sí misma. De lo buena que es, de lo comprometido que está el Gobierno de Sánchez y de lo superior que se siente. Todo ello envuelto en la música de Eurovisión, un certamen creado precisamente para unir a través de la música a Europa después de una devastadora guerra. ¡Qué gran paradoja ! ¡ Usar Eurovisión — todo un símbolo europeo de reconciliación– como densa columna de humo para alentar una toma de partido explícita y unilateral en un sangriento conflicto internacional!

¡Así que,mi enhorabuena para RTVE! Han logrado convertir un clasico espectáculo musical internacional en una mitinera charla política de salón. Han despreciado las normas internacionales establecidas, han instrumentalizado una tragedia humana colectiva –un cruento conflicto belico–, y lo han hecho con esa elegancia de quienes creen que la moral, la razón y la justicia les pertenece en exclusiva. El silencio, dicen, que no es una opción. Pero el cinismo, por lo visto, sí lo es…Y además, lo practican a las mil maravillas y más cuando se usa para desviar la atención de los graves affaires personales y oficiales que afectan a Sánchez directamente. ¡Este Gobierno nos sigue tomando por tontos del haba ! ¡Y a lo mejor, es cierto, tiene razón y lo somos!

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado,Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.