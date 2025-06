Anián Berto: ‘ No lo dude, sus vacaciones en caravana ‘

– Lo importante no es la meta, sino el camino

Se acercan las vacaciones, el buen tiempo y es hora de estirar músculos, mover huesos y, sobre todo, ejercitar la mente. Para ello es imprescindible saber elegir bien, donde ir, que hacer y que medios utilizar, tanto de viaje cómo hospedaje, a fin que el proyecto no se vuelva en contra

Y para vivir unas inolvidables experiencias, sin lugar a dudas, es la caravana la estrella. Si te apasiona la libertad, la playa o la montaña, visitar a los tuyos e incluso vivir una segunda luna de miel, sin recepciones, ni horarios impuestos o obligaciones multitudinarias. Se terminaron las esperas, los retrasos del tren e incluso las penosas retenciones en carretera, en el aeropuerto o estación de bus, o esto que tanto estresa: oir constantemente el ralenti del coche o mantener el vehículo en primera bajo un sol de justicia, mientras es imposible calcular enlatados en el coche lo que va durar la dichosa encerrona que comienza a escacharrar la ruta

Se acabaron las vacaciones estresantes tipo cazadores de leones en África, los pelos de punta y los bellos cómo escarpias. Estas jornadas tienen que ser reconfortantes desde el primer día. La casa a cuestas permite descansar y vivir el momento, también con intriga y aventura, pero con la más alta calidad de comodidad en la peor circunstancia y en la más inesperada incidencia en el viaje

En esos casos de aglomeraciones humanas sólo hay que desviar el trayecto unos metros y aparcar la caravana en cualquier área de servicio o pueblo cercano. Una vez pase la tormenta de tráfico, volver al camino es sencillamente una satisfacción, lo único que consumió fue el tiempo, pero queda intacta la paciencia, el estado mental y las energías, pero además de estos elementos de salud, vuelve a revitalizar la ilusión de ser consciente del más representativo lema del caravanista: ‘Lo importante no es la meta, sino el camino’

Hoy puede desayunar aquí y comer allí, cenar más allá y descansar junto al paisaje más paradisíaco. Disfrutar con la familia, buscar la soledad deseada en compañía, leer un libro o, si prefiere, con grupos de amigos bajo la luna a guitarrazos limpios. Vivir la experiencia única del amanecer junto al mar, oír su rugir o respirar el olor marítimo con un tono bajo de música relajante. Mañana a la sombra de un árbol, respirando en plena naturaleza al compás del trinar de los pajarillos, sin vecino que arrastre la silla o la inquietud de tener que levantarte para dejar el hotel

TODO PROYECTO NECESITA UN ORDEN

Eso sí, el caravanista o caravanero debe cumplir unos requisitos mínimos, de educación cívica, comportamientos sociales y de intuición pública. Por ejemplo: No sirven aquellas personas con pésima capacidad de improvisación y adaptación. Dejan mucho que desear las personas irrespetuosas con el entorno, y también aquellos que no observan la Imprescindible sensibilidad de ser ejemplar para elegir el lugar donde colocar la caravana sin obstaculizar a otros vehículos, personas y/o viviendas cercanas

LEGALIDAD SOBRE RUEDAS

Sin embargo, y por otro lado, es imprescindible conocer el reglamento de tráfico cuando vamos a circular con caravana y no dejarse llevar por comentarios distorsionados o experiencias desfiguradas. La DGT recuerda en estos días circular con la documentación adecuada al vehículo, además de viajar sin exceder las plazas especificas en permiso de circulación, en caso de autocaravanas. En cuanto a caravana, existen al menos dos tipos. caravana de hasta 750 kgrs. cómo remolque ligero, que sólo necesita la ficha técnica, ya que el resto de documentos los cubre el vehículo de tiro. Por otra parte, es necesario conocer que el vehículo tractor y el remolque conforman la unidad, por lo que está habilitado para aparcar y estacionar allá donde las normas de circulación lo permitan, igual a cualquier otro vehiculo. Sin embargo, es importante saber que en ningún caso en España está permitido acampar, es decir, colocar toldos, sacar mesas y sillas, cocina, etc.

PROHIBIR ES LIBRE, PERO LA CARAVANA ES LIBERTAD

Siguiendo con la misma referencia, la caravana y autocaravana es vehículo vivienda, por lo que es reglamentario convivir en su interior; cocinar, dormir, reunirse o realizar las actividades propias de cualquier otra vivienda, porque la caravana es libertad, aunque prohibir en nuestro país es libre

Así, en algunos ayuntamientos, instituciones delegadas de tráfico, se permiten colocar carteleria de ‘prohibido circular o estacionar autocaravanas o caravanas’, información contraria a la DGT, por varios motivos. En primer lugar, estas señalizaciones no son correctas, este tipo de señales no cuentan con las normas preceptivas, ya que no presentan ni las dimensiones oficiales ni obedecen a motivos algunos, porque estos vehículos aportan igualmente sus tributos e impuestos de circulación, de una forma u otra. Si así fuera se trataría de una grave infracción discriminatoria en el tráfico rodado, siempre que se cumpla con las prescripciones señaladas anteriormente y se ciña a las normas fundamentadas en el más correcto fluido circulatorio

Así qué, después de estos apuntes, de obligaciones, responsabilidades y orden de proyecto, sin olvidar, las precauciones ineludibles cuando llevamos un remolque o conducimos una autocaravana, insistir en sus prestaciones inigualables. Usted viaja en su casa, su avituallamiento, su mesa, su cama, su ropa y su cuchara. Así que no olvide poner todo su carácter óptimo para comprender que sus vacaciones, escapadas o vivencias, no pueden ser superadas por ningún otro destino ni aparato de traslado, por mucho que le expliquen o narraciones que le cuenten: Usted escribe su propia historia, desde su más íntimo escenario y personal manera de vivir en plena libertad. ¡¡ Buen camino y mejor recarga de vida !!

Original de:

Anián Berto (R)

Periodista-escritor